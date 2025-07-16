XRP là gì? Mạng lưới toàn cầu hiệu suất cao, có thể mở rộng cho thanh toán và trao đổi giá trị

Sau nhiều năm tương đối im ắng, XRP một lần nữa trở thành tâm điểm trên thị trường. Sự trở lại này được thúc đẩy bởi việc giải quyết các tranh chấp pháp lý liên quan đến công ty mẹ Ripple, cùng với sự quan tâm ngày càng tăng đối với XRPFi, ETF và các tiến triển khác, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của XRP dưới một diện mạo mới, thu hút sự chú ý rộng rãi từ công chúng.













XRP là tiền mã hoá gốc được Ripple phát hành vào năm 2012, được thiết kế nhằm xây dựng một hệ thống thanh toán và thanh toán bù trừ theo thời gian thực cho các tổ chức tài chính toàn cầu. Khác với cơ chế proof-of-work của Bitcoin, XRP vận hành trên Thuật toán đồng thuận giao thức Ripple (RPCA), giúp tiêu tốn ít năng lượng và hỗ trợ các giao dịch xuyên biên giới chỉ trong 3-5 giây với chi phí cực thấp. XRP nổi bật với thông lượng cao, độ trễ thấp và khả năng mở rộng mạnh mẽ.





Là một "token cầu nối", giá trị cốt lõi của XRP không nằm ở lý thuyết phi tập trung, mà ở khả năng tích hợp thực tế với các ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán nhằm giảm chi phí và thời gian chuyển tiền quốc tế. Tính đến năm 2025, Ripple đã hợp tác với hơn 300 tổ chức tài chính tại hơn 70 quốc gia, bao gồm SBI, Rakuten Bank của Nhật Bản và Ngân hàng trung ương Ả Rập Xê Út.









Mạng lưới XRP cung cấp thời gian xác nhận giao dịch trung bình chỉ từ 3 đến 5 giây, vượt trội hoàn toàn so với các giao dịch ngân hàng truyền thống có thể mất vài ngày. XRP có khả năng xử lý khoảng 1,500 giao dịch mỗi giây và được thiết kế để mở rộng hơn nữa thông qua các nâng cấp giao thức.





Phí giao dịch trên mạng XRP cực kỳ thấp, thường dưới $0.01 mỗi giao dịch. So với mức phí cao mà người dùng Bitcoin hoặc Ethereum phải chịu trong thời điểm cao điểm, XRP mang đến giải pháp tiết kiệm chi phí cho cả thanh toán nhỏ lẻ lẫn giao dịch giá trị lớn.





Tổng cung 100 tỷ token XRP đã được phát hành một lần ngay từ đầu, loại bỏ hoàn toàn nhu cầu tiêu thụ năng lượng và phần cứng như trong cơ chế đào kiểu Bitcoin. Mạng lưới sử dụng thuật toán đồng thuận RPCA độc quyền của Ripple, được duy trì bởi một tập hợp các node xác thực được phê duyệt trước nhằm đảm bảo tính nhất quán của sổ cái.





Trên thực tế, nhiều đồng tiền quốc gia không có thị trường trao đổi trực tiếp và cần sử dụng các đồng tiền trung gian như USD hoặc EURO để chuyển đổi. XRP đóng vai trò là "tài sản cầu nối", cung cấp thanh khoản theo nhu cầu giữa các cặp tiền tệ không có thị trường trực tiếp. Cơ chế thanh khoản theo nhu cầu (ODL) này đã được nhiều tổ chức tài chính ở các quốc gia áp dụng, đặc biệt là tại khu vực Mỹ Latinh và Đông Nam Á.









RippleNet - mạng lưới của Ripple, bao gồm một số thành phần chính như sau:





xCurrent : Cho phép trao đổi thông điệp và thanh toán an toàn giữa các ngân hàng.

xRapid (nay đã tích hợp vào ODL) : Sử dụng XRP để cung cấp thanh khoản tức thì, giảm nhu cầu duy trì các tài khoản được nạp trước.

xVia: Cung cấp giao diện thanh toán đơn giản cho khách hàng doanh nghiệp.





Các dịch vụ này đã được hợp nhất vào giải pháp Ripple Payments, phục vụ cho các tổ chức tài chính lớn toàn cầu như Santander, American Express và Standard Chartered.









Năm 2025, XRP thể hiện hiệu suất thị trường mạnh mẽ, với biến động giá đáng kể nhưng nhìn chung theo xu hướng tăng. Vào đầu năm, giá XRP tăng đều, đạt đỉnh gần $3.39. Tại thời điểm hiện tại, XRP đang được giao dịch ở mức $2.24, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ vượt $100 triệu. Vốn hoá thị trường của XRP hiện đứng thứ tư toàn cầu, chỉ sau BTC ETH và USDT.









