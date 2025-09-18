技术分析是金融投资中常用的工具，其核心目的是通过历史价格与交易数据预测未来市场趋势。本文将深入解析技术分析的核心前提、四大因素及几大经典理论，帮助投资者更好地理解和应用技术分析。 1.技术分析的历史起源：源自日本江户时代 技术分析历史悠久，最早源于日本德川幕府时代（1603～1867年）的大米交易，为了记录大米价格变化来预测大米涨跌趋势，一位名叫本间宗久的商人发明了蜡烛图雏形。经过数百年发展和传承技术分析是金融投资中常用的工具，其核心目的是通过历史价格与交易数据预测未来市场趋势。本文将深入解析技术分析的核心前提、四大因素及几大经典理论，帮助投资者更好地理解和应用技术分析。 1.技术分析的历史起源：源自日本江户时代 技术分析历史悠久，最早源于日本德川幕府时代（1603～1867年）的大米交易，为了记录大米价格变化来预测大米涨跌趋势，一位名叫本间宗久的商人发明了蜡烛图雏形。经过数百年发展和传承
新手学院/新手指南/合约/新手必读！一文...币技术分析」

新手必读！一文详解常见「加密货币技术分析」

2025年9月18日MEXC
0m
#初阶#技术分析

技术分析是金融投资中常用的工具，其核心目的是通过历史价格与交易数据预测未来市场趋势。本文将深入解析技术分析的核心前提、四大因素及几大经典理论，帮助投资者更好地理解和应用技术分析。

1.技术分析的历史起源：源自日本江户时代


技术分析历史悠久，最早源于日本德川幕府时代（1603～1867年）的大米交易，为了记录大米价格变化来预测大米涨跌趋势，一位名叫本间宗久的商人发明了蜡烛图雏形。经过数百年发展和传承，技术分析开枝散叶，衍生出基础 K线图、技术指标和道氏理论、波浪理论、江恩理论、缠论等综合性技术分析理论。

这些理论各具特色，目标都是通过对历史数据的解读，预测价格未来走势，实现盈利。

2.技术分析的前提： 3 大假设


任何技术分析体系，都是建立在三大假设之上：

2.1 市场行为涵盖一切信息


根据有效市场假说，在一个竞争充分、完全透明的市场中，市场价格走势是项目基本面、宏观经济、代币筹码等所有市场信息的综合反映。这条假设是技术分析基础，如果不被承认，那技术分析将毫无意义。

2.2 价格沿趋势方式演变


价格不会随机波动，而是遵循一定的趋势方向。趋势一旦形成，通常会在一定时间内持续。这是技术分析最核心的思想。

2.3 历史往往会重演


当市场出现和过去相同或相似情况时，投资者会根据过去的成功经验或失败教训来作出目前的投资选择，市场行为和价格走势会出现历史重演。

3.技术分析的 4 大核心要素


技术分析的所有方法都基于以下四个关键因素：

1）成交价格：价格是市场行为的直接表现，代表交易双方对市场的共识。

2）成交量：反映市场参与度。成交量大说明市场分歧大，成交量小则说明市场认同度高。

3）时间：是技术形态形成与变化的周期。不同的时间周期会对应不同的价格波动空间。

4）空间：指价格的波动幅度。通常，时间周期越长，价格变动空间也越大。

4.经典技术分析理论


4.1 道氏理论


道氏理论查尔斯·亨利·道创立，是所有市场技术分析理论的鼻祖。它包含三大假设和五大定理，是一套完整的趋势跟踪理论。道氏理论的核心在于K线价格变化的三种趋势：

1）主要趋势：持续 1 年或 1 年以上，分为牛市、熊市和区间盘整。
2）次级趋势：与主要趋势方向相反，持续 3 个星期到数个月，折返幅度为主要趋势的三分之一至三分之二。
3）短暂趋势：通常是次要趋势中的 K 线价格日线调整，很难分析具体趋势，但分析主要趋势和次级趋势需要依靠短暂趋势进行判断。

道氏理论三大趋势图解

4.2 波浪理论


波浪理论由美国证券分析家 Ralph Nelson Elliott 提出，通过对道琼斯指数的研究，总结了股市价格运动与波浪之间的联系。如果说道氏理论告诉了我们何谓趋势，那波浪理论则是对趋势的精细刻画。

