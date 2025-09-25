灵活调整「合约交易」当前仓位的信息排序，让你的交易更加顺利





在合约交易时，当您成功建仓后，订单会显示在【当前仓位】中。在当前仓位列表下，包含了合约品种信息、持仓量、开仓均价、合理价格、预估强平价、保证金比率、保证金、未实现盈亏、已实现盈亏、市价全平、止盈/止损、平仓、反手等众多数据信息和操作按钮。









由于信息比较多，因此在显示时会出现显示不完全的情况，需要您手动左右滑动进行查看。为了满足不同用户的使用习惯，MEXC 上线了当前仓位信息排序的功能，您可以根据自己的使用习惯，自定义这些信息的排列顺序。





如果您的当前仓位较多，您还可以通过不同的筛选条件，如持仓量、开仓均价、合理价格、预估强平价、保证金比率、保证金、未实现盈亏、已实现盈亏等，对这些仓位进行排序，方便您对比不同合约的仓位情况。

















灵活调整信息排序后，交易者能够依据个人交易习惯和关注重点，将重要信息置于显眼位置。例如，习惯密切关注未实现盈亏的交易者，可将该信息排在前列，这样在打开仓位页面时，能第一时间获取关键数据，快速了解仓位盈亏状况，及时做出决策。









当交易者持有多个仓位时，灵活调整信息排序有助于对不同仓位进行全面、系统的对比分析。例如，按照未实现盈亏从高到低排序，交易者能迅速识别出盈利状况最好的和最差的仓位，从而根据市场情况和个人策略，合理调整仓位布局，优化投资组合，实现收益最大化。









灵活调整当前仓位的信息排序，允许交易者根据自己的独特需求和偏好，对信息进行个性化排列。













1）冻结首列





这一功能类似 Excel 表格中的冻结窗口的功能。在【当前仓位】下的【合约】旁边有一个【📌】固定按钮，点击后【合约】这一列将被冻结。





当您左右滑动窗口的时候，【合约】列被固定，不再发生滑动。









2）自定义排序





当您想对您的当前仓位订单进行如反手、平仓等操作时，由于 Web 端的信息比较多，您需要左右滑动才能找到您需要的操作按钮，然后进行操作。





使用自定义的排序功能，您可以将您熟悉和常用的按钮和数据展示摆放在前面，其他的放到后面，这样能够帮助您在交易时节省不少时间。





如下动图所示，我们将【闪电平仓】这个操作移动到最前方。鼠标长按【闪电平仓】上的【市价全平】栏，将【市价全平】拖动到最左侧【合约】旁边，松开鼠标完成移动，功能排序更改成功。





注意，最左侧的【合约】不支持排序移动，保持在最左侧。









3）多仓位排序





如果您当前持有多个仓位，想要将这些仓位按照某个条件进行从高到低或从低到高进行排序，方便对比不同仓位的情况，您可以使用 MEXC 的多仓位排序功能。





您可以点击不同的筛选条件，如持仓量、开仓均价、合理价格、预估强平价、保证金比率、保证金、未实现盈亏、已实现盈亏等，每种筛选条件都支持从高到低或从低到高排序。





如下图所示，点击【未实现盈亏】按钮选择【▼】顺序，实现不同仓位按照未实现盈亏数据的从高到低排序。

















目前在 App 端，同样实现了不同仓位的排序功能。





打开【合约】页面，点击【当前委托】右侧的排序按钮，选择筛选条件，如【未实现盈亏额】中的【最高到最低】，点击【确认】完成不同仓位之间的排序。













合约：指的是您所查看的合约交易对，需要注意的是，合约交易对与加密货币的区别。以比特币为例子，比特币是一种加密货币，但是比特币的 USDT 本位永续合约交易对和比特币的币本位永续合约交易对则是两个不同的交易对，在 MEXC 合约交易中一般以 指的是您所查看的合约交易对，需要注意的是，合约交易对与加密货币的区别。以比特币为例子，比特币是一种加密货币，但是比特币的 USDT 本位永续合约交易对和比特币的币本位永续合约交易对则是两个不同的交易对，在 MEXC 合约交易中一般以 BTCUSDT BTCUSD 作为标记符号。





持仓量：指的是您所持有的合约仓位的价值。在 MEXC 合约交易中，关于持仓量的单位一共有三个，分别是USDT，币和张，您可以根据自己的习惯自由选择。当您选择以 USDT 为单位时，您的持仓量会换算为 USDT 价值，比如你持仓 1 个比特币，而当时的 指的是您所持有的合约仓位的价值。在 MEXC 合约交易中，关于持仓量的单位一共有三个，分别是USDT，币和张，您可以根据自己的习惯自由选择。当您选择以 USDT 为单位时，您的持仓量会换算为 USDT 价值，比如你持仓 1 个比特币，而当时的 比特币价格 为 12 万美元，那么此时您的比特币合约仓位的USDT 价值就可以换算为 12 万USDT。当您选择币为单位时，您的仓位价值即为实际的代币的数量。比较特殊的单位是张，张数代表来不同数量的代币或法币价值，不同的合约交易对中，张数所代表的代币的数量也不相同。比如 1 张 BTCUSDT 永续合约面值是 0.0001 BTC，而 1 张 ETHUSDT 永续合约面值是 0.01 ETH。在币本位合约交易中，1 张合约的面值则是法币价值。比如 1 张 BTCUSD 合约 的面值是 100 USD，而1张 ETHUSD 合约的面值是 10 USD。更多信息请参考 MEXC合约交易规则介绍





开仓均价：用户开仓时的平均成本价格。如用户在 2 USDT 时开了 100 张多单 XRPUSDT 永续合约，随后又在同一方向上，以 2.1 USDT 价格开了 100 张 ：用户开仓时的平均成本价格。如用户在 2 USDT 时开了 100 张多单 XRPUSDT 永续合约，随后又在同一方向上，以 2.1 USDT 价格开了 100 张 XRPUSDT 永续合约，那么用户的开仓均价 = （2 * 100 + 2.1 * 100）/（100+100） = 2.05 USDT 。













委托数量与成交数量：委托数量指用户在下单前设置的期望成交量。当用户委托量较大时，订单通常会被拆分成多个较小订单依次成交。成交数量即实际已经成交的数量。当委托数量等于成交数量时，代表著委托订单全部成交。





委托价格与成交均价：委托价格指用户在下单时输入的期望成交价格。如果用户在下单时选择限价委托，委托价格等于用户输入的价格；如果用户在下单时选择市价委托，委托价格取决于实际交易结果。当用户委托量较大时，订单通常会被拆分成多个较小订单依次成交。由于行情波动，每个订单实际成交价不一定相同，这些实际成交价的平均值就是成交均价。













免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。



