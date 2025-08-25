如何参与M-Day？









M-Day 是 MEXC 特色合约活动。参与 M-Day 您可以免费获得宝箱，挖宝获取合约体验金奖励，满足 45000U 交易量即可获得 1 个宝箱，交易量越多宝箱越多，挖到钻石概率越高。









参与 M-Day 对您有诸多益处：

挖到钻石和黄金的用户可以获得海量合约体验金奖励。

合约体验金可作为保证金，产生的盈利可以提现。

未挖到钻石的用户可以从单独奖池中按其持有的宝箱数比例瓜分代币。













打开 MEXC 官网 并登录，在导航栏【活动】中点击【M-Day 合约专场】进入 M-Day 活动页面。









在 M-Day 页面向下滑动，您可以看到不同日期的活动状态。找到正在进行中的 M-Day 活动日期并点击，即可看到活动报名按钮，点击【立即登记】。









报名成功后会弹出【报名成功】提示。









登记成功后，若您在活动时间内继续交易，且交易条件符合宝箱数规则时，系统会自动增加您的宝箱数，无需再次登记。





到公布中奖时间后，您可以回到 M-Day 页面查看您的中签情况，奖励会在结算时间段内发放。









1）登录 MEXC App，在首页点击【M-Day】。

2）在 M-Day 页面向下滑动，您可以看到不同日期的活动状态。找到正在进行中的 M-Day 活动日期并点击，即可看到活动报名按钮，点击【立即登记】。

3）报名成功后会弹出【报名成功】提示。

4）登记成功后，若您在活动时间内继续交易，且交易条件符合宝箱数规则时，系统会自动增加您的宝箱数，无需再次登记。









到公布中奖时间后，您可以回到 M-Day 页面查看您的中签情况，奖励会在结算时间段内发放。





M-Day 作为 MEXC 独特活动，将长期为合约交易用户发放福利，欢迎您的体验。







