Hướng dẫn cho người mới bắt đầu giao dịch Copy Trade (Nhà giao dịch)

Khi đăng ký trở thành nhà giao dịch, hãy đảm bảo rằng bạn không có bất kỳ vị thế Copy Trade, vị thế mở hoặc lệnh nào (lệnh market và lệnh Stop). Bạn cũng không nên theo dõi bất kỳ nhà giao dịch nào.

Đây là những nội dung bắt buộc khi điền form đăng ký trên trang mới:

a. Nếu tài khoản MEXC của người dùng đã được liên kết với một email, thì không cần điền email khác (nếu người dùng muốn thay đổi email, họ cần liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng để thay đổi nó tại phần phụ trợ.

b. Nếu tài khoản MEXC của người dùng không được liên kết với email, thì phải nhập một tài khoản email. Chúng tôi sẽ sử dụng email để gửi thông tin quan trọng như đánh giá ứng dụng

1 Nút có nội dung "Đăng ký nhà giao dịch đang được phê duyệt".

2 Nhấp hoặc di chuột qua nút sẽ hiển thị thông báo sau: Đơn đăng ký của bạn hiện đang được xem xét. Vui lòng theo dõi SMS/email của bạn để biết thông báo kết quả đánh giá.

3 Người dùng có đăng ký nhà giao dịch đang được xem xét hoặc phê duyệt sẽ không thể theo dõi các nhà giao dịch khác.

1 USDT-M Futures vĩnh cửu

2 Chế độ vị thế: Chế độ phòng hộ

3 Loại vị thế đang mở: Chế độ isolated

4 Một số cặp giao dịch Futures có sẵn dưới dạng giao dịch dẫn đầu như sau:

Hệ số đòn bẩy tối đa: thông thường là 5-125x. Hệ số đòn bẩy tối đa được phép cho các giao dịch sao chép là khác nhau tùy thuộc vào cặp giao dịch.





Nhà giao dịch có thể xem tất cả các cặp giao dịch của giao dịch khách hàng tiềm năng, cũng như hệ số đòn bẩy tối đa và số tiền mở tối thiểu của chúng trong trang chủ Copy Trade - Giao dịch dẫn lệnh của tôi - Điều kiện giao dịch dẫn lệnh.





Người dùng sẽ được thông báo khi các cặp giao dịch mới có sẵn cho các giao dịch dẫn đầu.





💡Sau khi vượt qua bài đánh giá, người dùng phải thêm thông tin giao dịch dẫn đầu để bắt đầu giao dịch thành công.





1 Sau khi phê duyệt, người dùng sẽ nhận được tin nhắn qua email hoặc thông báo đẩy.





2 Khi người dùng vào trang chủ Copy Trade hoặc nhấp vào quản lý lệnh để vào trang quản lý lệnh, hệ thống sẽ nhắc người dùng điền thông tin giao dịch chính.













Trong hệ thống Sao chép giao dịch: Chuyển đến Quản lý giao dịch dẫn lệnh - Giao dịch hiện tại. Nhấp vào [Đóng] sẽ hiển thị một cửa sổ bật lên để cảnh báo bạn rằng vị thế sẽ được đóng hoàn toàn theo giá thị trường.





Hệ thống Copy Trade: Nhà giao dịch - Giao dịch hiện tại









Nhấp vào [Đóng] sẽ hiển thị một cửa sổ bật lên để cảnh báo bạn rằng vị thế sẽ được đóng hoàn toàn theo giá thị trường.









Sau khi người dùng trở thành nhà giao dịch, tính năng [Giao dịch hiện tại] sẽ xuất hiện trên trang Futures, nơi các giao dịch hợp lệ sẽ được hiển thị.





Trang Futures - [Giao dịch hiện tại]









Nhấp vào [Đóng] sẽ hiển thị một cửa sổ bật lên để cảnh báo bạn rằng vị thế sẽ được đóng hoàn toàn theo giá thị trường.





Nhấp vào [Điều kiện giao dịch dẫn lệnh] sẽ hiển thị cửa sổ bật lên hiển thị các điều kiện giao dịch dẫn lệnh tương ứng.













Khi một nhà giao dịch đóng một phần vị thế, vị thế giao dịch sao chép tương ứng của người theo dõi cũng sẽ bị đóng một phần dựa trên tỷ lệ đóng của nhà giao dịch.





