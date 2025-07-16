RWA (Tài sản thế giới thực) đề cập đến những tài sản có giá trị thực tế trong thế giới thực. Trong bối cảnh tiền mã hóa, RWA đại diện cho các tài sản như bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, cổ phiếu, tRWA (Tài sản thế giới thực) đề cập đến những tài sản có giá trị thực tế trong thế giới thực. Trong bối cảnh tiền mã hóa, RWA đại diện cho các tài sản như bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, cổ phiếu, t
Learn/Bách Khoa Toàn Thư Blockchain/Các khái niệm hot/Tài sản thế...RWA) là gì?

Tài sản thế giới thực (RWA) là gì?

16/07/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
#Cơ Bản#Tin Tức Crypto
Allo
RWA$0.006079-2.87%
Gravity
G$0.009101-6.00%
PoP Planet
P$0.11549+9.43%
MemeCore
M$2.02492-2.44%
Humanity
H$0.06808-3.28%

RWA (Tài sản thế giới thực) đề cập đến những tài sản có giá trị thực tế trong thế giới thực. Trong bối cảnh tiền mã hóa, RWA đại diện cho các tài sản như bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, cổ phiếu, trái phiếu, v.v., được mã hóa thông qua công nghệ blockchain. Sở hữu các token tương ứng có nghĩa là bạn có quyền sở hữu tài sản trong thế giới thực, cho phép tham gia vào các giao dịch như cho lending, mua, bán và cho thuê trên blockchain.

1. Tại sao RWA lại cần thiết?


Việc tích hợp tài sản tiền mã hóa và tài chính truyền thống là xu hướng tất yếu. Là cầu nối giữa hai bên, RWA ngày càng trở nên quan trọng trên thị trường. RWA mang lại nhiều cơ hội và khả năng cạnh tranh hơn cho thị trường tài chính truyền thống. Bằng cách số hóa tài sản thực, giúp giảm chi phí giao dịch một cách hiệu quả, đồng thời tăng tính thanh khoản và minh bạch của tài sản, tạo động lực mới cho sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu.

2. Cách token hóa tài sản thế giới thực


  • Chọn tài sản: Xác định tài sản trong thế giới thực sẽ được token hóa.
  • Xác định thông số token: Xác định loại token, tiêu chuẩn token, thuộc tính then chốt, v.v.
  • Chọn blockchain: Quyết định chuỗi công khai nào sẽ mã hóa tài sản.
  • Tích hợp các tài nguyên ngoài chuỗi: Sử dụng các dự đoán đầu vào để có được dữ liệu ngoài chuỗi đáng tin cậy nhằm xác minh tài sản cơ bản của token RWA.
  • Phát hành token: Triển khai hợp đồng thông minh và tạo token.

3. Ưu điểm của RWA


3.1 Đối với tài chính truyền thống: RWA tăng tính thanh khoản và giảm chi phí giao dịch trên thị trường tài chính truyền thống đồng thời tạo ra nhiều cơ hội đầu tư hơn.

3.2 Đối với thị trường tiền mã hóa: RWA cung cấp cho thị trường tiền mã hóa nhiều sự hỗ trợ hơn từ tài sản thực, nâng cao niềm tin của nhà đầu tư và giá trị thị trường. Riêng đối với DeFi, việc số hóa RWA cung cấp nhiều loại tài sản hơn, thúc đẩy sự mở rộng của thị trường DeFi.

3.3 Về bảo mật tài sản: RWA cải thiện tính minh bạch và bảo mật tài sản thông qua các phương thức giao dịch và quản lý kỹ thuật số, giảm thiểu gian lận và rủi ro một cách hiệu quả.

3.4 Yêu cầu thấp hơn: RWA chia tài sản thành các phần nhỏ hơn, hạ ngưỡng tham gia, bao phủ cơ sở người dùng rộng hơn và mở rộng phạm vi các kịch bản ứng dụng tài sản.

4. Nhược điểm của RWA


4.1 Những thách thức về quy định: Token hóa phải đối mặt với quy định pháp lý và sự giám sát từ các cơ quan chức năng, điều này có thể hạn chế tốc độ và quy mô phát triển của lĩnh vực RWA.

4.2 Vấn đề về quyền sở hữu: Về mặt pháp lý, không rõ liệu việc nắm giữ token có tương đương với việc sở hữu tài sản vật chất hay không. Sự mơ hồ này có thể dẫn đến các vấn đề về chuyển nhượng, bán, mua lại tài sản và các vấn đề liên quan khác.

4.3 Rủi ro nội tại: Hợp đồng thông minh có lỗ hổng bảo mật, đồng thời hạn chế về thanh khoản và nhu cầu thị trường trong thế giới tiền mã hóa cũng là những yếu tố đáng kể cản trở sự phát triển của RWA.

5. Ứng dụng của RWA


Theo dữ liệu mới nhất từ CoinGecko, tổng vốn hóa thị trường của token RWA hiện đã vượt 7.7 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 285% so với cùng kỳ năm ngoái.

