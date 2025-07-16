Liquid staking là gì?









Trong các mô hình staking truyền thống, khi người dùng stake tiền mã hoá, tài sản sẽ bị khóa trong mạng để hỗ trợ bảo mật và vận hành. Điều này có nghĩa người dùng nắm giữ không thể truy cập hoặc sử dụng ngay các tài sản này cho đến khi được mở khoá (Unstaked).





Liquid staking là quá trình token hóa tài sản được stake. Bằng cách giới thiệu các giao thức mới, liquid staking cho phép người dùng đã stake tài sản tham gia vào cả thị trường staking và thị trường thanh khoản (Liquidity) cùng một lúc. Tính thanh khoản này có thể giúp staker thu thêm lợi nhuận trong khi vẫn duy trì stake trong mạng lưới ban đầu.









Liquid Staking Derivatives (LSD) là các token cổ phần (Equity token) tương đương mà người dùng tham gia liquid staking nhận được. Các token này đại diện cho tài sản được stake của người tham gia và có thể sử dụng để giao dịch, chuyển và các hoạt động khác. LSD giúp nhận thêm lợi nhuận bên cạnh phần thưởng staking.





Tương tự như các token ERC20 khác, LSD là token có thể thay thế và giao dịch. Thông thường, Liquid Staking Derivatives cũng được gọi là Liquid Staking Token (LST) và hai thuật ngữ này là cùng một khái niệm.









Các giao thức liquid staking, do các dự án như Lido dẫn đầu, đã phát triển nhanh chóng, với thị phần của Lido vượt hơn 75% ở thời kỳ đỉnh cao, làm tăng nguy cơ tập trung hóa tiềm ẩn. Để đảm bảo tính phi tập trung và bảo mật của các mạng blockchain, hai giải pháp chính đã xuất hiện, một trong số đó là re-staking.





Re-staking là hoạt động staking lại tài sản sau lần staking ban đầu. Hoạt động này giúp staker nhận thêm phần thưởng khi tăng cường tính bảo mật và ổn định của mạng. Liquid Restaked Token (LRT) được giới thiệu để giải quyết các vấn đề thanh khoản trong re-staking. Để tìm hiểu thêm về re-staking, vui lòng tham khảo " Liquid re-staking là gì ".









4.1 Chọn tài sản và nền tảng: Người tham gia chọn nền tảng và tài sản muốn sử dụng cho liquid staking.





4.2 Cung cấp thanh khoản: Người tham gia stake tài sản vào pool thanh khoản tương ứng, thường yêu cầu nạp theo cặp để tạo thành một cặp giao dịch.





4.3 Nhận phần thưởng: Người tham gia nhận được phần thưởng staking, thường đến từ phí giao dịch, phần thưởng mining hoặc các ưu đãi khác do giao thức thiết kế. Phần thưởng được phân bổ dựa trên thanh khoản đã cung cấp và thời gian staking.





4.4 Quản lý rủi ro: Người tham gia phải quản lý rủi ro thị trường liên quan đến tài sản được stake, chẳng hạn như biến động giá và rủi ro tiềm ẩn của hợp đồng thông minh.





4.5 Rút staking: Người tham gia có thể chọn rút tài sản thanh khoản của mình khi cần thiết.













Tăng thanh khoản: Liquid staking cung cấp thanh khoản linh hoạt và hiệu quả hơn, cho phép người tham gia sử dụng LSD (Liquid Staking Derivatives) để đầu tư vào nhiều giao thức DeFi khác nhau, từ đó cải thiện hiệu quả sử dụng vốn.





Thu nhập đa dạng: Người dùng có thể tái sử dụng LSD trong các giao thức DeFi để tạo thêm thu nhập ngoài phần thưởng staking, đa dạng và tối đa hóa thu nhập cá nhân.





Tính linh hoạt: Liquid staking thường linh hoạt hơn, cho phép staker rút tài sản hoặc điều chỉnh chiến lược staking khi cần để thích ứng với những biến động thị trường và nhu cầu cá nhân.









Yêu cầu kiến thức cao hơn: Liquid staking yêu cầu người tham gia phải có một mức độ kinh nghiệm và kỹ năng thao tác nhất định, đòi hỏi người dùng mới cần dành thời gian học tập.





Rủi ro hợp đồng: Hợp đồng thông minh có thể có lỗ hổng hoặc dễ bị tấn công, có khả năng gây rủi ro cho tài sản của staker.





Tách biệt giá (Price Decoupling): Giá của LST (Liquid Staking Token) có thể không liên quan trực tiếp đến tài sản cơ bản và những biến động bất ngờ của thị trường có thể khiến giá giảm xuống dưới giá trị của tài sản.









Hiện tại, thị phần liquid staking chủ yếu tập trung ở các mạng Ethereum và Solana. Theo dữ liệu mới nhất của DeFiLlama, 10 mạng hàng đầu theo TVL (Tổng giá trị bị khóa) là Lido, Rocket Pool, Binance, Jito, Mantle, Marinade, Coinbase, Sanctum, Frax Finance và StakeStone.

















Lido là một giao thức liquid staking hỗ trợ nhiều mạng PoS, cho phép người dùng stake token mà không cần khóa tài sản hoặc duy trì cơ sở hạ tầng phần cứng hoặc phần mềm, trong khi vẫn tham gia vào các hoạt động trên chuỗi (Như cho vay, yield farming, v.v.). Lido cho phép người dùng stake số lượng token bất kỳ và nhận phần thưởng staking hàng ngày.





Tính đến thời điểm hiện tại, Lido vẫn là giao thức DeFi có TVL cao nhất.













Jito là một giao thức liquid staking do Jito Lab ra mắt trên mạng Solana, hiện là giao thức DeFi có TVL cao nhất trên Solana. Không giống như các giao thức liquid staking hiện có khác, Jito không chỉ cung cấp cho staker phần thưởng mà còn cung cấp thêm phần thưởng MEV (Giá trị có thể trích xuất tối đa).













Babylon là giao thức staking Bitcoin cho phép người dùng khóa BTC trên mạng Bitcoin để cung cấp bảo mật cho các chuỗi PoS khác, đồng thời nhận được phần thưởng staking. Babylon tận dụng các tính năng bảo mật và phi tập trung độc đáo của Bitcoin để cung cấp bảo mật kinh tế cho các chuỗi PoS khác, tạo điều kiện cho việc ra mắt nhanh chóng các dự án.





Dự án Babylon hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và Mainnet vẫn chưa được ra mắt hoặc phát hành token.









Liquid staking thu hút người dùng khi cho phép hủy staking bất kỳ lúc nào và nhận được nhiều phần thưởng. Khi tham gia liquid staking trên trang web của dự án, người dùng nên thận trọng với các trang web lừa đảo để tránh bị đánh cắp tài sản và các vấn đề khác. Khi số lượng người tham gia liquid staking tăng lên, phần thưởng có xu hướng giảm và có thể gây bất lợi cho những người tham gia sau.