Hãy lấy một ví dụ trong đó giao dịch dẫn lệnh ban đầu của nhà giao dịch là 1,000 cont và giao dịch sao chép của người theo dõi là 100 cont. Nếu nhà giao dịch đóng một phần vị thế trước 200 cont, thì vị thế của người theo dõi sẽ được đóng một phần bằng: 100 * (200 /1,000) = 20 cont.





Các tình huống sau đây có thể dẫn đến việc đóng một phần vị thế của nhà giao dịch. Tại thời điểm này, vị thế giao dịch sao chép tương ứng của người theo dõi sẽ bị đóng một phần dựa trên tỷ lệ đóng của người giao dịch.





1 Nhà giao dịch đóng một phần vị thế





2 Vị thế đã được thanh lý một phần





3 Vị thế đã bị giảm bởi hệ thống





Ví dụ





Thông tin giao dịch chính ban đầu của nhà giao dịch như sau: BTC_USDT, 20x, long, 0.5 BTC. Giả sử rằng vị thế cũng được hình thành bởi một lệnh. Tại thời điểm này, nếu vị thế bị đóng một phần, thông tin giao dịch chính sẽ thay đổi thành: BTC_USDT, 20x, long, 0.4 BTC. Điều này cho thấy mức giảm 0.1 BTC khi vị thế bị đóng một phần.





Theo đó, thông tin giao dịch sao chép ban đầu của người theo dõi như sau: BTC_USDT, 20x, long, 0.05 BTC. Khi vị thế giao dịch chính của nhà giao dịch bị đóng một phần, lệnh giao dịch sao chép này sẽ được đóng theo tỷ lệ, tức là số lượng đóng = 0.05 * (0.1 / 0.5) = 0.01 BTC













Trên trang Quản lý giao dịch khách hàng tiềm năng, hãy chuyển sang [Lịch sử] để xem thông tin về các giao dịch khách hàng dẫn lệnh trước đây.













Nhấp vào [Người theo dõi của tôi] cho phép bạn xem danh sách những người theo dõi hiện tại, thời gian theo dõi và sao chép vốn tài sản tài khoản giao dịch. Bạn cũng có thể loại trừ người theo dõi qua thanh hành động để tạm thời xóa người theo dõi khỏi danh sách người theo dõi của mình.





Nếu bạn không muốn bị theo dõi, hãy vào Cài đặt và tắt tùy chọn Cho phép theo dõi.





Khi có thể nhấp vào nút trên thanh hành động (xuất hiện màu xanh dương), bạn có thể nhấp vào nút đó để loại xoá theo dõi, tạm thời thay đổi trạng thái của người theo dõi thành Không theo dõi.





Nếu người theo dõi đang giữ một vị thế giao dịch sao chép dưới tên của người giao dịch hoặc giá trị tài sản trong tài khoản giao dịch sao chép của người theo dõi lớn hơn số tiền giao dịch sao chép tối thiểu, nút sẽ không thể nhấp vào được (nút màu xám), tức là không thể xoá người theo dõi.













You can view the details of your profit sharing under "Profit Share Management" on the Manage Lead Trades page.





Bạn có thể xem chi tiết về chia sẻ lợi nhuận của mình trong "Quản lý chia sẻ lợi nhuận" trên trang Quản lý giao dịch khách hàng dẫn lệnh.





Chia sẻ lợi nhuận được tính toán như thế nào?





Nhà giao dịch sẽ chỉ nhận được phần lợi nhuận của họ nếu PNL của người theo dõi trong ngày theo nhà giao dịch là dương.





Phần lợi nhuận của ngày hôm trước sẽ được thanh toán từ 23:00 đến 00:00 (Giờ VN) hàng ngày.





Xem lịch sử chia sẻ lợi nhuận





Bạn có thể xem chi tiết về chia sẻ lợi nhuận trong quá khứ trên trang Quản lý Copy Trade trong phần Quản lý Chia sẻ Lợi nhuận - Lịch sử Chia sẻ Lợi nhuận.





Nhấp vào [Chi tiết] để hiển thị cửa sổ bật lên hiển thị chi tiết chia sẻ lợi nhuận.









Kiểm tra nhà giao dịch trên danh sách theo dõi của bạn





















Do các yếu tố như độ sâu, thay đổi thị trường và điều kiện thị trường không ổn định, vui lòng lưu ý rằng giá mở/đóng cửa và lợi nhuận trong các giao dịch sao chép của người theo dõi có thể khác với giá của các nhà giao dịch của họ.