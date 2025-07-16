合约交易中的止损功能帮助交易者限制损失并控制风险。通过设置止损价位，您可以确保在市场朝不利方向发展时，及时退出仓位，从而避免进一步损失。 1. 定义 合约交易中的止损是指在价格达到一定水平时，执行交易以平仓并限制进一步的损失。在合约交易中，止损通常以一定价格或百分比来设定，一旦市场价格触及或透过设定的止损点，交易就会自动执行。 2. 止损方式 2.1 固定金额止损 指定一个固定的金额作为止损点。例合约交易中的止损功能帮助交易者限制损失并控制风险。通过设置止损价位，您可以确保在市场朝不利方向发展时，及时退出仓位，从而避免进一步损失。 1. 定义 合约交易中的止损是指在价格达到一定水平时，执行交易以平仓并限制进一步的损失。在合约交易中，止损通常以一定价格或百分比来设定，一旦市场价格触及或透过设定的止损点，交易就会自动执行。 2. 止损方式 2.1 固定金额止损 指定一个固定的金额作为止损点。例
如何在合约交易中止损？

合约交易中的止损功能帮助交易者限制损失并控制风险。通过设置止损价位，您可以确保在市场朝不利方向发展时，及时退出仓位，从而避免进一步损失。

1. 定义


合约交易中的止损是指在价格达到一定水平时，执行交易以平仓并限制进一步的损失。在合约交易中，止损通常以一定价格或百分比来设定，一旦市场价格触及或透过设定的止损点，交易就会自动执行。

2. 止损方式


2.1 固定金额止损


指定一个固定的金额作为止损点。例如，如果您开仓了某个合约：您可以设定一个止损点，一旦该合约交易对的价格下跌到止损点，您就会自动平仓该合约，以限制您的损失。

2.2 百分比止损


您可以根据您的风险承受能力设定一个百分比止损。例如，您可以设定在资产价格下跌到您购买价格的10%时自动出售该资产。

2.3 技术指标止损


您可以使用技术指标来设定止损点。例如，您可以使用移动平均线、支撑线、阻力线等技术指标来确定止损点。

2.4 逐步止损


将止损点分成多个阶段，逐步降低止损点。这可以帮助您在市场波动时更灵活地调整止损点。

3. 使用指南（以 MEXC 主站为例）


3.1 闪电平仓


是指在对手价平仓的基础上，实行“最优30档”成交：您发出的平仓订单能够迅速以30档范围内对手方价格进行成交，未成交部分自动转为限价委托单。

3.2【平多】/【平空】


您需要设置【价格】（市价或者最新价）和【数量】（25%，50%，75%和100%）

3.3【一键平仓】


这将会撤销全部“限价委托单”，并以市价委托方式平仓所有仓位（受市场行情影响,您的操作未必100%成功）。

【温馨提示】：采用【市价】进行【平多】/【平空】也可以达到主动止损的目的。

3.4【限价】


由于【限价】委托完成【平多】/【平空】只能在最新价以及优于最新价（即：有盈利的情况）的价格完成；

所以，开仓后，【限价】平仓无法达到止损的目的。

由下图可知：当开仓做多BTC/USDT时，采用【限价】设置止损平仓（【委托价格】为 65000 USDT），无法低于最新价格成交（成交均价为66972.7 USDT）。


3.5【计划委托】


您可以精确设置【触发价格】、【价格】和【数量】（可以调整比例）；

【限价】委托完成【平多】/【平空】既可以在最新价以及优于最新价（即：有盈利的情况）的价格完成，也可以在在劣于最新价（即：有亏损的情况）的价格完成；

由下图可知：当开仓做多BTC/USDT时，采用【计划委托】可以设置两个方向的【平仓】；那么：当【成交均价】小于【开仓均价】时，也可以触发委托，完成既定的【止损】。


3.6【跟踪委托】


【跟踪委托】可以精确设置【回调幅度】（【比例】或【价距】）和【数量】（可以调整比例）；

【跟踪委托】完成【平多】/【平空】只能在劣于最新价（即：有亏损的情况）的价格完成；

由下图可知：当开仓做空BTC/USDT时，采用【跟踪委托】后，已有仓位在劣于最新价（64924.7 USDT）的价格10%左右完成。


3.7 只做Maker


与【限价】相似：由于【只做Maker】委托完成【平多】/【平空】只能在最新价以及优于最新价（即：有盈利的情况）的价格完成；

所以，开仓后，【只做Maker】平仓无法达到止损的目的；

由下图可知：当开仓做多BTC/USDT时，采用【只做Maker】设置止损平仓（【委托价格】为 65000 USDT），订单被撤销。


3.8【止盈】/【止损】


【止盈】/【止损】功能既可以在开仓前完成设置，也可以在建仓后编辑。具体内容请参考：合约交易的止盈止损

4. 总结


在MEXC合约交易平台，您可以根据自身的风险偏好、交易策略和市场情况设置止损条件：通常是以价格或百分比形式设定；也可以手动执行止损订单，将交易平仓以限制损失。止损功能有助于控制风险并防止损失进一步扩大。然而，在合约交易实战中，不同的市场情绪会激发不同的止损行为：比如，基本面（如：行业消息）利好或者利空的时候，交易者可能会主动平掉已有的仓位。所以，更多止损技术需要通过实盘积累。