1）浪行结构

基于道氏理论对市场趋势的划分，波浪理论将市场周期划分为八浪，即五个驱动浪和三个调整浪。其中每一个波浪里会包含更小的浪（子浪），每一个波浪也被另一个更大的浪所包含。在牛市八浪模型里，五个推动浪是上升的，一般标记为 12345 浪，调整浪是下降趋势的，一般标记为 ABC 浪。反之，熊市里面五个推动浪是下降的，调整浪则是上升的。


牛市的波浪理论图

2）波浪嵌套结构

波浪结构并不是简单的循环，还可以相互嵌套，即：任何一个价格波浪都可以同时处于不同级别的价格循环中（这对应着道氏理论中的主要趋势、次要趋势、日常波动的概念）。也就是说，一个完整的 5 浪或者 3 浪结构可以构成更大波浪循环中的一个小浪；反过来，任何一个波浪循环里的小浪也可以分解为驱动浪或者调整浪的微观结构。

4.3 江恩理论


江恩理论由二十世纪最成功的投资家之一威廉·江恩创立，它结合了数学、几何学、宗教和天文学的知识，将时间与价格完美结合，建立起自己独特的技术分析理论。江恩理论包含多条买卖法则、回调法则、循环理论，如江恩二十一条买卖法则、江恩十二条买卖规则、江恩回调法则、江恩循环理论、江恩波动法则、江恩分割比率、江恩市场几何原理、江恩测市工具等。

江恩理论核心内容包括：

1）价格波动是支配市场循环的重要法则。
价格波动的形式是上升与下跌。当价格由上升转为下跌时，25%、50%、75%等是重要的支撑位。当价格从低位启动时，1.25、1.5、2 等是股价重要的阻力位。

2）反弹的周期时间：在上升趋势中，如果以月为单位，调整不会超过 2 个月。如果以周为单位，调整一般在 2～3 周。在大跌时，短期的反弹可以维持 3～4 个月。

3）时间循环周期：20 年、30 年、60 年以上为长期循环，1 年、2 年、3 年等为中期循环，短期循环可以缩小到4分钟。

4）重要循环点：10 年和 7 年是重要的循环转折点，可用于预测市场的顶部和底部。

4.4 缠论


缠论是中国网络名人“缠中说禅”发明的一套基于几何推导的技术理论体系。缠论核心是通过几何对走势的结构逐步推导，从而对市场各种走势作出科学完全分类，指导实际操作。缠论的核心定律是“走势必完美”，包含以下几层意思：

1）走势可以分为上涨、下跌、盘整三种类型；

2）任何走势类型都要完成；

3）任何完成的走势类型，必然包含一个中枢，即三段次级别走势；

4）任何走势类型完成之后，必然会转化为另外两种走势类型之一，如下跌结束将转为盘整和上涨。

5.常见 4 大理论的特点和适用方向


理论
特色
适用方向
道氏理论
强调趋势跟随
判断市场方向
波浪理论
趋势结构化与分级化
中长期交易分析
江恩理论
强调时间与空间的精密结合
大周期分析
缠论
几何方式量化走势结构
精准买卖点分析

6.学会加密货币技术分析的 3 大好处


在高波动性的加密货币市场中，技术分析是一种尤为重要的投资工具。相比传统市场，加密资产交易时间全天候运行、信息变化迅速，这使得技术分析在交易策略制定中具有更高的实用价值。

学习并掌握技术分析，有以下几方面显著好处：

6.1 识别趋势与关键买卖点


技术分析帮助投资者识别市场的上涨、下跌或盘整阶段，从而避免在高位追涨或低位割肉，提升交易的胜率与资金使用效率。

6.2 提升风险控制能力


通过设定止盈止损位、分析支撑与阻力区间，技术分析能够协助投资者提前制定应对策略，降低因突发行情造成的损失。

6.3 提升交易逻辑与纪律性


技术分析可以帮助投资者摆脱情绪化交易，增强纪律性，在面对贪婪与恐惧等人性波动时更从容应对。

7.选择适合你的技术分析方法


市面上的技术分析方法五花八门，复杂程度各异。每位投资者的性格、风险偏好和交易周期不同，适合的技术分析体系也不尽相同。面对瞬息万变的市场，任何单一方法都难以应对所有情形，尤其在情绪波动剧烈的市场中，技术分析可能因“失真”而误导决策。

因此，建议投资者根据自身经验阶段，灵活选择策略：
  • 初学者可从 K 线形态与道氏理论入门，建立基本的趋势认知；
  • 进阶者可进一步学习波浪理论与江恩工具，强化趋势结构判断能力；
  • 高级投资者则可深入研究缠论，以提升对复杂走势的解析能力。

