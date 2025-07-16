Launchpad là gì?





MEXC Launchpad là nền tảng phát hành token sáng tạo, mang đến cơ hội tham gia đảm bảo vào những dự án chất lượng cao và các token đã được phát triển với mức giá ưu đãi. Người dùng có thể tham gia bằng cách hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định và đáp ứng các yêu cầu tham gia. Người tham gia đăng ký các pool Launchpad bằng MX, USDT hoặc các token được hỗ trợ để sở hữu token tiềm năng hoặc tài sản đã được phát triển một cách công bằng.

MEXC Launchpad mang đến hai hình thức sự kiện khác nhau:

Tham gia sớm: Cơ hội đầu tiên để sở hữu token từ các dự án tiềm năng với mức giá ưu đãi.

Ưu đãi mua: Tiếp cận các token chính thống với tỷ lệ ưu đãi hấp dẫn.









Tất cả người dùng đã hoàn thành xác minh KYC trên MEXC đều đủ điều kiện tham gia sự kiện Launchpad. Một số pool Launchpad có thể dành riêng cho người dùng mới. Vui lòng tham khảo trang sự kiện để biết yêu cầu cụ thể.





Người tham gia phải hoàn thành xác minh KYC nâng cao trước khi sự kiện kết thúc để nhận phần thưởng token. Phần thưởng sẽ được phân bổ vào ví Spot của bạn sau khi sự kiện kết thúc.





Lưu ý quan trọng:

Nhà tạo lập thị trường, tài khoản tổ chức và người dùng từ các quốc gia hoặc khu vực bị hạn chế không đủ điều kiện tham gia.

Sự kiện Launchpad thường yêu cầu số lượng token đăng ký tối thiểu. Token đã đăng ký sẽ tạm thời bị khoá trong thời gian sự kiện.

Token MX được sử dụng để tham gia Launchpad không thể đồng thời sử dụng cho Kickstarter.









Sau đây, chúng tôi sẽ sử dụng phiên bản web để hướng dẫn tham gia sự kiện Launchpad. Các bước trên App tương tự như trên web.









Truy cập và đăng nhập vào trang web chính thức của MEXC. Từ thanh điều hướng phía trên, chọn Sự kiện và nhấn vào Launchpad để vào trang sự kiện.









Cuộn xuống trang sự kiện để xem tất cả các sự kiện Launchpad đang diễn ra.





Chọn sự kiện bạn muốn tham gia và nhấn vào Đăng ký ngay.





Lưu ý: Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia sự kiện Launchpad, một lời nhắc bảo mật sẽ hiển thị sau khi bạn nhấn vào Đăng ký ngay. Sau khi đọc, nhấn vào Xác nhận đăng ký nếu bạn muốn tiếp tục.









Sau khi đăng ký thành công, chọn pool bạn muốn tham gia và nhấn vào Đăng ký ngay để vào trang chi tiết.





Lưu ý: Một số pool dành riêng cho người dùng mới. Vui lòng tham khảo trang sự kiện để biết yêu cầu cụ thể. "Người dùng mới" là người dùng đăng ký trong thời gian sự kiện hoặc có tổng số lượng nạp (bao gồm nạp trên chuỗi, fiat và P2P) dưới $100 trước sự kiện.









Trên trang chi tiết, bạn có thể xem yêu cầu tham gia cụ thể của từng pool. Nếu bạn chưa đáp ứng yêu cầu, vui lòng hoàn thành các nhiệm vụ nạp hoặc giao dịch tương ứng trước. Khi đã đáp ứng tiêu chí, bạn có thể tiếp tục tham gia sự kiện.









Nếu bạn đã đủ điều kiện tham gia, nhấn vào Đăng ký ngay, nhập số lượng bạn muốn cam kết và nhấn vào Xác nhận để hoàn thành tham gia.





Lưu ý: Mỗi người dùng có hạn mức đăng ký tối đa. Vui lòng tham khảo trang sự kiện để biết hạn mức cụ thể.









