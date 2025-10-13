Cơ chế Tự động giảm đòn bẩy (ADL) trong giao dịch Futures là gì?









Tự động giảm đòn bẩy (ADL) đề cập đến cơ chế thanh lý bắt buộc được áp dụng khi điều kiện thị trường khắc nghiệt hoặc bất khả kháng dẫn đến quỹ phòng rủi ro không đủ hoặc giảm nhanh chóng. Nó được thực hiện để kiểm soát rủi ro tổng thể của nền tảng. Xếp hạng ưu tiên cho việc tự động giảm đòn bẩy được xác định dựa trên đòn bẩy và lợi nhuận của nhà giao dịch.









Hệ thống tính toán thứ hạng PNL (Lãi và Lỗ) dựa trên lợi nhuận và đòn bẩy hiệu quả. Những nhà giao dịch có chiến lược tích cực và khả năng sinh lời cao nhất được ưu tiên cho ADL. Sau khi kích hoạt ADL, hệ thống sẽ xác định tài khoản người dùng có xếp hạng PNL cao và trực tiếp thực hiện giao dịch với tài khoản đó ở mức giá phá sản, từ đó đạt được mục tiêu tự động giảm đòn bẩy.









Xếp hạng ưu tiên cho việc tự động giảm đòn bẩy được xác định dựa trên các công thức sau:





Xếp hạng ưu tiên = Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận * Đòn bẩy hiệu quả (nếu có lãi) = Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận / Đòn bẩy hiệu quả (nếu thua lỗ)





Trong đó:





Đòn bẩy hiệu quả = (Giá trị đánh dấu) / (Giá trị đánh dấu - Giá trị phá sản)

Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận = (Giá trị đánh dấu - Giá trị mở trung bình) / (Giá trị mở trung bình)

Giá trị đánh dấu = Giá trị vị thế khi ở mức giá đánh dấu

Giá trị phá sản = Giá trị vị thế khi ở mức giá phá sản

Giá trị mở trung bình = Giá trị vị thế khi ở mức giá mở trung bình





Lưu ý: Hệ thống xếp hạng 2 bên riêng biệt từ cao xuống thấp.









Cơ chế ADL cung cấp công cụ quản lý rủi ro hiệu quả cho giao dịch Futures, giúp các nhà giao dịch điều hướng rủi ro tốt hơn trong điều kiện thị trường khắc nghiệt và giảm bất lợi tiềm ẩn. Khi tham gia giao dịch Futures, nhà giao dịch nên hiểu và tuân thủ các quy tắc giao dịch có liên quan để tận dụng tốt hơn cơ chế ADL nhằm bảo vệ khoản đầu tư của mình.





