Polygon (POL) là gì? Nền tảng blockchain cho thanh toán toàn cầu và tài sản thực tế

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain và Web3, cả người dùng và nhà phát triển đều ngày càng đòi hỏi cơ sở hạ tầng mang lại hiệu suất cao hơn, chi phí thấp hơn và khả năng mở rộng mạnh mẽ hơn. Là một trong những giải pháp mở rộng quan trọng nhất trong hệ sinh thái Ethereum, Polygon (POL) đang phát triển thông qua các nâng cấp công nghệ và cải tiến token liên tục để trở thành cơ sở hạ tầng blockchain được ưa chuộng cho thanh toán toàn cầu và Tài sản thế giới thực (RWA)









Polygon là một hệ sinh thái mở rộng đa chuỗi được xây dựng xoay quanh Ethereum , được thiết kế nhằm mang đến cho người dùng và nhà phát triển trải nghiệm Web3 tốc độ cao, chi phí thấp trong khi vẫn tận dụng được tính bảo mật của Ethereum. Ban đầu được ra mắt vào năm 2017 với tên gọi Matic Network, dự án đã đổi tên thành Polygon vào năm 2021. Với kiến trúc dạng mô-đun và khả năng tương thích với EVM, Polygon đã phát triển thành một hạ tầng hàng đầu, hỗ trợ hàng triệu người dùng và hàng nghìn ứng dụng phi tập trung (dApp).





Đội ngũ sáng lập Polygon bao gồm các doanh nhân tập trung vào khả năng mở rộng của Ethereum, trong đó Sandeep Nailwal là một trong những đồng sáng lập và hiện đang giữ vai trò CEO của Polygon Foundation. Dưới sự lãnh đạo của ông, Polygon đã phát triển từ một giải pháp sidechain sơ khai trở thành một trong những mạng blockchain hoạt động mạnh mẽ nhất thế giới, liên tục thúc đẩy cơ sở hạ tầng Web3. Nhằm phù hợp với tầm nhìn dài hạn là trở thành một Mạng lưới tổng hợp (AggLayer), cộng đồng Polygon đã hoàn tất việc nâng cấp token từ MATIC sang POL. Token POL được nâng cấp không chỉ là token gốc dùng để làm gas và staking của Polygon PoS, mà còn được thiết kế để đóng vai trò rộng hơn trong mạng lưới AggLayer, bao gồm tham gia vào việc thu giá trị và phân bổ phần thưởng, với các cơ chế cụ thể sẽ được xác định thông qua đồng thuận cộng đồng trong tương lai.





Ưu điểm của Polygon bao gồm:





Hiệu suất cao: Có khả năng xử lý song song quy mô lớn với hàng triệu TPS.

Chi phí thấp: Phí giao dịch thấp hơn nhiều so với trên Mainnet Ethereum.

Bảo mật: Chia sẻ tính năng bảo mật của Ethereum, bảo vệ tài sản và ứng dụng.













Polygon hoạt động song song với Ethereum, xử lý giao dịch "ngoài chuỗi" trong khi định kỳ gửi trạng thái giao dịch trở lại Mainnet Ethereum. Cách tiếp cận này giúp đạt được cả hiệu suất và bảo mật.









Polygon sử dụng cơ chế Proof-of-Stake (PoS) đã được điều chỉnh. Những người tham gia mạng lưới stake token POL (token gốc của Polygon) để xác thực giao dịch và nhận phần thưởng. POL là một token ERC-20, được sử dụng cho phí giao dịch, quản trị, và bảo mật mạng lưới.









Polygon tích hợp công nghệ zk-Rollup và zkEVM để cải thiện khả năng mở rộng và hiệu quả. Giao thức AggLayer tổng hợp nhiều bằng chứng ZK, cho phép tương tác liền mạch giữa Layer-1 và Layer-2.









Một nghiên cứu của Đại học Cornell cho thấy các giao dịch liên chuỗi giữa Ethereum và Polygon có mức độ minh bạch rất cao: khả năng truy vết giao dịch nạp đạt 99.65%, và giao dịch rút đạt 92.78%. Điều này cho thấy độ xác thực cao của các cầu nối đa chuỗi và là cơ sở để cải thiện hiệu quả cũng như bảo mật trong tương lai.













Sau quá trình thảo luận sâu rộng và đạt được sự đồng thuận lớn từ cộng đồng, cộng đồng Polygon đã chính thức nâng cấp token MATIC ban đầu lên POL (Polygon Ecosystem Token) vào ngày 04/09/2024. Kể từ thời điểm đó, POL đã trở thành token gốc dùng để làm gas và staking trên mạng lưới Polygon PoS. Việc nâng cấp này không chỉ đơn thuần là đổi tên token, mà còn đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Polygon hướng tới một hệ sinh thái đa chuỗi hiệu quả hơn. Theo tuyên bố được đăng tải trên blog chính thức của Polygon vào ngày 03/09/2025, gần một năm sau khi nâng cấp từ MATIC sang POL, đã có 99% lượng MATIC được chuyển đổi thành công sang POL, và toàn bộ các giao dịch trên mạng lưới Polygon PoS hiện nay đều được thực hiện bằng POL làm token gas.