Ngoài ra, bạn có thể nhận phần thưởng khi giới thiệu bạn bè tham gia sự kiện Launchpad.





Vui lòng lưu ý phần thưởng giới thiệu Launchpad không thể cộng dồn với phần thưởng giới thiệu Airdrop+. Người giới thiệu sẽ nhận phần thưởng dựa trên sự kiện đầu tiên mà bạn bè được giới thiệu tham gia và hoàn thành, bất kể thứ tự tham gia thực tế. Quy tắc này chỉ quy định phần thưởng giới thiệu Launchpad và Airdrop+ không thể cộng dồn, và không ảnh hưởng đến việc phần thưởng giới thiệu Launchpad có thể cộng dồn với loại phần thưởng khác không (ví dụ hoa hồng hoặc hoàn phí). Phần thưởng sẽ được phân bổ nghiêm ngặt dựa theo thời gian bạn bè hoàn thành sự kiện.













Nếu muốn rút token đã đăng ký, truy cập trang chi tiết của pool đã tham gia và nhấn vào Hủy đăng ký. Sau khi hủy, token sẽ được hoàn trả ngay vào ví Spot.





Vui lòng lưu ý chính sách hủy đăng ký khác nhau tùy theo dự án. Vui lòng kiểm tra trang sự kiện cụ thể để biết chi tiết.













Trên trang web chính thức MEXC, di chuột vào mục Ví và nhấn vào Phần thưởng sự kiện.





Trên trang Lịch sử phần thưởng, chọn Sự kiện Spot, sau đó nhấn vào Launchpad để xem lịch sử phần thưởng Launchpad.

















Các dự án Launchpad thường chấp nhận đăng ký bằng MX, USDT hoặc token được hỗ trợ khác. Vui lòng tham khảo trang sự kiện Launchpad cụ thể để biết chi tiết token được hỗ trợ.





Giá đăng ký bằng MX, USDT hoặc token được hỗ trợ của mỗi token mới sẽ được hiển thị trên trang sự kiện Launchpad trước khi bắt đầu thời gian đăng ký.





Có. Nếu bạn đăng ký thành công, tài sản tương ứng sẽ bị khấu trừ. Nếu đăng ký thất bại, tài sản sẽ được mở khóa và hoàn trả đầy đủ vào ví Spot trong vòng 24 giờ.





Đăng ký chưa vượt hạn mức (Tổng số lượng đăng ký ≤ Tổng số token phân bổ): Token sẽ được phân bổ dựa trên tổng số lượng bạn đăng ký (ví dụ: 1 USDT = X token).

Đăng ký vượt hạn mức (Tổng số lượng đăng ký > Tổng số token phân bổ): Token sẽ được phân bổ theo tỷ lệ. Phân bổ token cho người dùng = (Số lượng đăng ký của người dùng / Tổng số lượng đăng ký) × Tổng số token phân bổ.





Trong trường hợp đăng ký vượt hạn mức, số lượng phân bổ được tính theo tỷ lệ.

Nếu số lượng phân bổ nhỏ hơn 0.00000001 (8 chữ số thập phân), có thể được xem là không hợp lệ và sẽ được hoàn trả.





Có. Đăng ký thất bại có thể do chưa hoàn thành nhiệm vụ, phân bổ quá nhỏ, dự án bị hủy hoặc tài khoản có hành vi bất thường.

Trong những trường hợp này, tài sản sẽ được hoàn trả đầy đủ vào ví Spot trong vòng 24 giờ.





Vui lòng tham khảo trang sự kiện Launchpad cụ thể để biết lịch trình phân bổ token. Sau khi phân bổ, bạn có thể xem phần thưởng tại Ví → Spot → Sao kê tài khoản Spot → Sự kiện/Tiết kiệm → Launchpad.









Trong hầu hết các trường hợp, token có thể được giao dịch ngay. Vui lòng tham khảo thông báo cụ thể từ dự án để biết chi tiết về thời gian khóa nếu có.





Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang sự kiện Launchpad.



