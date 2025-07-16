新兴 Layer 1 引发期待，Monad 能否颠覆市场？

Monad 是一个高性能的 Layer 1 区块链项目，旨在解决以太坊等传统区块链在交易吞吐量和扩展性方面的瓶颈，同时保持与以太坊虚拟机 (EVM) 的完全兼容性。





















Monad 通过以下核心技术实现了高性能和可扩展性：





MonadBFT 共识机制：借鉴了 Tendermint 和 HotStuff 等经典共识算法的精髓，并进行了创新性的改进。该机制采用2 轮以领导者为中心的扇出扇入式方法，确保区块链的快速确认和最终性，同时降低通信开销和延迟。





并行执行：支持多个 EVM 实例并发处理交易，打破了以太坊顺序交易处理的局限性，提高了交易吞吐量。





延迟执行：将共识与执行分离，允许节点在共识阶段就确定交易顺序，并在后续的执行阶段独立执行交易，提高了资源利用效率。





MonadDB：一个针对区块链验证与查询优化的 Key-Value 存储系统，具备高速读写、验证存储和硬件负担最小化等特点，支持 Monad 的并行执行和异步 I/O 操作。













高性能：每秒处理高达 10,000 笔交易，远超以太坊等现有区块链平台。





低延迟：1 秒区块确认时间，支持即时交易。





超低手续费：降低交易成本，使 DeFi、NFT、链游等应用更加普及和亲民。





完全 EVM 兼容：开发者无需大幅修改既有的 Ethereum 智能合约，即可将 dApp 迁移到 Monad，降低技术门槛。













2022 年 2 月：Monad 创始团队开始构思与设计区块链协议的基本概念。

2023 年 2 月：成功获得 1,900 万美元种子轮融资，推动早期技术研发。

2024 年 4 月：完成 2.25 亿美元 A 轮融资，由 Paradigm 领投，标志着市场对 Monad 技术潜力的高度认可。

2024 年 12 月：成立 Monad 基金会，负责协议治理、开发者资助计划、生态建设与技术升级。

2025 年 2 月：Monad 正式推出公开测试网，为开发者提供一个支持 EVM 兼容工具的测试环境。









截至目前，Monad 已完成两轮融资，累计融资额超过 2.44 亿美元。参与投资的机构包括 Paradigm、Castle Island Ventures、Brevan Howard Digital 等知名投资机构。









aPriori：Monad 生态中的一项流动性质押平台，专注于矿工可提取价值（MEV），为用户提供高效的质押解决方案。





Kintsu：流动性质押协议，允许用户在质押资产的同时仍然能够灵活使用这些资产。





Kuru：去中心化订单簿交易所（CLOB），提供高效的订单簿机制，提升用户的交易体验。





Monad Pad：基于 Monad 的代币和 NFT 启动平台，支持项目方或开发者以预售或公开发售的形式启动代币或 NFT的早期募资。













Monad 通过 10,000 TPS 高吞吐量架构，为 DeFi 平台、游戏生态（GameFi）、企业级应用（Enterprise Solutions）提供流畅、可扩展的基础设施，促进 Web3 的大规模普及。









Monad 采用 1 秒区块时间，并支持单槽最终性（Single-Slot Finality），交易可即时确认，无需像以太坊一样等待多个区块确认。这种低延迟特性对日常用户至关重要，在一些需要快速响应的场景中，能带来更流畅的体验。









Monad 的低手续费设计使小额交易、频繁交易可行，DeFi 用户、游戏玩家和普通用户均可在 Monad 上以更低成本参与 Web3 应用，扩大整体用户群。









Monad 凭借其与以太坊虚拟机（EVM）的完全兼容性，为开发者提供了无缝迁移的解决方案。这种兼容性不仅使 Monad 成为更具吸引力的以太坊替代方案，更通过降低开发门槛加速了生态系统的成长，进一步推动 Web3 技术的规模化普及。





对于关注区块链技术发展和 Web3 应用普及的投资者和开发者而言，Monad 无疑是一个值得关注的潜力项目。





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。