5.1 Trái phiếu (Mikr, Comp, Ave)


Trong giai đoạn 2021-2023, các dự án DeFi truyền thống đã bắt đầu tham gia vào lĩnh vực tài sản thế giới thực (RWA). MakerDAO đã phân bổ vốn vào trái phiếu Mỹ thông qua kho lưu trữ RWA, AAVE giới thiệu các dịch vụ thế chấp được hỗ trợ bởi tài sản thực, và công ty con của Compound đã đầu tư vào nhiều hạng mục khác nhau do chính phủ bảo lãnh, bao gồm cả trái phiếu chính phủ siêu ngắn hạn như trái phiếu kho bạc Mỹ và chứng khoán của các cơ quan chính phủ.

5.2 Các hình thức Lending (TRU)


TrueFi là một giao thức Lending không thế chấp được thúc đẩy bởi việc chấm điểm tín dụng trên chuỗi, nhằm mục đích tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn của người đi vay và lợi nhuận của người cho vay. Gần đây, giao thức Trinity đã được công bố và ra mắt trên nền tảng thử nghiệm. Trinity cho phép người dùng sử dụng RWA được mã hóa làm tài sản thế chấp để nhận các khoản vay tiền mã hóa.

5.3 Tài sản tổng hợp (SNX)


Synthetix là một giao thức tài sản tổng hợp phi tập trung, cho phép người dùng có thể stake SNX để tạo ra các tài sản tổng hợp (sUSD), được gọi là Synths. Nó hỗ trợ các stablecoin tổng hợp và theo dõi giá ngoại hối, cổ phiếu, hàng hóa và các tài sản khác.

5.4 Bất động sản (PRO)


Propy là một nền tảng bất động sản dựa trên blockchain hỗ trợ mua và bán tài sản bằng cách sử dụng tiền mã hóa và dưới dạng NFT. Với bộ công cụ của Propy, người dùng có thể tự động hóa tất cả các phần của giao dịch, từ chữ ký điện tử đến thanh toán, bằng một giải pháp an toàn và thân thiện với người dùng. Ngoài ra, Propy còn giới thiệu AI giúp nâng cao hiệu quả giao dịch bất động sản.

6. Hướng dẫn mua token RWA


Đối với người dùng thông thường muốn mua token liên quan, sử dụng sàn giao dịch là lựa chọn đơn giản nhất. Hiện tại, MEXC cung cấp giao dịch Spot và Futures cho các token như PRO, SNX, TRU, MKR, v.v. Giao dịch trên MEXC ngay hôm nay.

Lấy ví dụ bằng cách giao dịch Spot MKR.

Mở App MEXC, nhấn vào thanh tìm kiếm ở đầu trang chủ, nhập "MKR" và chọn cặp giao dịch MKR/USDT trong danh mục "Spot" để vào trang biểu đồ K-line. Nhấn vào [Mua], chọn lệnh [Maket], sau đó nhập "Số lượng" hoặc "Tổng". Cuối cùng nhấn vào [Mua MKR] để đặt lệnh.

Bạn cũng có thể chọn các loại lệnh khác như [Limit], lệnh [Stop-Limit] hoặc [OCO] để mua Spot MKR.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và cũng không phải là lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.


Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

Bitlayer (BTR) là gì? Hướng dẫn về giải pháp Layer-2 Bitcoin thế hệ mới

Bitlayer (BTR) là gì? Hướng dẫn về giải pháp Layer-2 Bitcoin thế hệ mới

Mặc dù Bitcoin đã khẳng định vị thế là mạng blockchain an toàn và phi tập trung nhất, những hạn chế về khả năng mở rộng và lập trình ngày càng trở nên rõ ràng. Trong khi Mainnet Bitcoin thiết lập tiêu

AI × Blockchain × Khoa học dữ liệu: Codatta đang thay đổi nền kinh tế dữ liệu Web3 như thế nào

AI × Blockchain × Khoa học dữ liệu: Codatta đang thay đổi nền kinh tế dữ liệu Web3 như thế nào

Trong bối cảnh công nghệ blockchain và AI đang hội tụ ngày càng nhanh, Codatta nổi lên như một giao thức dữ liệu phi tập trung mang tính cách mạng, giải quyết một trong những thách thức cốt lõi của We

LABUBU: Từ đồ chơi thời thượng đến meme, hành trình kỳ ảo của một hiện tượng toàn cầu

LABUBU: Từ đồ chơi thời thượng đến meme, hành trình kỳ ảo của một hiện tượng toàn cầu

Dù bạn chưa sở hữu một Labubu, khả năng cao bạn đã từng nghe đến hiện tượng văn hoá toàn cầu này.1. Labubu là gì?Labubu, nhân vật chính trong series &#34;Monsters&#34; do nghệ sĩ gốc Bỉ - Trung Kasing

Đổi mới Blockchain: Cách Pi Network đang định hình lại tương lai của tiền mã hoá

Đổi mới Blockchain: Cách Pi Network đang định hình lại tương lai của tiền mã hoá

Bước vào năm 2025, Pi Network đang đứng trước một thời điểm then chốt với cả cơ hội và thách thức. Từ một thử nghiệm khai thác tiền mã hoá qua di động đầy tham vọng, Pi Network đã phát triển thành một

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng