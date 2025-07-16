随着链上资产管理和重质押（Restaking）逐渐成为 DeFi 生态的核心赛道，Fragmetric 正在 Solana 网络上探索一个高度模块化、可组合的解决方案。通过引入 FRAG-22 资产标准和多资产流动性质押模型，Fragmetric 提供了统一的质押体验和高效的收益分配机制，为用户和开发者构建更安全、更灵活的资产协作基础设施。 1.什么是 Fragmetric？ Fragmetric随着链上资产管理和重质押（Restaking）逐渐成为 DeFi 生态的核心赛道，Fragmetric 正在 Solana 网络上探索一个高度模块化、可组合的解决方案。通过引入 FRAG-22 资产标准和多资产流动性质押模型，Fragmetric 提供了统一的质押体验和高效的收益分配机制，为用户和开发者构建更安全、更灵活的资产协作基础设施。 1.什么是 Fragmetric？ Fragmetric
Fragmetric（FRAG）：Solana 上的模块化资产管理与重质押基础设施

随着链上资产管理和重质押（Restaking）逐渐成为 DeFi 生态的核心赛道，Fragmetric 正在 Solana 网络上探索一个高度模块化、可组合的解决方案。通过引入 FRAG-22 资产标准和多资产流动性质押模型，Fragmetric 提供了统一的质押体验和高效的收益分配机制，为用户和开发者构建更安全、更灵活的资产协作基础设施。

1.什么是 Fragmetric？


Fragmetric 是一个建立在 Solana 网络上的模块化资产管理协议，目标是为多类型质押资产（包括 SOL 和主流 LST）提供统一的流动性处理、奖励聚合与模块化治理支持。

项目核心包括两个关键组成部分：


FRAG-22 标准：一个基于 Solana Token Extensions 的资产管理框架，支持多资产映射与模块化控制。



frag资产（如 fragSOL、fragJTO）：用户存入质押资产后获得的代表性代币，具备流动性、可组合性及收益再分配功能。



Fragmetric 旨在通过统一的资产标准和自动化奖励模型，提升质押资本效率，降低管理复杂度，并为构建下一代资产协作生态提供底层支持。

2.Fragmetric 产品机制与核心功能


2.1 支持多类型质押资产

用户可以将多种资产存入 Fragmetric，包括：SOL（原生代币）和各类 LST（如 JitoSOL、mSOL、bSOL、JTO 等）。

存入后将获得对应的 frag 资产（如 fragSOL），代表其质押头寸。frag资产具备流动性，可用于 DeFi 协议参与、交易或继续质押以获得额外收益。

2.2 多元化收益来源

通过整合多个收益渠道，frag资产可为持有者带来复合回报，主要包括：


PoS 验证节点收益：传统的质押区块奖励；



MEV 收益：整合 Jito 网络提供的最大化提取价值（MEV）；



模块化网络服务奖励（AVS）：如参与 Switchboard（预言机）、Ping Network（节点服务）所获得的激励。



2.3 FRAG-22 模块化资产标准

FRAG-22 是 Fragmetric 推出的 Solana 原生资产标准，基于 Token Extensions 实现，具备以下特点：


统一资产表示：将不同质押资产映射至 frag资产，简化组合与管理；



可编程控制模块：支持通过“transfer hooks”对转账、奖励、参数进行动态管理；



自动追踪与分配奖励：解决传统 LST 奖励记录不一致问题，提升精度与公平性；



易于接入 DeFi 协议：标准化资产模型提高 composability。



2.4 安全架构与审计

Fragmetric 所有关键组件已通过 Certora 与 Quantstamp 的审计与形式验证，尤其包括奖励分配机制、合约权限控制及跨模块资产路由系统，保障协议安全与资产透明度。

3.Fragmetric 代币经济模型


FRAG 是 Fragmetric 协议的原生治理代币，其发行总量为 10 亿枚，采用一次性固定发行模式，不设额外通胀。FRAG 代币不仅承担着治理功能，持有者可通过质押 FRAG 参与协议投票与提案推进；同时，其在生态内还具备激励效用，质押 FRAG 可获取 airdrop 分数（F Points）与额外奖励权重。此外，FRAG 也将在后续用于激励模块开发者、网络参与节点与新型 AVS 服务的对接与支持，成为整个系统运转的激励中枢。代币分配与解锁概况如下：

分类
比例
解锁规则
核心贡献者
20%
1 年 Cliff + 2 年线性解锁
早期投资者
22%
10% 初始释放，余下 1 年 Cliff + 2 年解锁
基金会
13%
四年按季度线性解锁
社区与生态发展
30%
1/3 初始释放，余下部分四年释放
Airdrop（空投）
15%
分阶段释放，Season 1 分配 1.8%



4.空投计划与上线情况


Fragmetric 的首轮空投（Season 1）已于 2025 年 6 月完成快照，并于 7 月 2 日开放领取，面向包括 fragSOL、fragJTO 等资产持有者在内的活跃社区用户发放。此次空投不仅是 FRAG 代币实现初步分发的重要举措，也旨在激励用户广泛参与协议生态，增强社区粘性与治理基础。

同时，FRAG 代币已于 2025 年 7 月 1 日在包括 MEXC 在内的多家交易平台上线交易，初期流通量约为 2.02 亿枚。随着协议功能的完善与社区参与的扩大，FRAG 的应用场景也将从基本治理与质押逐步拓展至更广泛的生态激励与跨协议协作领域。

5.如何在 MEXC 购买 FRAG 代币？


Fragmetric 通过 FRAG-22 标准与多资产重质押模型，在资产效率、模块治理与跨收益整合方面提供了完整解决方案。其创新之处在于通过标准化与自动化手段，实现资产流动性与复合收益之间的平衡。未来，Fragmetric 有望继续拓展至更多类型的 LST 与 AVS，接入更广泛的模块开发者网络，并构建起服务于整个 Solana 与多链生态的资产协作基础设施。

作为一个兼具技术创新与市场落地的项目，Fragmetric 在质押金融赛道中展现出鲜明的机制优势与长期发展潜力，值得持续关注。

作为全球领先的数字资产交易平台，MEXC 为该项目提供了稳定流畅的交易环境与极具竞争力的手续费优惠，您可按以下步骤快速交易 FRAG：

1）打开并登录 MEXC App 或官方网站
2）在搜索框中搜索 FRAG 代币名称，选择 FRAG的现货交易或者合约交易
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。


您还可以前往 MEXC Airdrop+ 活动页面，参与FRAG的空投活动，瓜分 255,000 FRAG & 50,000 USDT！

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

