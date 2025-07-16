Bitcoin Cash (BCH) Halving là gì?





Sự kiện Bitcoin Cash Halving là sự kiện quan trọng của mạng Bitcoin Cash, liên tục thu hút sự chú ý và nghiên cứu đáng kể của thị trường. Bài viết này sẽ đi sâu vào lịch sử, cơ chế và tác động thị trường của Bitcoin Cash Halving (BCH).









Bitcoin Cash (BCH) có thể bắt nguồn từ sự kiện fork của mạng Bitcoin: vào ngày 01/08/2017, mạng Bitcoin đã trải qua một sự kiện fork quan trọng, được gọi là “Bitcoin Cash Fork”. Sau sự kiện này, Bitcoin Cash (BCH) nổi lên như một loại tiền mã hoá mới và giữ một vị trí nhất định trên thị trường.





Bitcoin Cash Halving (BCH) đề cập đến việc giảm một nửa phần thưởng khai thác trong mạng Bitcoin Cash. Tương tự như Bitcoin, phần thưởng khai thác trong mạng Bitcoin Cash cũng sẽ trải qua đợt giảm một nửa định kỳ, nghĩa là số lượng Bitcoin Cash nhận được khi mining thành công một khối, sẽ bị giảm một nửa.





Mục đích chính của việc halving là để kiểm soát nguồn cung Bitcoin Cash cũng như khuyến khích thợ đào tiếp tục tham gia bảo trì an ninh mạng. Bằng cách giảm một nửa phần thưởng khai thác, mạng Bitcoin Cash có thể duy trì các đặc điểm như thắt chặt tiền tệ, hạn chế tốc độ phát hành Bitcoin Cash mới, từ đó nâng cao tính khan hiếm và giá trị của nó.









Các điều kiện kích hoạt halving thường được xác định bởi vị trí khối cụ thể. Sau khối genesis của Bitcoin Cash mạng lưới sẽ đặt vị trí khối cố định và khi đạt đến giá trị cụ thể này, sẽ tự động kích hoạt halving.





Khi các điều kiện kích hoạt được đáp ứng, mạng Bitcoin Cash sẽ tự động thực hiện hoạt động halving, dẫn đến phần thưởng Bitcoin Cash cho các khối mới được khai thác sẽ ít hơn. Ví dụ: nếu trước khi halving, phần thưởng của mỗi khối được khai thác là 12.5 BCH thì sau khi halving, sẽ giảm xuống còn 6.25 BCH.





Việc thực hiện halving được xác định bởi các quy tắc giao thức của mạng, đảm bảo quá trình hoàn toàn tự động và không chịu sự can thiệp của con người. Chu kỳ halving thường được xác định trước, ví dụ như trên mạng lưới Bitcoin Cash, halving diễn ra khoảng bốn năm một lần.













Các sự kiện halving thường kích hoạt hoạt động đầu cơ và hành vi mua của nhà đầu tư, khi mọi người nhắm đến lợi nhuận bằng cách nắm giữ Bitcoin Cash. Nhu cầu mua tăng có thể dẫn đến tăng giá, đặc biệt trong thời gian ngắn trước và sau halving.













Tác động của halving lên nguồn cung của Bitcoin Cash (BCH) là liên tục, vì nó làm giảm lượng BCH mới được tạo ra. Xét theo góc độ đầu tư dài hạn, nhu cầu đối với BCH có thể duy trì hoặc thậm chí tăng lên. Điều này dẫn đến sự thay đổi trong mối quan hệ cung- cầu, có thể tạo ra xu hướng tăng giá về lâu dài.









Mặc dù có thể tạo nên xu hướng tăng giá dài hạn, nhưng biến động giá ngắn hạn vẫn có khả năng xảy ra tại thời điểm diễn ra sự kiện. Lí do là thị trường có thể bị ảnh hưởng bởi hành vi đầu cơ, tâm lý của nhà giao dịch và các yếu tố khác, dẫn đến biến động giá và không ổn định.













Sự kiện halving đồng nghĩa với việc phần thưởng mining dành cho thợ đào giảm đi một nửa, dẫn đến việc một số thợ đào sẽ rời khỏi thị trường hoặc ngừng hoạt động khai thác. Điều này có thể khiến hash rate (tổng công suất tính toán) và độ khó mining giảm xuống. Tuy nhiên, các thợ đào còn lại có thể phải đối mặt với chi phí mining cao hơn, gây ảnh hưởng đến nguồn cung và giá cả thị trường.









Nếu một số thợ đào rời khỏi thị trường, dẫn đến tổng hash rate giảm, mạng có thể dễ bị tấn công hơn. Vì thế, an ninh mạng có thể trở thành tâm điểm được quan tâm sau sự kiện halving, và cộng đồng có thể thực hiện các biện pháp để đảm bảo sự ổn định và bảo mật của mạng.









Bitcoin Cash Halving là sự kiện quan trọng của mạng lưới, ảnh hưởng đáng kể đến thị trường và hệ sinh thái của Bitcoin Cash. Halving nghĩa là giảm một nửa số Bitcoin Cash mới được tạo ra trên mỗi block, dẫn đến giảm nguồn cung Bitcoin Cash. Các nhà đầu tư và cộng đồng nên theo dõi chặt chẽ sự kiện halving, hiểu rõ tác động tiềm ẩn và tiến hành các biện pháp thích hợp nhằm thích ứng với những thay đổi của thị trường.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.