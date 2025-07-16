如何设置新币开盘提醒功能





MEXC 交易平台因热币最多、费率最低受到广大用户喜爱。同时，我们也相信加密货币应该是人人皆可轻松掌握的工具。为了解决用户在新币上线时需要长时间盯盘或可能错过开盘的困扰，MEXC 特别推出上线了新币开盘提醒功能。





















点击右侧的【更多】按钮，您将跳转到更加详细的新币榜单数据页面，您可以看到近期即将上线的所有新币信息，以及近期上线新币的涨跌幅数据。













打开 MEXC App 首页，点击下方【新币榜】，滑动页面即可看到即将上线代币信息，包括代币交易对名称，上线倒计时时间等信息。

















1）点击任意的新币，跳转至代币交易页面，在交易页面您可以看到代币交易开始的倒计时。





2）在倒计时下方，打开【开盘前 30 分钟提醒我】右侧的开关按钮，即可完成新币开盘提醒功能设置。需要注意的是，您需要先打开手机的通知功能才可以开启这一提醒功能。





3）点击【开盘前 30 分钟提醒我】文字，您可以对开盘提醒进行个性化设置。





4）您可以选择开盘前 30 分钟、10 分钟、3 分钟，或者自定义时间进行提醒。在通知方式中，目前支持 App 通知、站内信和桌面通知三种方式。桌面通知仅针对 Web 端生效。









如果您针对该交易对已设置过新币提醒，且已被触发，则不再支持针对该交易对设置新的开盘提醒功能。