但无论选择哪种分析方法，保持独立判断与理性思维始终是核心。技术分析虽能为交易提供有力工具，却难以捕捉所有基本面变量。相比之下，基本面分析通过研究项目价值、财务数据、行业周期与宏观政策，为投资决策提供更加稳定的依据。

唯有将技术分析与基本面分析相结合，在洞察市场节奏的同时把握长期价值，才能构建出更加稳健、适配性更强的投资策略。在充满不确定性的市场中，理性与多维度分析，是每一位投资者走向成熟的必经之路。

*BTN-点击注册MEXC&BTNURL=https://www.mexc.com/zh-MY/register *

推荐阅读：

1）为什么选择MEXC合约交易？深入了解 MEXC 合约交易的优势与特色，助您在合约领域抢占先机。
2）新人必读！什么是合约交易？3 分钟快速入门，让您快速全面了解合约交易。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

应该购买 PAXG 还是 XAUT？

介绍在数字形式中获取黄金敞口时，选择 PAX Gold (PAXG) 或 Tether Gold (XAUT) 对投资者来说可能具有挑战性。两者都是以实物黄金支持的代币化黄金资产，提供安全、流动且基于区块链的替代方案。决策应考虑交易便利性、投资策略及平台功能等因素。什么是 PAXGPAXG 代表一盎司已分配的实物黄金，存放于专业审计的保险库中。投资者可以数字化交易、转让和存储 PAXG，同时享受分

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

什么是镀金银（Gold Vermeil）？

镀金银的定义镀金银是一种通过在基底金属（通常为纯银）上镀金制成的珠宝类型。与普通镀金饰品不同，镀金银要求金层厚度至少为2.5微米，并必须符合特定质量标准。这使其比标准镀金更耐用和有价值，同时价格仍低于实心金饰。镀金银在外观、质量和成本之间取得平衡，是全球珠宝市场的热门选择。镀金银是如何制作的？制作镀金银的过程包括多个步骤：以纯银为基底通过电镀技术施加厚金层确保镀层均匀，以提高耐用性和光泽最终作品外

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

Key TakeawaysRWA（Real-World Assets）指现实世界的资产在链上的数字化表示，将债券、房地产、商品、国债、收益债券等映射为可交易通证。通证化过程依赖托管、法律框架与链上发行，并通过智能合约定义所有权与收益分配。在 DeFi 中，RWA为协议提供真实收益来源，补充纯链上资产收益不稳定的问题。RWA通证既有价值机会，也存在监管、托管、信用等风险。MEXC 在RWA领域通过提

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

Key TakeawaysETH 是以太坊网络的核心资产，用于 Gas 费、质押和链上经济活动结算。历史价格从 2015 年不足 1 美元上涨至最高接近 $4,953.73，增长主要由应用层需求和叙事周期驱动。未来十年能否达到 $10,000 取决于链上用例增长、L2 扩容成效、费用销毁效果及宏观环境。选择交易平台时，透明度与费用结构同样关键，MEXC 提供 100% 储备金可验证与部分交易对零手

相关文章

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

账号相关常见问题汇总

账号相关常见问题汇总

1. 账号登录问题1.1 手机号、邮箱均无法使用时，如何登录账号如果记得账号登录密码：Web：在官网注册登录页面，输入账号和密码后，点击首页右上角【人像图标】-【安全中心】- 手机/邮箱验证右侧的【修改】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。App：进入登录页面，输入账号和密码后点击首页左上角【人像图标】-【安全中心】-【绑定手机/绑定邮箱】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。如果忘记账

什么是强制平仓？一次看懂原理、价格计算与风险控制方法

什么是强制平仓？一次看懂原理、价格计算与风险控制方法

1. 什么是强制平仓（爆仓）？最常发生在什么时候？强制平仓（又称“爆仓”）是指当账户保证金比例降至维持保证金水平时，交易平台会强制平掉您的仓位，以防止亏损进一步扩大。通俗来说，就是当市场价格剧烈波动、账户资金不足以维持当前仓位时，系统会立即强行卖出（做多时）或买入（做空时）您的持仓，以保障平台资金安全和市场稳定。这种情况在加密货币合约交易和杠杆交易中最为常见，尤其是在高波动行情下。例如，当资产价格

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金