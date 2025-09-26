Kite AI là gì? Tìm hiểu 3 cơ sở hạ tầng cốt lõi của nền kinh tế AI Agent









1) Kite AI là một blockchain Layer-1 tương thích EVM, được xây dựng riêng để cung cấp cơ sở hạ tầng cho các AI Agent và Internet định hướng Agent (Agentic Internet).

2) Kite AI đã huy động được $18 triệu trong vòng gọi vốn Series A do PayPal Ventures và General Catalyst dẫn đầu, với tổng số vốn đạt $33 triệu.

3) Kite AI cung cấp ba năng lực cốt lõi: hệ thống xác minh danh tính gốc cho Agent, quản trị có thể lập trình và thanh toán tức thời.

4) Nền tảng Kite AIR cho phép người dùng khám phá, xây dựng và giao dịch các AI Agent đa dạng.

5) Kite AI sử dụng cơ chế đồng thuận Proof of AI (PoAI), với phí gas dưới $0.000001.









Kite AI đang xây dựng lớp nền tảng cho Internet định hướng Agent (Agentic Internet): một mạng mở, phi tập trung, nơi các AI Agent tự động có thể vận hành trong một môi trường tương tác và có thể xác minh được. Bằng cách tạo động lực cho cả việc cung cấp và sử dụng dịch vụ Agent, Kite cung cấp một hệ thống đồng nhất gồm danh tính, thanh toán và quản trị, cho phép các Agent xác minh danh tính, giao dịch và cộng tác một cách an toàn mà không cần bên trung gian. Thông qua mô hình Token giữa các giao thức (Protocol-to-Protocol Token Model), Kite AI hướng đến xây dựng một hệ sinh thái AI tích hợp chiều dọc, mang lại giá trị thương mại thực tế và đảm bảo tính bền vững dài hạn cho mạng lưới.









Kite AI giải quyết ba thách thức chính:









Trên Internet truyền thống, mỗi ứng dụng lại có hệ thống tài khoản riêng, yêu cầu người dùng phải đăng ký nhiều lần trên các nền tảng khác nhau. Đối với AI Agent, điều này còn phức tạp và kém hiệu quả hơn. Kite cung cấp một hệ thống danh tính dựa trên mật mã, giúp mỗi mô hình AI, Agent, bộ dữ liệu và dịch vụ số đều có một danh tính riêng biệt và có thể xác minh.





Tính năng chính:

Tính di động: Agent có thể sử dụng cùng một danh tính trên nhiều ứng dụng, tương tự như đăng nhập trang web bằng tài khoản Gmail.

Khả năng tương tác: Agent có thể tương tác với bất kỳ dịch vụ nào mà không cần đăng ký lại.

Dựa trên danh tiếng: Agent có ID và hồ sơ danh tiếng riêng, có thể chia sẻ uy tín đã xác minh của chủ sở hữu.









Hệ thống quản trị có thể lập trình của Kite cho phép nhà phát triển thiết lập các quyền hạn cho Agent, bao gồm giới hạn sử dụng và chi tiêu. Ví dụ, một Agent có thể được cấp phép chi tiêu tối đa $500 mỗi tháng, chỉ trên các sàn thương mại điện tử nhất định, với mỗi giao dịch không vượt quá $100. Điều này đảm bảo Agent hoạt động trong phạm vi an toàn một cách tự động.









Các hệ thống thanh toán truyền thống quá phức tạp và tốn kém đối với các giao dịch nhỏ giữa máy với máy. Kite cung cấp một hệ thống thanh toán tức thời, dựa trên stablecoin, được tối ưu hóa cho các giao dịch vi mô giữa máy với máy. Phí gas dưới $0.000001, thời gian trung bình cho mỗi khối chỉ 1 giây, hỗ trợ giao dịch quy mô lớn giữa các Agent.









Kite có kiến trúc dạng mô-đun, cho phép nhà phát triển tự do kết hợp các thành phần. Từ lớp nền đến lớp ứng dụng:





Lớp nền tảng: Hạ tầng tương thích EVM với các phần mở rộng KiteVM và cơ chế đồng thuận PoAI, được tối ưu hóa cho tính toán AI phi tập trung.





