新手必读！学会导出合约历史仓位数据，强化交易表现





在合约交易中，掌握并分析自己的历史交易数据，是迈向成熟交易者的第一步。MEXC 平台上线的的合约历史仓位数据导出功能，为加密货币交易者提供更高效的策略复盘和风险管理工具。













合约历史仓位数据通常指的是交易用户在合约交易中持有的头寸历史数据。这些数据通常包括交易时间、开仓均价、平仓均价、方向、头寸大小、保证金模式、已实现盈亏以及状态等信息。













导出合约历史仓位数据能完整记录每一笔交易的开仓价、平仓价、方向、盈亏及时间节点，形成可追溯的“交易轨迹图”。通过分析不同市场环境（如牛市、熊市、震荡期）下的仓位表现，交易者可精准定位策略漏洞。例如发现“逆势加仓导致单笔亏损扩大”等问题，进而针对性优化参数或调整入场条件，实现从“经验驱动”到“数据驱动”的交易模式升级。









历史仓位数据是风险控制的“校验石”。通过统计最大回撤、保证金占用率、爆仓概率等关键指标，交易者可量化评估自身风险承受阈值。例如，若数据揭示“使用 5 倍杠杆时，90%的亏损交易源于未及时止损”，则可设定硬性规则（如单笔亏损不超过本金的2%）或采用程序化止损工具，避免情绪化操作导致资金链断裂。此外，对比不同保证金模式（如全仓/逐仓）的历史表现，还能选择与交易风格匹配的风险隔离方案。









目前 MEXC 仅支持在 Web 端导出合约历史仓位数据，App 端暂未支持。





在 MEXC 官方首页，在右上角【订单】中选择【合约订单】，点击【历史仓位】，即可在页面上查看近 90 天的数据。









为了更精准地找到所需的历史仓位数据，您可以通过【合约交易对】、【保证金模式】、【方向】、【平仓时间】等维度选择进行筛选。









如果您想获取更详细的历史仓位数据，您可以点击【导出历史仓位】按钮，选择您要导出的合约交易对、保证金模式、方向、平仓时间，以及选择导出格式，设置完成后点击【生成】即可完成历史仓位的信息导出。









注意：在平仓时间的范围内，如果您选择了【最近180天】或【最近365天】，会出现大数据导出支持最近 18 个月内任意 365 天的数据（截止到昨天）。单次至多导出 100,000 条，每个月最多下载 10 次的提示文案。另外导出格式中，如果您选择 PDF 格式导出，需要注意文件完成导出需等候一定时间，导出数据超过 10,000 条时将切换到大数据导出方式。













掌握如何导出合约仓位数据，是每位加密货币合约交易者必备的技能之一。通过 MEXC 平台提供的详细数据导出功能，你可以轻松进行交易回顾、盈亏统计与策略评估，从而不断优化交易表现。









