合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？


强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。

2. 什么触发了 MEXC 的强平？


MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触发。采用合理价格作为参考有助于提高市场稳定性，并减少市场异常波动期间不必要的强平。

用户可在交易页面上方查看实时的合理价格及其说明。同时，K 线图的上方可切换合理价格、最新价格与指数价格，方便用户查看三个价格的变化趋势。


3. 強平过程是怎样的？


当强制平仓被触发时，系统会根据用户仓位的风险限制档位，执行阶梯强平的方式，避免全部仓位被强平，从而控制用户风险。

撤单
  • 全仓模式：取消账户下所有未成交的委托订单。
  • 逐仓模式（若启用自动追加保证金功能）：撤销该合约下所有未成交的委托订单。
  • 撤单后，若维持保证金率仍大于或等于 100%，则继续执行下一步。

多空自成交
  • 在全仓模式下，若同时存在多空方向仓位，系统将通过自成交自动减仓。
  • 此步骤仅适用于全仓模式。完成自成交后，若保证金率仍为 100% 或更高，系统将继续执行下一步。

阶梯式强平
  • 最低风险档位：若仓位已处于最低风险档位，则直接进入下一步。
  • 较高风险档位：若仓位处于较高风险档位，则需要进行降档处理，即将处于当前档位的部分仓位被强平引擎按照破产价格接管，从而降低风险限制档位。接著以降档后的维持保证金率继续计算保证金比率是否大于等于 100%。若仍满足强平条件，则继续降档处理，直到降至最低档。

爆仓
  • 当仓位处于最低风险档位且保证金率 ≥ 100% 时，剩余仓位将由强平引擎以破产价格接管。
  • 注意：强平由强平引擎处理，不经过撮合引擎，因此破产价格不会反映在交易记录或 K 线图表中。

强平引擎接管仓位后的处理


当用户的仓位被强平引擎以破产价格接管后：
  • 若该仓位能以优于破产价格的价格执行，剩余的保证金将被添加到保险基金中。
  • 若该仓位无法以优于破产价格的价格执行，产生的亏损将由保险基金弥补。最后，若保险基金不足以弥补亏损，该仓位将被传递给自动减仓（ADL）系统。

4. 如何查看强平订单？


强平订单可以在【历史仓位】中查看。

4.1 App 端：


路径一
1）登录 MEXC App，点击底部【合约】进入合约交易页面。
2）点击订单区的订单图标。
3）在【历史仓位】中查看您的强平订单。


路径二
1）登录 MEXC App，点击底部【资产】进入资产页面。
2）选择【合约】资产页面，点击右侧订单图标。
3）在【历史仓位】中查看您的强平订单。


4.2 Web 端：


登录 MEXC 网站，点击右上角导航栏中的【订单】，然后选择【合约订单】。


在【历史仓位】下，您可以查看您的强平订单。


5. 维持保证金与保证金比率说明


5.1 保证金比率


保证金比率是根据您当前仓位动态计算出的风险指标。当保证金比率 ≥100% 时，说明您的仓位价值已不足以覆盖所需的维持保证金，系统将触发强平。

保证金比率计算方式：
保证金比率 = (维持保证金 + 强平手续费) / (仓位保证金 + 未实现盈亏)

风险判断：
  • 当保证金比率 ＜100%，仓位仍有安全缓冲。
  • 当保证金比率 = 100%，仓位价值正好只够覆盖最低要求（维持保证金+强平手续费），此时触发强平。
  • 当保证金比率 ＞100%，仓位价值已经低于最低要求，进入强平处理流程。

5.2 维持保证金和维持保证金率


5.2.1 为什么会存在维持保证金？
维持保证金是维持仓位所需的最低保证金，当账户保证金低于这一比例时，会触发强平或部分强平。它是保障仓位安全、控制爆仓风险的必要机制。
维持保证金计算方式：
USDT 本位维持保证金 = 开仓均价 × 张数 × 面值 × 维持保证金率
币本位维持保证金 = 面值 × 张数/开仓均价 × 维持保证金率

维持保证金直接影响强平价格，可理解为用于管理风险的“锁定”保证金部分。仓位越大，需要锁定的保证金也越多，因此维持保证金率会相应提高。我们强烈建议用户在保证金余额下降到维持保证金水平前，自行平仓以避免被强平。

5.2.2 什么是维持保证金率？

维持保证金率是根据用户的仓位大小计算的，而不是根据杠杆倍数计算的。这意味着维持保证金率不受杠杆倍数的影响。 系统根据合约的基础风险限额和递增阈值，将仓位大小划分为多个档位。每个档位对应不同的维持保证金率；仓位越大，维持保证金率越高。各个合约的维持保证金率以及风险限制档位详情，请在【合约信息】-【风险限制】中查看。
示例：如果用户 A 的维持保证金率为 1%，并使用 100 USDT 作为保证金，则 1 USDT 将被锁定。当亏损达到 99 USDT 时，仓位将被强平，而不是等到亏损 100 USDT 时才强平。这有助于平台更有效地管理风险。
请注意，在异常价格波动和极端市场行情下，系统会采取额外的措施来维护市场稳定，包括但不限于：
  • 调整合约允许的最高杠杆倍数
  • 调整不同档位的仓位限制
  • 调整不同档位的维持保证金率