Lớp nền tảng ứng dụng: Bộ SDK, API và các công cụ mở rộng để triển khai ứng dụng Agent, cùng với Giao thức ngữ cảnh mô hình (Model Context Protocol - MCP) cho phép mô hình AI xử lý ngữ cảnh.





Lớp hệ sinh thái: Chợ Agent, thư viện mô-đun và các trình kết nối. Hiện tại, Kite có hơn 100 mô-đun, 17.8 triệu hộ chiếu Agent, số lượng tương tác mỗi ngày đạt đỉnh ở mức 1.01 triệu, và tổng số tương tác đã vượt 1.7 tỷ.









Kite AIR là ứng dụng cốt lõi của toàn bộ hệ sinh thái và có thể được hiểu như App Store dành cho thế giới Agent. Người dùng có thể khám phá các Agent với nhiều chức năng khác nhau trên nền tảng, từ mua sắm hằng ngày, giao đồ ăn, gọi xe cho đến các tác vụ phức tạp hơn như giao dịch tài chính và phân tích dữ liệu.





Đối với nhà phát triển, Kite AIR cung cấp một chuỗi công cụ phát triển hoàn chỉnh. Từ việc phát triển hợp đồng thông minh đến xây dựng dApp, từ ứng dụng đếm đơn giản đến hệ thống bỏ phiếu phức tạp và công cụ mint token, nền tảng cung cấp hướng dẫn chi tiết và mã mẫu. Nhà phát triển có thể triển khai hợp đồng thông minh bằng các công cụ quen thuộc như Remix hoặc Hardhat.









Sự phát triển của Kite đã nhận được sự công nhận rộng rãi trong ngành. Vào tháng 09/2024, công ty đã hoàn tất vòng gọi vốn Series A trị giá $18 triệu do PayPal Ventures và General Catalyst đồng dẫn đầu, nâng tổng số vốn huy động lên $33 triệu. Đội ngũ của Kite bao gồm các thành viên đến từ những trường đại học hàng đầu như UC Berkeley, MIT và Harvard, cũng như các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm từ các công ty công nghệ danh tiếng như Uber , Databricks và Salesforce.





Về hợp tác kỹ thuật, Kite đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với nhiều dự án. Pi Squared cung cấp hạ tầng thanh toán hiệu suất cao cho Kite, Vishwa triển khai chiến lược thanh khoản cho Agent trên Kite, Irys cung cấp hỗ trợ lớp dữ liệu, và Masa mang đến dịch vụ dữ liệu thời gian thực cho các Agent xã hội.









Ứng dụng của Kite rất đa dạng. Trong lĩnh vực thương mại điện tử, các Agent có thể tự động so sánh giá, đặt hàng và thanh toán. Trong lĩnh vực DeFi , Agent có thể thực hiện các chiến lược giao dịch tự động. Trong lĩnh vực IoT, các thiết bị có thể trao đổi giá trị trực tiếp với nhau. Trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, nội dung do AI tạo ra có thể được bảo vệ bản quyền và phân bổ doanh thu một cách trực tiếp.





Khi công nghệ AI phát triển nhanh chóng, các Agent sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế tương lai. Kite không chỉ xây dựng một nền tảng blockchain mà còn kiến tạo cơ sở hạ tầng nền tảng cho nền kinh tế Agent. Bằng cách giải quyết ba thách thức cốt lõi về danh tính, quản trị và thanh toán, Kite tạo ra một môi trường đáng tin cậy nơi các AI Agent có thể hoạt động tự động và cộng tác lẫn nhau.





Kỷ nguyên của Internet định hướng Agent đang đến gần, và Kite đang đặt nền móng hạ tầng quan trọng nhất cho thời đại mới này. Từ chi phí giao dịch gần như bằng 0 đến các cơ chế quản trị có thể lập trình, từ xác minh danh tính bằng mật mã đến hệ thống thanh toán stablecoin gốc, Kite đang biến tầm nhìn về nền kinh tế Agent trong tương lai thành hiện thực.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không mang tính tư vấn đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không cấu thành khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ nhằm mục đích tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu rõ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm đối với các quyết định đầu tư của người dùng.



