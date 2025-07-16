



短信钓鱼是一种利用短信（SMS）作为媒介进行的欺诈行为，旨在窃取用户的敏感信息（如钱包私钥、登录凭据）或骗取加密货币资产。这种钓鱼行为通常通过伪装成可信赖的实体（如交易所、钱包服务商或政府机构）来诱骗受害者。









骗子发送一条短信，声称来自知名交易所（如 MEXC 等），并附上一个链接。

短信内容可能会警告用户账户有异常活动，需要立即登录。

点击链接后，用户会被引导至一个伪造的网站，输入的账户信息会被窃取。





骗子声称用户获得了加密货币奖励或空投（Airdrop），并要求用户通过短信中的链接领取。

用户点击链接后，可能会被要求输入私钥或支付“手续费”，从而被骗取资金。





短信看起来像来自钱包服务商或交易所，声称用户的账户被锁定或发生了未经授权的交易。

骗子迫使用户点击链接或拨打伪造的客服电话，从而窃取账户信息。





短信声称用户需要技术支持服务，例如修复钱包问题或完成 KYC（身份认证）。

这些短信通常附有一个电话号码或链接，诱导用户提供敏感信息。









语言紧急：短信通常会使用急迫的语言，例如“立即行动”“账户被锁定”或“交易失败”。

伪造链接：链接看似合法，但通常带有拼写错误或使用非官方域名。

要求敏感信息：骗子会要求用户提供私钥、密码、验证码等信息。

未知号码来源：短信通常来自陌生号码，而非官方的认证渠道。









用户收到警告用户账户异常登录的信息，并要求用户致电骗子提供的电话号码，从而进一步诱导用户提供敏感信息。请注意，您收到的 MEXC 官方短信中，不会包含任何电话和链接。





如图所示，红框中的短信内容属于典型的短信钓鱼案例，请您务必提高警惕，注意辨别；红框外的短信才是 MEXC 官方发送的信息。













不要点击可疑链接：即使链接看起来可信，也不要轻易点击，尤其是来自短信的链接。

确认官方来源：直接通过交易所或钱包的官方网站或应用程序登录，而不是通过短信中的链接。

保护私钥和密码：正规服务商永远不会通过短信向你索要私钥或密码。

开启双重身份验证（2FA）：为账户增加额外的安全层，防止未经授权的访问。

警惕未知号码：不要回复陌生号码发送的短信，也不要拨打短信中的电话。

检查域名：仔细核对短信中的链接域名是否与官方域名一致。









立即更改密码：如果泄露了账户凭据，尽快更换涉及的密码。

联系官方支持：通过 MEXC 官方渠道联系客服，及时举报事件。

监控资产：检查加密钱包和交易所账户是否有不明交易。

提高警惕性：安装反诈骗工具或应用，避免再次成为诈骗目标。





短信钓鱼是一种常见且危险的攻击手段，特别是在加密货币市场中。用户需要保持警惕，避免点击短信中的可疑链接或提供敏感信息。通过多层安全措施保护账户，能够有效减少被骗的风险。



