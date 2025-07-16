MEXC现货板块介绍

现货交易可以通过搜索通证名称，快速找到想要交易的代币。MEXC的现货交易分为数十个板块，包括主板区、创新区、考核区、MEME、ZK和Arbitrum等。除了前3个外，其他的板块命名均以时事热点和代币种类命名。





那么什么是主板区、创新区和考核区呢？













主板区是指币种知名度高和历史悠久的相关币种，因此在主板区的币种多为主流币种，项目较为成熟，而且市值和交易量较高。最为常见的主板区币种有：BTC、ETH和MX。









创新区多以新兴项目为主。和主板区市场相比，创新区中的币种往往价格波动较大，产品⻛险性也更大。建议您多方了解后谨慎操作。如图所示，创新区代币。









考核区项目通常属于非首发项目，其中部分为早期项目，有一定用户基础，经社区用户推荐上线。考核区部分早期项目尚需时间和市场考验，项目价格波动较大，需请用户留意追高和潜在隐藏下架⻛险。如图所示，考核区代币。









需要您了解的是，考核区的代币定期会进行评估。代币在进入考核区后将进行为期60天的评估期。如果通过评估，代币将转入到创新区。反之，如果未能通过评估，代币将会被下架。



