随着加密市场整体回暖、LTC 网络技术升级与市场叙事的重塑，老牌公链——莱特币（Litecoin，简称 LTC）再次迎来一波显著上涨行情，价格自 2025 年 4 月低点 63 美元启动反弹，仅三个月时间便突破 120 美元关口，涨幅超过90%，引发市场广泛关注。在这轮牛市的序章中，LTC 不仅以技术沉淀和稳健性赢得资金青睐，也重新定义了“支付型加密资产”的市场价值。 1.什么是 LTC ？ 莱随着加密市场整体回暖、LTC 网络技术升级与市场叙事的重塑，老牌公链——莱特币（Litecoin，简称 LTC）再次迎来一波显著上涨行情，价格自 2025 年 4 月低点 63 美元启动反弹，仅三个月时间便突破 120 美元关口，涨幅超过90%，引发市场广泛关注。在这轮牛市的序章中，LTC 不仅以技术沉淀和稳健性赢得资金青睐，也重新定义了“支付型加密资产”的市场价值。 1.什么是 LTC ？ 莱
新手学院/市场洞察/热点分析/LTC 强势归来...5 年热度再起

LTC 强势归来：从“数字白银”到加密支付先锋，2025 年热度再起

2025年8月25日MEXC
0m
#行业热门
莱特币
LTC$107.64+6.40%
Love Earn Enjoy
LEE$0.77--%
比特币
BTC$106,156.9+4.01%
以太坊
ETH$3,597.63+4.87%
Memecoin
MEME$0.001677+5.07%

随着加密市场整体回暖、LTC 网络技术升级与市场叙事的重塑，老牌公链——莱特币（Litecoin，简称 LTC）再次迎来一波显著上涨行情，价格自 2025 年 4 月低点 63 美元启动反弹，仅三个月时间便突破 120 美元关口，涨幅超过90%，引发市场广泛关注。在这轮牛市的序章中，LTC 不仅以技术沉淀和稳健性赢得资金青睐，也重新定义了“支付型加密资产”的市场价值。


*BTN-点击购买LTC&BTNURL=https://www.mexc.com/zh-MY/exchange/LTC_USDT *

1.什么是 LTC ？


莱特币由前谷歌工程师 Charlie Lee 于 2011 年 10 月创建，是比特币核心代码的“轻量级”分支。LTC 的目标并不是挑战比特币的价值储存属性，而是作为一种更快、更便宜的交易媒介来“补位”比特币，使其更适合日常支付场景。

与比特币相比，LTC 拥有更短的出块时间、更大的供应总量和更低的手续费。其存在意义在于推动加密货币在实际支付中的落地，从“价值存储”向“价值流通”迈进。

2. LTC 的项目特色：技术稳健、性能优良


虽然 LTC 常被视为“轻量型比特币”，但其在技术实现与实际应用方面具有明显优势，尤其适用于高频、小额支付场景。

2.1 交易速度更快


LTC 区块时间仅为 2.5 分钟，是比特币 10 分钟的四分之一，大幅提升了交易确认效率。

2.2 手续费更低


由于网络拥堵少、区块容量大，LTC 的交易费用远低于比特币和以太坊，适合微支付。

2.3 高度安全且去中心化


LTC 与 BTC 一样采用 PoW 机制，拥有较高的安全性，矿工遍布全球。

2.4 率先测试新技术


LTC 曾率先部署如隔离见证（SegWit）、闪电网络等技术，为比特币等主链的新功能试验提供了安全土壤。

2.5 MimbleWimble 扩展性隐私协议


2022 年，LTC 引入了 MimbleWimble Extension Blocks（MWEB）扩展模块，提供可选隐私交易功能。这是主流 PoW 公链中罕见的大规模隐私性升级，赋予 LTC 更多合规与匿名性兼容的支付潜力。

3.发展历程：十年坚守，韧性生长


3.1 早期：比特币的忠实追随者（2011–2016）


LTC 最初几乎没有太多差异化功能，作为比特币技术补充存在。尽管热度不及 BTC ETH，但凭借稳定运行和开发者社区支持，始终排名主流币种之列。

3.2 中期：技术试验田的角色确立（2017–2021）


2017 年：成功部署 SegWit，为闪电网络铺路。
2018 年熊市中：尽管价格大幅回撤，但 LTC 网络依旧稳定，表现出强大生命力。
2021 年牛市中：价格一度突破 410 美元，站上历史新高，成为当年上涨幅度最大的“老牌币种”之一。


