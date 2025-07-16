如何在 MEXC 上使用 BBO 委托









BBO（Best Bid Offer）即最佳买价报价，旨在确保交易者获得市场上最优的价格执行交易。BBO 用于快速设置与 BBO 选项匹配的限价单价格。下单时使用 BBO 选项，系统会自动选择匹配的市场报价来执行订单。





MEXC 平台上 BBO 选项包含对手价1、对手价5 、同向价1 和同向价5 四个选项。





对手价1：将您的订单价格设定为最优的反向市场价格，对于买单即为当前最低卖价，对于卖单即为最高买价。如果您在 BBO 委托中使用对手价1 ，您将以吃单（Taker）角色成交并支付对应的手续费。





对手价5：将您的订单价格设定为第五档最优的反向市场价格，对于买单即为第五低卖价，对于卖单即为第五高买价。如果您在 BBO 委托中使用对手价5 ，您将以吃单（Taker）角色成交并支付对应的手续费。





同向价1 ：将您的订单价格设定为与您的订单同向的最佳价格，对于买单即为当前最高买价，对于卖单即为最低卖价。如果您在 BBO 委托中使用同向价1 ，成交时会根据您是挂单（Maker）还是吃单（Taker）角色，系统自动扣除对应的手续费。





同向价5：将您的订单价格设定为与您的订单同向的第五档最佳价格，对于买单即为第五高买价，对于卖单即为第五低卖价。如果您在 BBO 委托中使用同向价5 ，成交时会根据您是挂单（Maker）还是吃单（Taker）角色，系统自动扣除对应的手续费。





不同的选项代表了该笔订单将以所选档位对应盘口价格执行。例如用户在 BBO 委托中选择对手价1，完成数量输入点击开多时（主动买入方向），表示这笔订单将按照反向卖盘 1 档执行；如果点击开空（主动卖出方向），表示这笔订单将按照反向买盘 1 档执行。









最佳执行价格：BBO 委托旨在以当前市场上的最佳买卖价执行交易，从而获得最有利的交易价格，为交易者减少交易成本。





快速执行提高效率：BBO 委托能够使交易者迅速进入市场，有助于交易者捕捉市场上的瞬时机会，减少因市场波动而导致的执行偏差。





自动调整价格：BBO 委托的价格通常会根据市场上的最佳买卖价自动调整，确保委托始终以最佳价格执行。









目前在 MEXC 平台合约交易限价单中，已增加 BBO 委托下单方式。









打开 MEXC 合约交易页面，在限价单中点击【BBO】按钮，即可开始 BBO 委托下单。









我们以前面提到的例子为例，选择对手价1 进行 BTC 合约开多。





选择【对手价1】，输入或滑动下面的滑动按钮，完成合约数量的设置，点击【开多】完成 BTC 合约开仓。













1）打开 MEXC App，点击下方【合约】按钮。

2）在合约交易页面，在【限价委托】下单方式中点击【最优价】。

3）我们以前面提到的例子为例，选择【对手价1 】进行 BTC 合约开多。

4）输入或滑动下面的滑动按钮，完成合约数量的设置。

5）点击【开多】完成 BTC 合约开仓。













我们以上面的多头仓位演示为例进行 BBO 委托与限价单区别的说明。





假如当前市场 BTC 合约最佳卖出价格是 62900 USDT。您使用限价单的话，您可以设定开多价格为 62500 USDT，等到价格来到这个价位后即可成功开多。





如果您使用的是 BBO 委托选择对手价1 开多，BBO 委托会选择当前最佳卖价，立即以 62900 USDT 的价格成交开多，提高您的交易效率。





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。