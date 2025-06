Khám phá thông tin chi tiết về The Unfettered Souls (SOULS), bao gồm nguồn cung token, mô hình phân bổ và dữ liệu thị trường theo thời gian thực.

Tokenomics của The Unfettered Souls (SOULS)

Thông tin The Unfettered Souls (SOULS)

The Unfettered là trò chơi điện tử nhập vai mang đến trải nghiệm chơi trò chơi phi tập trung tuyệt vời trên blockchain. Trò chơi thuộc thể loại soullike, được phát triển bởi Trender Software trên Unreal Engine 4, được thiết kế để mang đến cho người chơi trải nghiệm chơi game đắm chìm và đầy thử thách. Sứ mệnh của The Unfettered là mang đến sự tự do thực sự khi chơi game và hướng đến một hệ sinh thái chơi game công bằng và minh bạch.