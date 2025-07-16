在MEXC进行现货交易时，您的订单可能会遇到以下问题，其解决方法如下：









若您的订单处于待处理状态，通常是由于以下两个原因：

①最新价格未达到您的限价

②由于价格在短时间内快速波动，没有足够多的交易对手来匹配您的订单。需要注意的是，订单簿上的订单按价格优先，时间优先的原则进行。您的订单前面可能还有其他订单。









①前往【当前委托】查看您的订单价格，并查看其是否已与交易对手订单匹配。









②若您希望订单能够快速成交，可以考虑修改委托价格，以更具竞争力的价格提交一笔新订单。

③您也可以使用市价委托。









若您遇到了无法取消订单或资金未到账等技术问题，需要寻求进一步帮助，请联系【在线客服】并提供反馈。



