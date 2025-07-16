Tài sản thế giới thực (RWA) là gì?





RWA (Tài sản thế giới thực) đề cập đến những tài sản có giá trị thực tế trong thế giới thực. Trong bối cảnh tiền mã hóa, RWA đại diện cho các tài sản như bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, cổ phiếu, trái phiếu, v.v., được mã hóa thông qua công nghệ blockchain. Sở hữu các token tương ứng có nghĩa là bạn có quyền sở hữu tài sản trong thế giới thực, cho phép tham gia vào các giao dịch như cho lending, mua, bán và cho thuê trên blockchain.









Việc tích hợp tài sản tiền mã hóa và tài chính truyền thống là xu hướng tất yếu. Là cầu nối giữa hai bên, RWA ngày càng trở nên quan trọng trên thị trường. RWA mang lại nhiều cơ hội và khả năng cạnh tranh hơn cho thị trường tài chính truyền thống. Bằng cách số hóa tài sản thực, giúp giảm chi phí giao dịch một cách hiệu quả, đồng thời tăng tính thanh khoản và minh bạch của tài sản, tạo động lực mới cho sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu.









Chọn tài sản: Xác định tài sản trong thế giới thực sẽ được token hóa.

Xác định thông số token: Xác định loại token, tiêu chuẩn token, thuộc tính then chốt, v.v.

Chọn blockchain: Quyết định chuỗi công khai nào sẽ mã hóa tài sản.

Tích hợp các tài nguyên ngoài chuỗi: Sử dụng các dự đoán đầu vào để có được dữ liệu ngoài chuỗi đáng tin cậy nhằm xác minh tài sản cơ bản của token RWA.

Phát hành token: Triển khai hợp đồng thông minh và tạo token.









3.1 Đối với tài chính truyền thống: RWA tăng tính thanh khoản và giảm chi phí giao dịch trên thị trường tài chính truyền thống đồng thời tạo ra nhiều cơ hội đầu tư hơn.





3.2 Đối với thị trường tiền mã hóa: RWA cung cấp cho thị trường tiền mã hóa nhiều sự hỗ trợ hơn từ tài sản thực, nâng cao niềm tin của nhà đầu tư và giá trị thị trường. Riêng đối với DeFi, việc số hóa RWA cung cấp nhiều loại tài sản hơn, thúc đẩy sự mở rộng của thị trường DeFi.





3.3 Về bảo mật tài sản: RWA cải thiện tính minh bạch và bảo mật tài sản thông qua các phương thức giao dịch và quản lý kỹ thuật số, giảm thiểu gian lận và rủi ro một cách hiệu quả.





3.4 Yêu cầu thấp hơn: RWA chia tài sản thành các phần nhỏ hơn, hạ ngưỡng tham gia, bao phủ cơ sở người dùng rộng hơn và mở rộng phạm vi các kịch bản ứng dụng tài sản.









4.1 Những thách thức về quy định: Token hóa phải đối mặt với quy định pháp lý và sự giám sát từ các cơ quan chức năng, điều này có thể hạn chế tốc độ và quy mô phát triển của lĩnh vực RWA.





4.2 Vấn đề về quyền sở hữu: Về mặt pháp lý, không rõ liệu việc nắm giữ token có tương đương với việc sở hữu tài sản vật chất hay không. Sự mơ hồ này có thể dẫn đến các vấn đề về chuyển nhượng, bán, mua lại tài sản và các vấn đề liên quan khác.





4.3 Rủi ro nội tại: Hợp đồng thông minh có lỗ hổng bảo mật, đồng thời hạn chế về thanh khoản và nhu cầu thị trường trong thế giới tiền mã hóa cũng là những yếu tố đáng kể cản trở sự phát triển của RWA.









Theo dữ liệu mới nhất từ CoinGecko, tổng vốn hóa thị trường của token RWA hiện đã vượt 7.7 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 285% so với cùng kỳ năm ngoái.









Trong giai đoạn 2021-2023, các dự án DeFi truyền thống đã bắt đầu tham gia vào lĩnh vực tài sản thế giới thực (RWA). MakerDAO đã phân bổ vốn vào trái phiếu Mỹ thông qua kho lưu trữ RWA, AAVE giới thiệu các dịch vụ thế chấp được hỗ trợ bởi tài sản thực, và công ty con của Compound đã đầu tư vào nhiều hạng mục khác nhau do chính phủ bảo lãnh, bao gồm cả trái phiếu chính phủ siêu ngắn hạn như trái phiếu kho bạc Mỹ và chứng khoán của các cơ quan chính phủ.









TrueFi là một giao thức Lending không thế chấp được thúc đẩy bởi việc chấm điểm tín dụng trên chuỗi, nhằm mục đích tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn của người đi vay và lợi nhuận của người cho vay. Gần đây, giao thức Trinity đã được công bố và ra mắt trên nền tảng thử nghiệm. Trinity cho phép người dùng sử dụng RWA được mã hóa làm tài sản thế chấp để nhận các khoản vay tiền mã hóa.









Synthetix là một giao thức tài sản tổng hợp phi tập trung, cho phép người dùng có thể stake SNX để tạo ra các tài sản tổng hợp (sUSD), được gọi là Synths. Nó hỗ trợ các stablecoin tổng hợp và theo dõi giá ngoại hối, cổ phiếu, hàng hóa và các tài sản khác.









Propy là một nền tảng bất động sản dựa trên blockchain hỗ trợ mua và bán tài sản bằng cách sử dụng tiền mã hóa và dưới dạng NFT. Với bộ công cụ của Propy, người dùng có thể tự động hóa tất cả các phần của giao dịch, từ chữ ký điện tử đến thanh toán, bằng một giải pháp an toàn và thân thiện với người dùng. Ngoài ra, Propy còn giới thiệu AI giúp nâng cao hiệu quả giao dịch bất động sản.









Đối với người dùng thông thường muốn mua token liên quan, sử dụng sàn giao dịch là lựa chọn đơn giản nhất. Hiện tại, MEXC cung cấp giao dịch Spot và Futures cho các token như PRO, SNX, TRU, MKR, v.v. Giao dịch trên MEXC ngay hôm nay.





Lấy ví dụ bằng cách giao dịch Spot MKR.





Mở App MEXC, nhấn vào thanh tìm kiếm ở đầu trang chủ, nhập "MKR" và chọn cặp giao dịch MKR/USDT trong danh mục "Spot" để vào trang biểu đồ K-line. Nhấn vào [Mua], chọn lệnh [Maket], sau đó nhập "Số lượng" hoặc "Tổng". Cuối cùng nhấn vào [Mua MKR] để đặt lệnh.





Bạn cũng có thể chọn các loại lệnh khác như [Limit], lệnh [Stop-Limit] hoặc [OCO] để mua Spot MKR.







