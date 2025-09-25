新手必读！学会导出合约历史仓位数据，强化交易表现

在合约交易中，掌握并分析自己的历史交易数据，是迈向成熟交易者的第一步。MEXC 平台上线的的合约历史仓位数据导出功能，为加密货币交易者提供更高效的策略复盘和风险管理工具。 1.什么是合约历史仓位数据？ 合约历史仓位数据通常指的是交易用户在合约交易中持有的头寸历史数据。这些数据通常包括交易时间、开仓均价、平仓均价、方向、头寸大小、保证金模式、已实现盈亏以及状态等信息。 2.导出合约历史仓位数据的 在合约交易中，掌握并分析自己的历史交易数据，是迈向成熟交易者的第一步。MEXC 平台上线的的合约历史仓位数据导出功能，为加密货币交易者提供更高效的策略复盘和风险管理工具。 1.什么是合约历史仓位数据？ 合约历史仓位数据通常指的是交易用户在合约交易中持有的头寸历史数据。这些数据通常包括交易时间、开仓均价、平仓均价、方向、头寸大小、保证金模式、已实现盈亏以及状态等信息。 2.导出合约历史仓位数据的
2025年9月25日MEXC
在合约交易中，掌握并分析自己的历史交易数据，是迈向成熟交易者的第一步。MEXC 平台上线的的合约历史仓位数据导出功能，为加密货币交易者提供更高效的策略复盘和风险管理工具。

1.什么是合约历史仓位数据？


合约历史仓位数据通常指的是交易用户在合约交易中持有的头寸历史数据。这些数据通常包括交易时间、开仓均价、平仓均价、方向、头寸大小、保证金模式、已实现盈亏以及状态等信息。

2.导出合约历史仓位数据的 2 大好处


2.1 精准复盘交易策略


导出合约历史仓位数据能完整记录每一笔交易的开仓价、平仓价、方向、盈亏及时间节点，形成可追溯的“交易轨迹图”。通过分析不同市场环境（如牛市、熊市、震荡期）下的仓位表现，交易者可精准定位策略漏洞。例如发现“逆势加仓导致单笔亏损扩大”等问题，进而针对性优化参数或调整入场条件，实现从“经验驱动”到“数据驱动”的交易模式升级。

2.2 强化风险控制与资金管理


历史仓位数据是风险控制的“校验石”。通过统计最大回撤、保证金占用率、爆仓概率等关键指标，交易者可量化评估自身风险承受阈值。例如，若数据揭示“使用 5 倍杠杆时，90%的亏损交易源于未及时止损”，则可设定硬性规则（如单笔亏损不超过本金的2%）或采用程序化止损工具，避免情绪化操作导致资金链断裂。此外，对比不同保证金模式（如全仓/逐仓）的历史表现，还能选择与交易风格匹配的风险隔离方案。

3.如何导出合约历史仓位数据？


目前 MEXC 仅支持在 Web 端导出合约历史仓位数据，App 端暂未支持。

在 MEXC 官方首页，在右上角【订单】中选择【合约订单】，点击【历史仓位】，即可在页面上查看近 90 天的数据。


为了更精准地找到所需的历史仓位数据，您可以通过【合约交易对】、【保证金模式】、【方向】、【平仓时间】等维度选择进行筛选。


如果您想获取更详细的历史仓位数据，您可以点击【导出历史仓位】按钮，选择您要导出的合约交易对、保证金模式、方向、平仓时间，以及选择导出格式，设置完成后点击【生成】即可完成历史仓位的信息导出。


注意：在平仓时间的范围内，如果您选择了【最近180天】或【最近365天】，会出现大数据导出支持最近 18 个月内任意 365 天的数据（截止到昨天）。单次至多导出 100,000 条，每个月最多下载 10 次的提示文案。另外导出格式中，如果您选择 PDF 格式导出，需要注意文件完成导出需等候一定时间，导出数据超过 10,000 条时将切换到大数据导出方式。

4.结语：善用仓位数据，提升加密货币合约交易策略


掌握如何导出合约仓位数据，是每位加密货币合约交易者必备的技能之一。通过 MEXC 平台提供的详细数据导出功能，你可以轻松进行交易回顾、盈亏统计与策略评估，从而不断优化交易表现。

若你尚未开启合约交易，即可登录 MEXC 官网或 App，点击顶部导航栏【合约】，选择【USDT 永续】或【币本位永续】市场，将资产充值或划转至合约账户后，设置杠杆倍数与开仓方向（做多/做空）即可下单建仓。具体操作内容可参考：《合约交易操作指南（App端）》

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

介绍PAX Gold (PAXG) 是一种黄金代币资产，使投资者能够以数字方式持有和交易黄金。每个 PAXG 代币都完全由一盎司分配的实物黄金支持，并存放在经过专业审计的金库中。持有 PAXG 的投资者可以获得黄金价格的敞口，而无需管理、存储或运输实物金条，使其成为现代交易和投资策略的实用解决方案。PAX Gold 如何运作每个 PAXG 代币代表真实、分配的黄金代币价格实时跟踪现货黄金市场代币可

介绍投资者常常比较 Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG)，以判断哪种代币化黄金更适合自己的投资组合。两者都由已分配的实物黄金全额支持，可在数字平台交易，并实时跟踪现货金价。选择 XAUT 或 PAXG 取决于流动性、平台支持、投资策略以及个人对数字黄金持有偏好的因素。什么是 XAUTXAUT 是由 Tether 发行的代币化黄金，每个代币代表一盎司已分配的黄金，

Key TakeawaysXRP 是 RippleNet 网络的核心代币，用于跨境支付、清算和流动性桥接，与传统银行支付系统（如SWIFT）相比更快、更低成本。过去 10 年，XRP 价格从 $0.0028（2014年） 涨至历史最高点 $3.84（2018年1月），其后在 SEC 诉讼与宏观周期下多次波动。未来 XRP 是否有机会触及 $100，取决于 跨境支付落地规模、监管结果、金融机构采用率

介绍在数字形式中获取黄金敞口时，选择 PAX Gold (PAXG) 或 Tether Gold (XAUT) 对投资者来说可能具有挑战性。两者都是以实物黄金支持的代币化黄金资产，提供安全、流动且基于区块链的替代方案。决策应考虑交易便利性、投资策略及平台功能等因素。什么是 PAXGPAXG 代表一盎司已分配的实物黄金，存放于专业审计的保险库中。投资者可以数字化交易、转让和存储 PAXG，同时享受分

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

加密货币美股合约指的是以合约的形式，将美股（美国上市公司股票）与加密货币市场进行结合的一种金融衍生品。它允许投资者使用加密货币（如 USDT 等）作为保证金，来交易美股的价格波动，而不需要实际拥有股票本身。1. MEXC 美股合约有什么特点1）交易时间从周一 12:00 至周六 12:00（UTC&#43;8），每周 5 天全天候交易。每个交易对页面均会显示具体的交易时间，便于投资者合理安排操作。

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