3.3 近年：隐私创新与技术深耕（2022–2024）


在新公链层出不穷的几年中，LTC 核心团队选择低调推进 MWEB 隐私模块与钱包兼容。虽然热度不及 Meme 币或 AI项目，但技术上的扎实进展为其再次腾飞奠定基础。

4.为什么 LTC 近期价格暴涨？


4.1 市场回暖带动“价值洼地”修复


2025 年比特币突破 12 万美元，推动加密市场情绪整体升温。资金开始回流老牌价值型资产，LTC 作为市值前 20 的成熟资产，成为资金布局对象之一。

4.2 机构资金回归看重稳定性与流动性


相较于波动极大的 Meme 币或新链代币，LTC 具备高流动性、良好交易深度，适合机构建仓与流通性部署。此外，美国部分 ETF 产品已开始考虑纳入 LTC 作为“替代型 BTC 配置”。

4.3 技术积淀与叙事反转


在 AI、GameFi、SocialFi 之外，市场开始重新评价 PoW 机制与“支付主线”的重要性。随着 BTC 手续费飙升、网络拥堵严重，LTC 成为更现实的日常支付替代方案。

4. 4 交易所与社群热度提升


近期，MEXC 等主流交易平台上，LTC 交易对的活跃度显著提升，社交媒体上的讨论热度也持续升温。技术面方面，LTC 成功突破多个关键阻力位，吸引了大量技术派投资者的关注与跟进。

与此同时，MEXC 平台重磅推出 LTC 0 费率活动 ，为用户购买 LTC 提供极具吸引力的成本优势。参与该活动，用户不仅能够有效降低交易成本，还能以更高频率参与市场波动，把握更多盈利机会。

*BTN-点击购买LTC&BTNURL=https://www.mexc.com/zh-MY/exchange/LTC_USDC *

5.未来展望：或将继续辉煌


5.1 支付功能重新崛起


随着区块链应用落地不断推进，简单、快速、安全的“支付型加密货币”再次受到青睐，而 LTC 正符合这一需求，特别是在新兴市场和数字钱包场景中。

5.2 跨链与Layer 2互通


LTC 社区正在探索与主流跨链协议如 THORChain、LayerZero 等的深度集成，未来或可实现LTC资产在多链间自由流转，提升 DeFi 适配度。

5.3 隐私交易大趋势


MWEB 为 LTC 提供了可选隐私交易功能，在越来越多用户重视链上匿名性的背景下，LTC 或将因“合规可控隐私”特性获得机构和高净值人群青睐。

5.4 ETF及合规利好预期


7 月 1 日，彭博 ETF 分析师 James Seyffart 和 Eric Balchunas 表示，美国证券交易委员会（SEC）今年批准LTC、SOL 和 XRP 现货ETF的概率高达95%。若未来美国或其他国家批准 LTC 相关 ETF 产品，将为 LTC 价格注入长期上涨动力，带来强劲的资金效应。


6.结尾


加密世界瞬息万变，但 LTC 始终以其稳健、可靠与实用性赢得市场的一席之地。从“数字白银”到隐私支付先锋，从技术实验平台到 ETF 配置候选，LTC 走出了一条低调但坚实的路径。

这一轮上涨，并非短暂情绪驱动，而是价值与叙事的再度契合。在新一轮加密周期中，LTC 或许不会是最耀眼的明星，但它会是最可靠的“主力部队”之一。

*BTN-点击购买LTC&BTNURL=https://www.mexc.com/zh-MY/exchange/LTC_USDT *

推荐阅读：

为什么选择MEXC合约交易？深入了解 MEXC 合约交易的优势与特色，助您在合约领域抢占先机。
如何参与M-Day? 掌握参与 M-Day 的具体方法与技巧，不错过每天超 7 万 USDT 的合约体验金空投
合约交易操作指南（App端）详细了解 App 端合约交易的操作流程，让您轻松上手，玩转合约交易。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。



热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

XAUT 比 PAXG 更好吗？

XAUT 比 PAXG 更好吗？

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金