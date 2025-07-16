



MEXC提供两种合约类型：USDT本位合约（正向合约），币本位合约（反向合约）；它们的计算原理相同，但又有些不同之处，下面将为您提供具体的例子加以说明。请注意：在整个计算中，将不考虑极端复杂的逻辑，旨在为您讲清楚保证金的算法。









MEXC永续合约里的所有合约交易开仓均需要一定的保证金。在保证金交易的过程中，有以下几个点需要著重关注。





起始保证金：开出仓位要求的最低保证金金额，同时起始保证金率（开仓仓位价值/仓位保证金）也表现了您的杠杆倍数。

维持保证金：维持仓位的最低的保证金要求，低于这个比例将触发强平事件或部分强平事件。

开仓成本：开仓总共需要的冻结资产，包含了开仓的起始保证金和可能的手续费。













U本位合约：保证金金额 = 开仓均价 x 开仓数量 x 合约面值/杠杆倍数

币本位合约：保证金金额 = 开仓数量 x 合约面值/（杠杆倍数 x 开仓均价）





计算示范：





U本位合约：如果您使用 200 倍杠杆，在价格为 50,000 USDT/BTC 时，提交了 10,000 张 BTC/USDT 的限价委托，合约面值面值是 0.0001 BTC 每张：

则您的保证金金额 =（10,000 张 x 0.0001 BTC/张 x 50,000 USDT/BTC）/ 200 倍 = 250 USDT





币本位合约：如果您使用 125 倍杠杆，在价格为 50,000 USD/BTC 时，提交了 100 张 BTC/USD 的限价委托，合约面值面值是 100 USD 每张：

则您的保证金金额 = 100 张 x 100 USD /（50,000 USD/BTC x 125 倍）= 0.0016 BTC









您的盈亏来自三个方面：手续费的支出，资金费用的收入或支出以及平仓盈亏。









作为深度流动性提取者或吃单方，需要支出费用（Taker Fee） = 仓位价值 x Taker Fee；

作为深度流动性提供者或挂单方，需要支出费用（Maker Fee） = 仓位价值 x Maker Fee；









根据资金费率的正负，以及您持仓方向的多空，您将会收入或者支出资金费用；

资金费用 = 资金费率 x 仓位价值；

仓位价值 = 持仓数量（币）x 合理价格。













U本位合约：

多仓 = （平仓价格 - 开仓均价）x 持仓数量 x 面值；

空仓 = （开仓均价 - 平仓价格）x 持仓数量 x 面值；





币本位合约：

多仓 =（1/开仓均价 - 1/平仓均价）x 持仓数量 x 面值；

空仓 =（1/平仓均价 - 1/开仓均价） x 持仓数量 x 面值;









U本位合约：

多仓 =（合理价格 - 开仓均价）x 持仓数量 x 面值；

空仓 =（开仓均价 - 合理价格）x 持仓数量 x 面值；





币本位合约：

多仓 =（1/开仓均价 - 1/合理价格）x 持仓数量 x 面值；

空仓 =（1/合理价格 - 1/开仓均价） x 持仓数量 x 面值;









以 U 本位合约为例：





如果您以 Taker 的角色在 BTC/USDT 永续合约中以 50,000 USDT/BTC 的价格买入 10,000 张 多仓仓位；





Taker Fee = 0.02%；Maker Fee = 0.00%；资金费率 = - 0.025%；当前成交价为 50,000 USDT/BTC；则您需要支付手续费：





50,000 USDT/BTC x 10,000 张 x 0.0001 BTC/张 x 0.02% = 10 USDT





您将收取（资金费率为负时）资金费用：





50,000 USDT/BTC x 10,000 张 x 0.0001 BTC/张 x （- 0.025%）= 12.5 USDT（将收取资金费用）





假如您在成交价格为 60,000 USDT/BTC 的时候作为 Maker 平仓 10,000 张：





则平仓盈亏 = （60,000 USDT/BTC - 50,000 USDT/BTC）x 10,000 张 x 0.0001 BTC/张 = 10,000 USDT





平仓手续费 = 60,000 USDT/BTC x 10,000 张 x 0.0001 BTC/张 x 0.00% = 0 USDT





所以，在此场景下，您的总已实现盈亏 = 平仓盈亏 - 资金费用 - Taker Fee - Maker Fee = 10,000 USDT -（- 12.5 USDT）- 10 USDT - 0 USDT = 10,002.5 USDT









1）资金费率结算时，仓位价值由当前合理价计算得出;

2）计算结果仅供参考，具体情况应根据MEXC合约产品的使用规则而定；

3）在不同的操作系统中，教程和指南可能会有一些差异，请以您实际的操作系统为准。









在MEXC永续合约中，所有开仓交易都需要一定的保证金，其中起始保证金表示开仓所需的最低金额，代表您的杠杆倍数。维持保证金是保持仓位的最低要求，低于此比例可能导致强制平仓。开仓成本包括起始保证金和可能的手续费，委托成本的计算根据不同的合约类型和价格进行。盈亏来自手续费、资金费用以及平仓盈亏。深度流动性提取者或吃单方支付手续费，金额等于仓位价值乘以 Taker Fee；深度流动性提供者或挂单方支付手续费，金额等于仓位价值乘以 Maker Fee。根据资金费率和持仓方向，您将收到或支付资金费用，金额等于资金费率乘以仓位价值。





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。