Từ góc độ kỹ thuật, XRP hiện đang giao dịch trong mô hình tích luỹ hình nêm hướng lên, với các vùng hỗ trợ tập trung quanh mức $2.10 và $2.00. Nếu phá vỡ dưới các mức này, giá có thể điều chỉnh về khu vực $1.78. Ngược lại, nếu XRP vượt qua vùng kháng cự từ $2.35 đến $2.40, xu hướng tăng tiếp theo có thể được kích hoạt với mục tiêu dao động trong khoảng $2.90 đến $3.20.













Việc phê duyệt ETF luôn là tâm điểm quan tâm của các nhà đầu tư trong thị trường tiền mã hoá. Theo dữ liệu từ Polymarket, khả năng Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ (SEC) phê duyệt XRP Spot ETF trong năm 2025 đã tăng vọt lên 98%. Thông tin này đã thu hút sự chú ý lớn từ thị trường và dấy lên nhiều cuộc thảo luận, khi các nhà đầu tư kỳ vọng mạnh mẽ vào việc XRP Spot ETF sẽ sớm được thông qua.













Grayscale, Khi khả năng được phê duyệt gia tăng, một số tổ chức tài chính lớn như Bitwise Franklin Templeton và 21Shares đã đệ trình hồ sơ xin phê duyệt XRP Spot ETF. Các hồ sơ này không chỉ phản ánh nhu cầu ngày càng cao đối với các sản phẩm đầu tư XRP được quản lý, mà còn tạo ra sự hậu thuẫn mạnh mẽ cho quá trình phê duyệt XRP Spot ETF.









Việc XRP Spot ETF được phê duyệt sẽ thu hút thêm dòng vốn tổ chức vào thị trường XRP, qua đó làm gia tăng mạnh mẽ nhu cầu và có khả năng đẩy giá lên cao. Bên cạnh đó, sự chấp thuận này cũng sẽ nâng cao mức độ công nhận của thị trường đối với XRP và khẳng định sự tuân thủ quy định, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của XRP.









Là một trong những tài sản chuỗi công khai thuộc thế hệ đầu, XRP từng bị xem là biểu tượng của sự "truyền thống, tuân thủ và lỗi thời". Tuy nhiên, sau nhiều lần chuyển mình - từ thanh toán xuyên biên giới, vượt qua các thách thức pháp lý, giai đoạn thị trường suy thoái, cho đến làn sóng quan tâm trở lại nhờ ETF - XRP giờ đây không còn đơn thuần là "token cầu nối dành cho ngân hàng". XRP đang dần trở thành một phần quan trọng trong hạ tầng tài chính số toàn cầu. Trong ba tháng tới, XRP sẽ không chỉ là mục tiêu ngắn hạn của giới đầu cơ, mà còn là yếu tố vĩ mô đáng chú ý trong bức tranh tiền mã hoá toàn cầu.









Sự trỗi dậy của XRP không chỉ thể hiện nền tảng ngày càng vững chắc trong hệ thống thanh toán toàn cầu, mà còn nhấn mạnh tiềm năng không giới hạn với vai trò là một phần trong hạ tầng tài chính số toàn cầu. Với kỳ vọng ngày càng lớn về việc XRP Spot ETF được phê duyệt, sự công nhận từ thị trường ngày càng tăng và các trường hợp sử dụng ngày càng mở rộng, XRP đang trở thành tài sản được giới đầu tư ưa chuộng. Đối với những ai mong muốn nắm bắt cơ hội thị trường và tối ưu hoá lợi nhuận từ đầu tư vào XRP, việc lựa chọn một sàn giao dịch an toàn, tiện lợi và có mức phí thấp là bước quan trọng để đầu tư hiệu quả.





MEXC nổi bật là sàn giao dịch hàng đầu để giao dịch XRP, cung cấp thanh khoản vượt trội, độ sâu sổ lệnh mạnh mẽ và mức phí giao dịch cạnh tranh. Sàn mang đến trải nghiệm giao dịch hiệu quả, giúp nhà đầu tư tiết kiệm chi phí và tối ưu hoá lợi nhuận. Bạn có thể giao dịch token XRP trên MEXC với mức phí cực kỳ cạnh tranh





1) Đăng nhập vào App MEXC hoặc trang web chính thức.

2) Nhập "XRP" trong thanh tìm kiếm và chọn giao dịch Spot hoặc Futures

3) Chọn loại lệnh, nhập số lượng và mức giá, sau đó hoàn tất giao dịch.





Bên cạnh đó, MEXC đã triển khai sự kiện 0 phí giao dịch XRP Spot , giúp người dùng giao dịch với chi phí còn thấp hơn - tiết kiệm hơn, giao dịch nhiều hơn và gia tăng lợi nhuận. Việc lựa chọn MEXC để đầu tư vào XRP đồng nghĩa với việc bạn có một môi trường giao dịch an toàn, tiện lợi và giàu cơ hội, nơi bạn có thể đón đầu xu hướng thị trường và nắm bắt mọi cơ hội đầu tư.



