Hướng dẫn nạp DOGS vào tài khoản MEXC





DOGS là một trong những dự án hot nhất trên mạng TON hiện nay. MEXC hiện đã mở cổng nạp cho token DOGS. Vui lòng xem hướng dẫn này để biết cách nạp DOGS vào tài khoản MEXC.









1) Mở và đăng nhập vào App MEXC. Nhấn vào nút [Ví] ở góc dưới bên phải.





2) Nhấn vào nút [Nạp].





3) Nhập "DOGS" vào hộp tìm kiếm và nhấn vào [DOGS] để đến trang nạp.





4) Sau khi đọc kỹ lời nhắc, nhấn vào [Hiển thị địa chỉ & Memo].





5) Sao chép "Địa chỉ nạp" và "[Memo/Tag]" của token DOGS vào nền tảng rút của bạn. Mạng nạp phải là "TONCOIN".





Điều quan trọng cần lưu ý là khi nạp token DOGS, bạn phải điền cả địa chỉ và Memo. Nếu không, tài sản sẽ không được nạp thành công vào tài khoản.













Truy cập trang web chính thức của MEXC và đăng nhập vào tài khoản. Sau đó, nhấn vào [Nạp] trong mục [Ví] ở phía trên bên phải.









Trên trang nạp, chọn loại tiền mã hoá là DOGS và chọn mạng chuyển là TONCOIN.









Sau khi đọc kỹ lời nhắc, nhấn vào [Hiển thị địa chỉ & Memo].









Sao chép "Địa chỉ" và "[Memo/Tag]" của token DOGS vào nền tảng rút của bạn. Mạng nạp phải là "TONCOIN".





Điều quan trọng cần lưu ý là khi nạp token DOGS, bạn phải điền cả địa chỉ và Memo. Nếu không, tài sản sẽ không được nạp thành công vào tài khoản.









Nếu bạn giao dịch Spot token DOGS trên MEXC ngay lúc này, bạn sẽ tận hưởng phí giao dịch cực thấp, giúp tiết kiệm chi phí và gia tăng lợi nhuận. Ngoài ra, MEXC đã ra mắt một số sự kiện liên quan đến DOGS với phần thưởng hấp dẫn. Đừng quên theo dõi thông báo mới nhất từ các kênh chính thức và tích cực tham gia sự kiện!





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.