Nillion 正在革新数据安全，通过启用盲计算，使加密数据无需解密即可处理。作为其开发的一部分，Nillion 测试网现已上线，为用户提供了获取并使用测试 NIL 代币与其生态系统交互的机会。 在本指南中，我们将为您介绍有关 Nillion 测试网的一切，包括如何领取测试 NIL 代币、发送交易以及质押 NIL 代币。
如何使用 Nillion 测试网：逐步指南

1. 什么是 Nillion？


Nillion Network（NIL）是一个去中心化网络，利用多方计算（MPC）等先进加密技术增强数据隐私。这使得数据可以在多个节点之间安全处理，而不会暴露其内容，非常适用于金融、医疗和人工智能训练等领域。
NIL 代币是 Nillion 生态系统的核心，具有多种用途，包括质押、治理和交易费用支付。目前，该项目仍处于测试网阶段，用户可以通过获取测试 NIL 代币并进行交易来探索其功能。

2. 为什么要使用 Nillion 测试网？


参与 Nillion 测试网可以让您：
  • 体验主网上线前的安全基础设施。
  • 无需承担财务风险即可测试交易和质押机制。
  • 获取未来开发中的潜在早期用户优势。
  • 探索盲计算的运作方式，并理解其对数据隐私的影响。

3. 如何使用 Nillion 测试网


步骤 1：设置 Nillion 钱包


在使用 Nillion 测试网之前，您需要一个兼容的钱包。目前，Keplr 和 Leap 钱包均支持 Nillion。如果您尚未安装 Keplr 钱包，可参考以下指南进行安装：[Keplr 安装指南]。


完成 Keplr 钱包设置后，请按照以下步骤添加 Nillion 测试网：
1）访问 Keplr 链列表
2）搜索 "Nillion Testnet" 并点击添加。


3）复制您的 Nillion 测试网地址。

步骤 2：领取测试 NIL 代币


钱包设置完成后，您可以通过 Nillion Faucet 领取免费的测试 NIL 代币。


1）访问 Nillion Faucet
2）点击 "Start" 按钮。
3）粘贴您的 Nillion 测试网钱包地址（从 Keplr 复制）。
4）完成验证码验证后，点击 "Continue"
5）等待交易处理，测试 NIL 代币将自动发送到您的钱包。
注意： 每 24 小时可领取一次测试 NIL 代币。

步骤 3：发送 NIL 代币


您可以通过向其他测试网用户发送 NIL 代币来测试 Nillion 测试网的交易功能。


1）访问 Nillion 测试网浏览器
2）向下滚动，点击任意验证者的名称以查看其钱包地址。


3）复制验证者的钱包地址。
4）打开 Keplr 钱包，点击 "Send"，并输入收款地址。
5）选择要发送的 NIL 数量并确认交易。

步骤 4：质押 NIL 代币


质押 NIL 代币有助于维护网络安全，并且是 Nillion 生态系统的核心功能之一。以下是质押测试 NIL 代币的步骤：


1）访问 Nillion 质押页面
2）点击右上角的 "Connect Wallet" 连接钱包。
3）选择 "Delegate" 并从提供的列表中选择一个验证者。
4）输入您要质押的 NIL 代币数量，并确认交易。

4. 在 MEXC 充值 NIL 代币并赚取奖励！


MEXC Airdrop+ 是一个独家平台，用户可以充值 NIL 代币并完成任务，以赚取更多奖励！通过存入您的 NIL 代币并进行交易，您可以抢先参与早期项目，并从 270,000 USDT 的奖池中赢取奖励！

充值 NIL 代币并赚取收益

5. 总结：为什么要参与 Nillion 测试网？


Nillion 测试网为用户提供了体验前沿加密技术的机会。通过参与测试网，您可以亲身测试其质押机制、交易速度和安全特性，并为未来主网上线做好准备。

  • 无财务风险：所有交易均使用测试 NIL 代币。
  • 亲身体验 MPC 技术增强的安全性
  • 早期用户可能在主网上线时获得额外收益

