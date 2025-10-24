如何避免爆仓？擅用「自动追加保证金」设置与使用技巧，保护你的仓位！

在加密货币合约交易领域，保证金管理是交易者必须掌握的关键技能，它直接关系到交易的盈亏与风险控制。其中，自动追加保证金功能作为 MEXC 平台提供的一项重要工具，对于交易者避免爆仓、优化交易策略具有重要意义。

























自动追加保证金一种允许交易者以避免强平为目的，对已经持有的逐仓仓位自动添加仓位保证金以提高保证金水平，防止仓位被强制平仓。一旦自动追加保证金的功能开启，当您的仓位即将触发强平时，您的可用保证金将会自动划转到仓位中，避免爆仓发生。





自动追加保证金每次追加的金额为该仓位维持保证金所对应的金额。当保证金添加后，仓位会重新计算一个相对更优的强平价格。自动追加保证金时系统会先撤销用户该仓位合约的开仓订单，确保追加操作的顺利进行。





请注意：系统每次会按一定比例自动追加保证金，最多可追加 100 次。若追加 100 次后仍无法满足维持仓位所需保证金，系统将执行强制平仓。





自动触发 ：当仓位接近强平价时，系统会立即补充保证金。

逐次追加 ：每次追加的金额 = 仓位维持保证金所需金额。

优化强平价 ：保证金补充后，会重新计算更优的强平价格。

系统优先撤单：追加前会先撤销相关未成交的开仓订单，确保资金可用。





简单来说，该功能就是帮交易者“自动补仓”，减少因市场波动被爆仓的概率。









开启自动追加保证金功能，可以帮助交易者在波动市场中更好地管理风险，主要优势包括：





降低爆仓风险 ：系统自动追加资金，避免仓位在短期波动中过早被强平。

提升操作灵活性 ：为交易者争取更多操作时间，便于后续调整策略。

优化强平价 ：保证金补充后，新的强平价更优，有利于仓位安全。

自动化风险控制：无需时刻盯盘，系统会在关键时刻自动执行。





但同时也要注意：

如果行情持续不利，系统会不断调用您的可用资金，直至耗尽。

在极端行情下，即使追加保证金，也可能最终触发爆仓。









MEXC 平台提供了自动追加保证金的功能，当您的逐仓仓位即将强制减仓或爆仓时，钱包中的可用保证金将自动转入仓位保证金中。





需要注意的是，自动追加保证金功能将降低您被强平的概率，但在极端情况下可能会导致您合约账户中的资产全部损失。













在合约交易页面最下方的【当前仓位】中，打开【自动追加保证金】开关即可。













在【合约】交易页面下方的【当前仓位】中，打开【自动追加保证金】开关即可。













注意：自动追加保证金只有在逐仓模式下才有效，全仓模式下不支持此功能。













在使用自动追加保证金功能时，交易者应根据自己的风险承受能力和交易策略合理设置初始保证金水平。一般来说，交易者可以根据市场波动情况和自己的交易经验，设置一个适当的保证金水平，既能保证仓位的安全，又能充分发挥资金的作用。









自动追加保证金功能并不能完全消除交易风险，它只是一种在仓位面临强平风险时的补救措施。因此，交易者还应结合止损策略，合理设置止损点。当市场价格达到止损点时，及时平仓，限制损失的进一步扩大。









市场情况是不断变化的，交易者在使用自动追加保证金功能时，应密切关注市场动态，及时调整交易策略。例如，当市场出现重大利好或利空消息时，价格可能会发生剧烈波动，此时交易者需要根据消息的影响程度，评估仓位的风险状况，并决定是否需要调整保证金水平或止损点。









交易者应定期对自己的交易情况和自动追加保证金功能的使用效果进行评估和调整。根据评估结果，调整自己的交易策略和自动追加保证金的设置参数，不断提高交易的风险控制能力和盈利能力。





自动追加保证金功能是 MEXC 平台为交易者提供的一项重要风险控制工具。交易者应充分了解其原理和作用，合理设置和使用该功能，并结合止损策略和关注市场动态，实现更加安全、稳健的交易。同时，要牢记投资有风险，交易需谨慎，在使用任何交易功能前，都应充分了解相关风险。

























免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、谘询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。



