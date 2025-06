Khám phá thông tin chi tiết về RWA Inc. (RWAINC), bao gồm nguồn cung token, mô hình phân bổ và dữ liệu thị trường theo thời gian thực.

Tokenomics của RWA Inc. (RWAINC)

Thông tin RWA Inc. (RWAINC)

RWA Inc. là hệ sinh thái giao dịch và mã hóa tài sản thế giới thực đầu tiên trên thế giới. RWA Inc. đang xây dựng dịch vụ mã hóa RWA, launchpad/staking RWA, sàn giao dịch RWA và marketplace RWA để giao dịch tài sản thế giới thực trên thị trường toàn cầu. Hiện tại, RWA Inc. đã ra mắt launchpad RWA và sàn giao dịch RWA sẽ hoạt động vào tháng 11 năm 2024. Marketplace sẽ hoạt động vào năm 2025.