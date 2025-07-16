MEXC 交易平台因热币最多、费率最低受到广大用户喜爱。同时，我们也相信加密货币应该是人人皆可轻松掌握的工具。为了解决用户在新币上线时需要长时间盯盘或可能错过开盘的困扰，MEXC 特别推出上线了新币开盘提醒功能。 1. 如何在 MEXC 查找上线新币 1.1 Web 打开 MEXC 官网首页，向下滑动页面即可看到【新币榜】数据，包括代币交易对名称，上线倒计时时间等信息。 点击右侧的【更多】按钮，您MEXC 交易平台因热币最多、费率最低受到广大用户喜爱。同时，我们也相信加密货币应该是人人皆可轻松掌握的工具。为了解决用户在新币上线时需要长时间盯盘或可能错过开盘的困扰，MEXC 特别推出上线了新币开盘提醒功能。 1. 如何在 MEXC 查找上线新币 1.1 Web 打开 MEXC 官网首页，向下滑动页面即可看到【新币榜】数据，包括代币交易对名称，上线倒计时时间等信息。 点击右侧的【更多】按钮，您
新手学院/新手指南/现货/如何设置新币开盘提醒功能

如何设置新币开盘提醒功能

2025年7月16日MEXC
0m
#初阶#现货#新手入门
RWAX
APP$0.0008627+7.98%

MEXC 交易平台因热币最多、费率最低受到广大用户喜爱。同时，我们也相信加密货币应该是人人皆可轻松掌握的工具。为了解决用户在新币上线时需要长时间盯盘或可能错过开盘的困扰，MEXC 特别推出上线了新币开盘提醒功能。

1. 如何在 MEXC 查找上线新币


1.1 Web


打开 MEXC 官网首页，向下滑动页面即可看到【新币榜】数据，包括代币交易对名称，上线倒计时时间等信息。


点击右侧的【更多】按钮，您将跳转到更加详细的新币榜单数据页面，您可以看到近期即将上线的所有新币信息，以及近期上线新币的涨跌幅数据。


1.2 App


打开 MEXC App 首页，点击下方【新币榜】，滑动页面即可看到即将上线代币信息，包括代币交易对名称，上线倒计时时间等信息。


2. 如何设置新币开盘提醒功能


2.1 Web


点击任意的新币，跳转至代币交易页面，在交易页面您可以看到代币交易开始的倒计时。

在倒计时下方，打开【开盘前 30 分钟提醒我】右侧的开关按钮，即可完成新币开盘提醒功能设置。


点击右侧【>】按钮，您可以对开盘提醒进行个性化设置。

您可以选择开盘前 30 分钟、10 分钟、3 分钟，或者自定义时间进行提醒。

在通知方式中，目前支持 App 通知、站内信和桌面通知三种方式。关于桌面通知设置，您可以阅读《如何打开 MEXC 桌面通知设置》进行了解。


2.2 App


1）点击任意的新币，跳转至代币交易页面，在交易页面您可以看到代币交易开始的倒计时。

2）在倒计时下方，打开【开盘前 30 分钟提醒我】右侧的开关按钮，即可完成新币开盘提醒功能设置。需要注意的是，您需要先打开手机的通知功能才可以开启这一提醒功能。

3）点击【开盘前 30 分钟提醒我】文字，您可以对开盘提醒进行个性化设置。

4）您可以选择开盘前 30 分钟、10 分钟、3 分钟，或者自定义时间进行提醒。在通知方式中，目前支持 App 通知、站内信和桌面通知三种方式。桌面通知仅针对 Web 端生效。


如果您针对该交易对已设置过新币提醒，且已被触发，则不再支持针对该交易对设置新的开盘提醒功能。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

什么是 PAX Gold (PAXG)

什么是 PAX Gold (PAXG)

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

XAUT 比 PAXG 更好吗？

XAUT 比 PAXG 更好吗？

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

XRP价格预测：未来十年能否涨至100 USDT？

XRP价格预测：未来十年能否涨至100 USDT？

Key TakeawaysXRP 是 RippleNet 网络的核心代币，用于跨境支付、清算和流动性桥接，与传统银行支付系统（如SWIFT）相比更快、更低成本。过去 10 年，XRP 价格从 $0.0028（2014年） 涨至历史最高点 $3.84（2018年1月），其后在 SEC 诉讼与宏观周期下多次波动。未来 XRP 是否有机会触及 $100，取决于 跨境支付落地规模、监管结果、金融机构采用率

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

介绍在数字形式中获取黄金敞口时，选择 PAX Gold (PAXG) 或 Tether Gold (XAUT) 对投资者来说可能具有挑战性。两者都是以实物黄金支持的代币化黄金资产，提供安全、流动且基于区块链的替代方案。决策应考虑交易便利性、投资策略及平台功能等因素。什么是 PAXGPAXG 代表一盎司已分配的实物黄金，存放于专业审计的保险库中。投资者可以数字化交易、转让和存储 PAXG，同时享受分

相关文章

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

如何在 MEXC 交易美股合约

如何在 MEXC 交易美股合约

加密货币美股合约指的是以合约的形式，将美股（美国上市公司股票）与加密货币市场进行结合的一种金融衍生品。它允许投资者使用加密货币（如 USDT 等）作为保证金，来交易美股的价格波动，而不需要实际拥有股票本身。1. MEXC 美股合约有什么特点1）交易时间从周一 12:00 至周六 12:00（UTC&#43;8），每周 5 天全天候交易。每个交易对页面均会显示具体的交易时间，便于投资者合理安排操作。

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金