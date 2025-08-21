MEXC跟单教程（App端）













1）打开 MEXC App 首页，点击【更多】。





2）选择【交易】下的【跟单交易】，进入跟单交易页面。





3）在跟单交易页面向下滑动，您可以看到按照综合排序、高收益率、高收益额等分类展示出的顶级交易员列表。您也可以点击【全部交易员】查看当前所有的交易员列表。您可以挑选您喜欢的交易员，点击【跟单】进入跟单参数设置页面。









4）在跟单参数设置页面，选择您要跟随交易员进行操作的跟单合约，您可以选择【全部】跟随，或者至少选择一种或多种合约进行跟随。





5）继续向下滑动页面，您可以看到有三种跟单方式可供选择，分别是【智能比例】、【固定金额】或者【固定比例】。

智能比例：复制交易员每笔委托资金占比开仓。

固定金额：每次跟单都投入相同数额保证金。

固定比例：每次跟单委托数量为交易员成交订单数量的一定倍数。





我们以智能比例方式为例，进行跟单操作演示，其他跟单方式和智能比例相似。





6）跟单操作需要您的跟单资金至少为 30 USDT。如果您的现货账户可用馀额不满足条件，您可以点击【资金划转】从合约账户或者法币账户进行补充。





当账户净值达到您设定的【账户止损】值时，会为您取消跟单关系。您的所有订单将会以市价平仓，剩馀资产将划转至现货账户。由于市场波动，实际取消跟单时的账户净值可能和您设置的有所不同。





在【交易员爆仓设置】中，您可以选择跟随平仓或不跟随平仓。即当交易员带单仓位爆仓时，您对应的跟单是否会跟随平仓。





在【更多设置】中，您还可以对【风控设置】、【保证金设置】、【杠杆/滑点设置】进行设置。





全部设置完成后，点击【下一步】。





7）再次核对您的跟单设置信息，确认无误后点击【提交】，完成跟单操作。













在 MEXC 跟单交易【顶级交易员】页面中，您可以看到交易员列表按照综合排序、高收益率、高收益额、跟单用户最多进行了初步分类。在交易员的面板上，能看到不同交易员的过往信息，包括 7 日收益率、7 日收益、7 日胜率、交易频次、分润比例等信息。





您可以选择【全部交易员】页面。您可以根据不同标准来排序交易员，如 7 日收益率、总收益率、总胜率等，选出您喜欢的交易员。





选择确定交易员后点击名片进入交易员详情页面，在交易员详情页面，您可以了解到这个交易员的所有交易相关信息。您可以通过 MEXC 提供的【表现】、【带单数据】和【跟随者】这些来详细了解您选择的交易员。









需要注意的是，交易员过往的成绩不代表未来一定能帮助您赚取收益，因此建议您合理分配跟单资金，设置好止盈止损，保证您的个人资产在一定范围内波动变化。









在跟单交易页面个人面板点击 【>】，选择【我的交易员】，您可以看到自己当前正在跟随中的跟单交易。您可以点击【取消跟随】或者【修改】。





点击【修改】返回到【跟单参数设置】页面，您可以重新设置您要进行的跟单合约种类，以及对跟单方式等设置做出修改。点击【取消跟随】即可停止跟随当前交易员。





点击跟单资金旁边的铅笔形状修改符号，您可以增加或减少跟单资金，注意跟单资金最少需要保留 30 USDT。







