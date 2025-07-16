



跟单交易是一种投资方式，用户可以复制经验丰富的交易员的操作，跟随他们的每一步交易。在跟单交易过程中，选择一位优秀的交易员对于成功至关重要。













在评估交易员的历史表现时，不应只关注短期内的高收益，因为长期稳定的回报同样重要。短期高收益虽然具有吸引力，但可能更多地源于市场波动或运气，而非交易技巧。相较而言，持续的长期稳定收益更能体现交易员的专业水平。

MEXC 提供全面的表现指标，包括 7 日和 180 日的收益（PNL）、收益率（ROI）以及胜率。这些数据可以帮助您在选择跟单交易员时做出更加明智的决策。









在【交易员详情】页面，您可以通过查看交易员的交易频次、盈亏比等关键数据，分析其交易风格是否与您的投资偏好相符。









交易频次：指跟单交易员在指定时间段内的平均每周交易次数。有些交易员倾向于短线高频交易，而另一些更偏向中长期交易。您应根据自身的风险承受能力，选择适合自己的交易风格和投资目标。





盈亏比：指盈利总额与亏损总额的比值。需要注意的是，高胜率并不一定意味着更强的盈利能力。如果跟单交易员的单次盈利较小，但亏损较大，那么该交易员可能并不适合您的需求。





注：总胜率 = 所有盈利的已平订单数量 / 所有已平订单数量 × 100%









MEXC 平台根据多项表现指标对跟单交易员进行排名，包括收益率、胜率、收益和跟随者人数。通常，跟随者人数较多的交易员更具信誉，更受投资者信赖。您还可以发现新晋交易员，或通过关注列表查看您已添加的所有跟单交易员。









需要注意的是，交易员的过往成绩并不能完全代表未来的收益表现。因此，建议您合理分配跟单资金，并设置止盈止损，以有效控制资产波动风险。









Web 端和 App 端选择跟单交易员的操作方式大致相同，以下以 Web 端为例进行讲解：





步骤 1：在 Web 端，登录您的个人账号，选择【合约交易】→【跟单】。









步骤 2：向下滑至【顶级交易员】/【全部交易员】。您可以按照高收益率、高收益额、跟单用户最多或新晋交易员进行筛选查看。









步骤 3：在跟单交易员卡片上，您可以查看交易员的关键信息，包括收益率、收益、胜率、跟单币种、交易频次、分润比例和跟单人数。





提示：点击跟单交易员卡片右上角的 ☆ 按钮，即可将该交易员加入您的关注列表。









步骤 4：点击跟单交易员卡片，进入交易员详情页面后，您可以查看交易员的详细信息，包括带单表现、累计收益、每日交易表现、跟单用户收益额、合约偏好、带单交易对和持仓时长。





同时，您还可以浏览带单数据详情，查看当前带单和历史带单的具体操作记录。









交易员表现对比：在交易员详情页面右上角点击 VS 按钮，即可进入交易员表现对比页面。





这里，您可以添加多名您看好的跟单交易员，从基本资讯和交易数据两个维度进行综合对比。另外，勾选焦点显示最佳表现，对比表将高亮显示表现最佳的数据，方便您更直观地分析。









步骤 5：点击您选择的交易员卡片上的【跟单】按钮，并设置您的跟单参数以开始跟单交易。输入跟单资金和账户止损。若需高级设置，请点击【更多设置】。





如果您选择的交易员跟随者名额已满，请点击【跟单】并开启空位提醒。开启后，一旦该交易员有空余名额，您将收到 PUSH 和站内信通知。