6. 强平价格计算


6.1 逐仓模式下强平价格的计算


强平条件：仓位保证金 + 浮动盈亏 ≤ 维持保证金 + 强平手续费；即保证金比率 =100% 时，触发强制平仓，通过等式成立推算出强平价格。 （为了方便举例，以下计算将强平手续费忽略不计）

多仓：强平价格 =（维持保证金 - 仓位保证金 + 开仓均价 x 数量 x 面值）/（数量 x 面值）；
空仓：强平价格 =（开仓均价 x 数量 x 面值 - 维持保证金 + 仓位保证金）/（数量 x 面值）；

举例说明：
某一用户以 8,000 USDT 的价格买入 BTCUSDT 永续合约 10,000 张，起始杠杆倍数是 25x，且为多仓。 （假设仓位 10,000 张处于风险限制第一档，维持保证金率为 0.5%）

维持保证金 = 8000 x 10000 x 0.0001 x 0.5% = 40 USDT
仓位保证金 = 8000 x 10000 x 0.0001/25 = 320 USDT

计算出用户的强平价格：
多仓强平价格 =（40 - 320 + 8000 x 10000 x 0.0001）/（10000 x 0.0001）= 7720

逐仓模式下，用户可以通过手动增加仓位保证金，来拉开与开仓价格的距离，使得强平价更优。当用户风险比较大的时候可通过手动增加保证金来降低仓位风险。

6.2 全仓模式下强平价格的计算


强平条件：全仓账户权益（不含逐仓保证金、逐仓未实现盈亏和所有委托保证金） ≤ 全仓维持保证金 + 强平手续费；即保证金比率 =100% 时，触发强制平仓，通过等式成立推算出强平价格。 （为了方便举例，以下计算将强平手续费忽略不计）

强平价格 =（空仓开仓均价 x 空仓持仓量 x 面值 - 多仓开仓均价 x 多仓持仓量 x 面值 - 全仓仓位维持保证金 +（钱包余额 - 逐仓仓位保证金 - 委托保证金 + 其他合约全仓仓位未实现盈亏））/（空仓持仓量 x 面值 - 多仓持仓量 x 面值）

举例说明：
某一用户以 8,000 USDT 的价格买入 BTCUSDT 永续合约 10,000 张，起始杠杆倍数是 25x，钱包余额为 500 USDT，且只有这一个多仓全仓仓位，并且用户目前没有逐仓仓位，也没有当前委托挂单。 （假设仓位 10,000 张处于风险限制第一档，维持保证金率为 0.5%）

全仓仓位维持保证金 = 8000 x 10000 x 0.0001 x 0.5% = 40USDT

计算出用户的强平价格
强平价格 =（0 x 0 x 0.0001 - 8000 x 10000 x 0.0001 - 40 +（500-0-0+0））/（0 x 0.0001 - 10000 x 0.0001）= 7540

与逐仓保证金模式不同的是，全仓保证金的强平价格可能随时在变，因为保证金一直受其他交易对仓位的影响。在全仓保证金模式下，每个仓位的起始保证金是独立的，但是保证金却是共享的。每个仓位的未实现盈亏都会影响到全仓账户权益。而且同一个合约下如果持有多空两个方向的全仓仓位，这两个仓位的强平价是一致的。

7. 强平价格是否等于仓位接管价格？


强平价格不等于接管价格，强平价格仅是一个触发点，一旦强平发生，强平引擎将以接管价格接管用户的仓位。在历史仓位明细和盈亏分享页面上显示的平仓均价即为仓位接管价格。

仓位接管价也叫破产价格，是指仓位中的保证金完全亏损时的价格。这是理论上账户余额归零的价格，在实际交易中，破产价格通常不会真正发生，因为在达到强制平仓时，交易平台会自动平仓以保护市场流动性。


以 SOLUSDT 强平仓位示例，强平订单明细：

杠杆
开仓均价 (USDT)
仓位保证金 (USDT)
仓位价值
强平价格 (USDT)
破产价格 (USDT)
开仓
100X
196.09 USDT
1.3726 USDT
137.263USDT
/
/
强平
100X
/
/
137.263USDT
194.59
194.14
在市场合理价格达到强平价格 194.59 USDT，SOLUSDT 多头仓位就已经触发了强平。该部分仓位以破产价格 194.14 USDT 被强平引擎接管。

7.1 为什么仓位接管价格不显示在 K 线图上？



当合理价格达到仓位强平价格时，系统将以接管价格（破产价格）来接管仓位。由于强平过程不经过撮合引擎，接管价格可能不会出现在 K 线图上。强平后保证金残值将注入保险基金，若发生穿仓则由保险基金弥补穿仓损失。这是 MEXC 合约交易的风控措施之一，旨在避免因市场波动过大而触发自动减仓机制。

