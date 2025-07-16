Dusting attack là gì?





Dusting attack là một hình thức tấn công mạng bí mật và nguy hiểm, liên quan đến việc kẻ tấn công gửi một lượng tiền mã hóa cực kỳ nhỏ đến nhiều địa chỉ ví khác nhau. Mục đích của việc này là đánh dấu các địa chỉ này để thực hiện các hoạt động độc hại trong tương lai. Do số lượng được gửi đi rất nhỏ nên các nạn nhân thường không nhận ra mình đã bị tấn công.









Theo nghĩa thông thường, "Dust" là những hạt rắn rất nhỏ lơ lửng trong không khí. Trong lĩnh vực tiền mã hóa, "Dust" được dùng để chỉ một lượng tiền mã hóa cực kỳ nhỏ. Ví dụ, đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin là Satoshi, tương đương với 0.00000001 BTC (Bằng 1 satoshi). Mặc dù có giá trị rất nhỏ nhưng đây vẫn là một đơn vị tiền tệ thực sự.





Bên cạnh việc nhận được một lượng token rất nhỏ từ các dusting attack, dust cũng có thể được tạo ra trong các giao dịch hàng ngày. Đối với các nhà giao dịch tiền mã hóa, việc sở hữu một lượng nhỏ token không thể giao dịch thêm là điều khá phổ biến. Lượng token nhỏ còn sót lại này cũng được coi là dust.





MEXC cung cấp tính năng chuyển đổi tài sản nhỏ sang MX . Chỉ cần một cú nhấp chuột, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các token không thể giao dịch do khối lượng thấp sang MX.









Sau khi tìm hiểu về khái niệm dust, chúng ta hiểu rằng dust không chỉ xuất hiện trong các cuộc tấn công độc hại bên ngoài mà còn tồn tại trong các hoạt động giao dịch thông thường. Điều quan trọng cần lưu ý là bản thân dust không gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Nguy hiểm của dusting attack nằm ở việc kẻ tấn công phát tán dust trên nhiều địa chỉ khác nhau để thu thập thông tin về hành vi giao dịch, sở thích và thậm chí cả thông tin cá nhân tiềm ẩn của người dùng.





Hiểu được cách thức hoạt động của dusting attack là điều cần thiết để bảo vệ tài sản cá nhân và thông tin của bạn. Dusting attack thường bao gồm năm bước chính: Đánh dấu địa chỉ, phát tán dust, liên kết địa chỉ, phân tích hành vi và khai thác tiềm năng.





Đánh dấu địa chỉ: Kẻ tấn công theo dõi các hoạt động và giao dịch trên blockchain để xác định các địa chỉ ví đang hoạt động mà họ quan tâm.





Phát tán dust: Kẻ tấn công gửi một lượng nhỏ dust đến các địa chỉ hoạt động đã được đánh dấu.





Liên kết địa chỉ: Bằng cách gửi một lượng nhỏ dust đến nhiều địa chỉ, kẻ tấn công cố gắng thiết lập mối liên kết giữa các địa chỉ khác nhau và ví tương ứng.





Phân tích hành vi: Thông qua các địa chỉ được liên kết, kẻ tấn công có thể theo dõi hành vi giao dịch, dòng tiền, v.v. của nạn nhân, từ đó nghiên cứu và phân tích các thói quen hành vi của nạn nhân.





Khai thác tiềm năng: Kẻ tấn công phân tích và sử dụng thông tin thu thập được để đặt nền móng cho các cuộc tấn công tiếp theo, chẳng hạn như lừa đảo giả mạo (Phishing).









Mục tiêu chính của dusting attack không phải là trực tiếp đánh cắp tài sản mà là xâm phạm quyền riêng tư của người dùng và chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiếp theo.









Dusting attack liên quan đến việc thu thập thông tin, nghiên cứu thói quen giao dịch của người dùng, dòng tiền, số dư ví, xác định các mục tiêu có giá trị hơn và khai thác các lỗ hổng tiềm ẩn để thực hiện lừa đảo giả mạo trong tương lai.









Dusting attacks match collected data with potentially exposed personal social data, linking anonymous wallet addresses with real-life user identities. This facilitates targeted attacks, posing potential risks and asset losses for users. Dusting attack liên kết dữ liệu đã thu thập với dữ liệu cá nhân có khả năng bị lộ, gắn các địa chỉ ví ẩn danh với danh tính thực sự của người dùng. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tấn công có mục tiêu, gây ra rủi ro tiềm ẩn và tổn thất tài sản của người dùng.









Dusting attack có khả năng gây tổn hại đến danh tiếng của các doanh nghiệp và nhân vật công chúng. Nếu kẻ tấn công liên kết địa chỉ ví với thông tin công ty hoặc cá nhân và tham gia tống tiền hoặc hoạt động tội phạm khác, điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến danh tiếng của doanh nghiệp và nhân vật công chúng đó.













Tránh tương tác với các khoản tiền mã hóa nhỏ mà bạn không nhận ra, hãy cảnh giác với các giao dịch không được yêu cầu và coi những giao dịch này là hành vi dusting attack tiềm ẩn.









Ví Hierarchical Deterministic (HD) có tính năng tự động tạo địa chỉ mới cho mỗi giao dịch, khiến kẻ tấn công khó theo dõi hoạt động của ví. Bằng cách sử dụng ví HD, bạn có thể nâng cao quyền riêng tư và bảo mật cho các giao dịch.









Để tăng cường bảo mật tổng thể cho ví, hãy bật xác thực hai yếu tố (2FA), thường xuyên cập nhật phần mềm giao dịch tiền mã hoá, cảnh giác trước các cuộc tấn công lừa đảo, không nhấn vào các liên kết lạ, v.v.





Kể từ khi thành lập, tài sản tiền mã hoá đã liên tục phải đối mặt với các vấn đề về quyền riêng tư và bảo mật, trong đó dusting attack là thách thức trực tiếp đối với quyền riêng tư. Trong ngành tiền mã hoá, có các nhóm chuyên giải quyết các vấn đề về quyền riêng tư này bằng cách phát triển các giải pháp blockchain tương ứng. Đối với người dùng thông thường, việc đề cao cảnh giác là điều cần thiết để tránh tổn thất tài sản.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.