Hoán đổi theo tỷ lệ 1:1 : Người nắm giữ MATIC sẽ nhận được : Người nắm giữ MATIC sẽ nhận được POL theo tỷ lệ 1:1.

Di chuyển tự động: Người dùng trên Polygon PoS không cần thực hiện thao tác gì. Việc di chuyển token trên Ethereum và các mạng khác có thể thực hiện thông qua cổng chính thức của Polygon hoặc qua các sàn giao dịch.









POL được định nghĩa là một token "Hyperproductive" (siêu năng suất), với các đặc điểm:





Staking và xác thực đa chuỗi : POL không chỉ đảm bảo bảo mật cho mạng lưới Polygon PoS mà còn cho nhiều chuỗi khác (bao gồm cả các chuỗi độc lập trong AggLayer), tạo ra phần thưởng đa dạng.

Tiện ích và động lực mở rộng : Được dùng cho phí giao dịch, phần thưởng cho nhà xác thực, và nhiều mục đích khác, giúp tăng tính hữu dụng và tiềm năng lợi nhuận.

Quản trị và trao quyền cho cộng đồng : Người nắm giữ được tham gia vào quản trị và sự phát triển của mạng lưới. Quỹ cộng đồng (community treasury) hỗ trợ cho sự tăng trưởng của hệ sinh thái.

Tokenomics bền vững: Các cơ chế như phần thưởng staking, đốt token, và airdrop trong hệ sinh thái giúp cân bằng giá trị dài hạn và tăng cường sự tham gia của cộng đồng.













Bản kế hoạch phát triển mới nhất của Polygon, có tên là Gigagas, hướng đến mục tiêu đạt 100,000 TPS và thiết lập Polygon trở thành mạng lưới thanh toán mặc định với tốc độ cao, phí thấp, bảo mật và khả năng mở rộng vượt trội. Gigagas không chỉ là một kế hoạch cải thiện hiệu suất – mà còn là bước đi chiến lược nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng cho thanh toán và thanh toán tài sản trong thế giới thực. Cột mốc đầu tiên của Gigagas là Polygon đã hoàn tất nâng cấp Heimdall, một trong những nâng cấp kỹ thuật phức tạp nhất trong ngành tiền mã hoá:





Giao dịch nhanh hơn : Giao dịch được xác nhận dưới 5 giây.

Cải thiện hiệu quả thanh toán : Stablecoin có thể được sử dụng cho các khoản thanh toán hàng ngày.

Tối ưu hoá thanh toán tài sản: Việc thanh toán tài sản token hoá có tốc độ tương đương với tài chính truyền thống.









Hành trình phát triển của Polygon được đánh dấu bằng những cột mốc và quan hệ hợp tác quan trọng:





Tái định vị thương hiệu & tầm nhìn mở rộng: Từ Matic Network chuyển thành Polygon vào năm 2021, khởi động tầm nhìn mở rộng đa chuỗi.

Tăng cường khả năng mở rộng ZK: Thâu tóm Hermez và Mir để nâng cao năng lực zk-Rollup.

Gọi vốn & hỗ trợ hệ sinh thái: Huy động được : Huy động được $450 triệu vào năm 2022, sau đó triển khai các chương trình tài trợ để thúc đẩy tăng trưởng hệ sinh thái.

Doanh nghiệp & ứng dụng thực tế: Hợp tác với Disney, Google Cloud, Starbucks, Mastercard và Jio (Ấn Độ) nhằm thúc đẩy các ứng dụng trong thế giới thực.

Nâng cấp quản trị: Polygon 2.0 ra mắt với cấu trúc quản trị cộng đồng được cải tiến.









lớp giá trị toàn cầu. Với nâng cấp POL, lộ trình Gigagas, nâng cấp Heimdall, cùng các đột phá trong AggLayer và công nghệ zk, Polygon mang đến trải nghiệm trên chuỗi nhanh, chi phí thấp và an toàn, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng phổ biến Polygon đang chuyển mình từ một giải pháp mở rộng cho Ethereum thành mộtVới nâng cấp POL, lộ trình Gigagas, nâng cấp Heimdall, cùng các đột phá trong AggLayer và công nghệ zk, Polygon mang đến trải nghiệm trên chuỗi nhanh, chi phí thấp và an toàn, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng phổ biến stablecoin , tài sản trong thế giới thực và thanh toán toàn cầu.









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không phải là lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hay bất kỳ dịch vụ liên quan nào, và cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ nhằm mục đích tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu rõ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm đối với các quyết định đầu tư của người dùng.