8. 杠杆倍数与强平价格的关系


8.1 杠杆倍数决定用户仓位上限


以 BTCUSDT 永续合约为例（以下数据仅为举例，实际数值请以各合约的风险限制列表为准）：

当用户的杠杆倍数调整为 200 倍，则对应风险限制列表中的第 1 档，因此用户此时最大可持有张数为 525,000 张数（包括仓位持仓张数+未成交开仓单委托张数）。

当用户的杠杆倍数调整为 50 倍，则对应风险限制列表中的第 4 档（47 < 杠杆倍数 ≤ 58），因此用户此时最大可持有张数为 2,100,000 张（包括仓位持仓张数+未成交开仓单委托张数）。

档位
最高杠杆倍数
持仓数量范围（张）
维持保证金率
1
200x
0 ～ 525,000
0.40%
2
111x
525,000 ～ 1,050,000
0.80%
3
76x
1,050,000 ～ 1,575,000
1.20%
4
58x
1,575,000 ～ 2,100,000
1.60%
5
47x
2,100,000 ～ 2,625,000
2.00%

假设 BTCUSDT 永续合约的风险限制档位列表如上所示（该数值仅用于举例，具体准确数值见各合约的风险限制列表）：风险限制

  • 全仓模式：杠杆仅影响所需的保证金额度，并不直接决定强平价格。全仓模式下的强平价格由账户余额和已开仓位价值共同决定。
  • 逐仓模式：如果用户在开仓后未调整保证金，较高的杠杆将使强平价格更接近开仓价格，从而增加强平风险。

全仓模式下的“有效杠杆”示例： 假设用户账户中有 10 USDT。在全仓模式下，如果用户选择 10 倍杠杆开设一个价值 10 USDT 的仓位，则该仓位的初始保证金计算如下： 初始保证金 = 仓位价值 / 杠杆 = 10 USDT / 10 = 1 USDT
这意味着用户账户中的 1 USDT 将被锁定为保证金，而剩余的 9 USDT 仍可用于其他仓位。
由于用户使用的是全仓模式，其整个账户余额都可用作保证金。因此，尽管用户选择了 10 倍杠杆，其实际有效杠杆为：
有效杠杆 = 账户余额 / 仓位价值 = 10 USDT / 10 USDT = 1
这表明，在全仓模式下，杠杆并不直接决定强平价格，强平价格主要取决于账户的可用保证金和已开仓位价值。

8.2 根据仓位大小对应不同档位的维持保证金率


用户 A 以 10,000 USDT 的价格买入 BTCUSDT 永续合约 80,000 张，杠杆倍数是 50x。此时用户仓位持仓张数 = 80,000 张，则对应风险限制列表中的第一档（持仓张数范围：0～100,000 张），因此此时用户仓位的维持保证金率为第一档的 0.5%。

随后，BTCUSDT 永续合约价格上涨，用户 A 继续加仓 40,000 张，此时仓位持仓张数 =120,000 张，则对应风险限制列表中的第二档（持仓张数范围：100,000～200,000 张），因此此时仓位的维持保证金率上升为 1%。

此时，若用户仓位达到强平状态，则会触发强制平仓。因为当前处于高档位，因此触发阶梯强平。将首先强平20,000 张的仓位（处于当前档位的部分），强平后仓位持仓量会下降为 100,000 张，因此风险限制档位由第二档下降为第一档，维持保证金率也从 1% 下降为 0.5%。此时继续判断剩余仓位情况，若仍处于强平状态，则会强平剩余的全部仓位，否则将保留剩余仓位。

9. 为什么强平价值（以 USDT 计）与初始仓位价值不同？


如果您将合约单位设置为 USDT（而非代币数量或张数），在 USDT 保证金合约交易中，【历史仓位】中显示的强平数量可能与开仓数量不同。

这是因为，尽管您持有的代币数量保持不变，但其价值会随着价格波动而变化。由于强平金额（仓位价值）是通过代币数量乘以平均执行价格计算的，因此最终的强平金额通常会与初始仓位价值不同。


10. 如何避免强制平仓


在进行合约交易前，由于合约交易波动性高的特性，您需要做好投资预期以及风险管理。这样即使市场行情发生较大变动，您的损失也会在可控范围内。如果您想了解更多关于防止爆仓的相关内容，您可以阅读内容《合约交易中如何防止爆仓》进行了解。

10.1 增加保证金或降低杠杆倍数


您可以通过追加保证金或降低开仓杠杆来使强平价格远离市场价格，以减少强制平仓的风险。

10.2 设置止损


设置止损价格是避免强制平仓的有效方法之一，能够帮助您限制损失，有效防止订单发生强平。

需要注意的是，止盈止损可能因行情波动剧烈、仓位可平量不足等因素导致下单失败。若触发成功将以市价下平仓订单，受行情波动影响市价订单有可能不能成交，成交后的价格可能与设置价格存在偏差。

10.3 设置强平预警通知


在合约交易页面偏好设置中，打开强平预警通知，设置保证金比率，MEXC 平台会在仓位保证金比率大于等于您设置的数值时进行告警，每个仓位 30 分钟至多告警一次。


总结


杠杆工具的使用能够帮助您获得较大的收益，同时也伴随著相应的风险。在进行合约交易时，您可以借助平台提供的工具和采用合理的交易策略避免强平的发生。

