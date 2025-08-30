Powell cắt giảm lãi suất & ETH lập đỉnh: Điều gì đang thúc đẩy đợt tăng giá thị trường?

22/08/2025 - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell đã đưa ra tín hiệu rõ ràng về khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai trong bài phát biểu chính tại hội nghị thường niên Jackson Hole dành cho các ngân hàng trung ương. Powell đề cập đến số liệu việc làm mới nhất, lưu ý: "Dữ liệu cho thấy rủi ro suy giảm đối với thị trường lao động đang gia tăng, và xu hướng này có thể nhanh chóng phát triển thành làn sóng sa thải và tỷ lệ thất nghiệp cao hơn". Ông cũng nhấn mạnh nếu rủi ro thị trường lao động gia tăng, việc điều chỉnh chính sách sẽ là hợp lý - một chỉ báo rõ ràng lãi suất có thể sắp được cắt giảm, tùy thuộc vào dữ liệu việc làm.





Bài phát biểu cũng là lần xuất hiện công khai cuối cùng trong nhiệm kỳ của Powell, nhanh chóng được xem như một bước ngoặt chính sách được chờ đợi từ lâu. Thị trường chứng khoán Mỹ bùng nổ sau đó. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 1.89%. S&P 500 tăng 1.52%. Nasdaq Composite tăng 1.88%. Cổ phiếu liên quan đến tiền mã hoá phản ứng mạnh mẽ hơn nữa, với SharpLink, BitMine và Coinbase đều ghi nhận mức tăng đáng kể.





mức cao nhất mọi thời đại mới sau gần bốn năm. Sự bứt phá của Ethereum đã thúc đẩy đà tăng trên toàn hệ sinh thái tiền mã hoá, bao gồm các dự án Layer 2, token staking và các mảng hạ tầng. Các nhà phân tích mô tả đợt tăng này như một ví dụ điển hình về sự kết hợp giữa "kỳ vọng chính sách" và "tâm lý hưng phấn của thị trường" để tạo nên một đợt bùng nổ lịch sử. Đồng thời, vốn hóa thị trường tiền mã hoá toàn cầu đã phục hồi lên $4.1 nghìn tỷ, được dẫn dắt bởi đợt tăng bùng nổ của Ethereum. ETH tăng hơn 14.3% chỉ trong một ngày, đạt $4,943.43 vào ngày 25/08 -

















Từ đầu năm 2025, thị trường đã dự đoán về khả năng cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Tuy nhiên, Chủ tịch Jerome Powell liên tục duy trì quan điểm diều hâu, từ chối đưa ra tín hiệu rõ ràng bất chấp áp lực từ Tổng thống Trump và dấu hiệu hạ nhiệt của thị trường lao động. Ông nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt ở mức vừa phải.





Tuy nhiên, phát biểu của Powell tại hội nghị Jackson Hole cho thấy một sự thay đổi nhỏ. "Vì thị trường lao động không quá căng thẳng và đang đối mặt với rủi ro suy giảm gia tăng, khả năng áp lực lạm phát kéo dài dường như thấp", ông nói. Thị trường đã hiểu đây là một bước dọn đường cho việc cắt giảm lãi suất. Powell cũng nhấn mạnh nếu thị trường lao động gặp khó khăn đến mức đe doạ sự ổn định giá cả, Fed sẽ hành động sớm.





Điều này đánh dấu sự chuyển hướng của Powell từ việc giữ vững lập trường sang áp dụng giọng điệu ôn hoà hơn, thúc đẩy kỳ vọng mạnh mẽ của thị trường về việc cắt giảm lãi suất. Theo dữ liệu thị trường, xác suất cắt giảm 25 điểm cơ bản trong tháng 9 đã tăng từ 75.5% trước phát biểu của Powell lên 91.1% sau đó. Khả năng sẽ có ít nhất hai đợt cắt giảm lãi suất trong ba cuộc họp chính sách còn lại của Fed trong năm nay cũng tăng lên 83.9% - cho thấy một sự thay đổi lớn trong triển vọng chính sách tiền tệ.









Mặc dù bài phát biểu của Powell nhanh chóng được thị trường xem như một bước ngoặt trong chính sách tiền tệ, nhưng nhìn kỹ hơn vào chi tiết có thể thấy các bình luận của ông giống như một biện pháp phòng thủ chính sách hơn là cam kết thực sự đối với việc nới lỏng. Powell nhấn mạnh mức lãi suất chính sách của Mỹ hiện đã tiến gần hơn nhiều đến mức trung lập so với năm ngoái, dao động trong phạm vi khoảng 100 điểm cơ bản. Điều này cho thấy Cục Dự trữ Liên bang có thể làm chậm nhịp độ hành động, nhưng không đồng nghĩa với việc chu kỳ thắt chặt đã kết thúc, cũng không có nghĩa việc nới lỏng sẽ sắp xảy ra. Ông cũng nêu rõ thị trường lao động đang ở trong "cân bằng đặc biệt", khi cả cung và cầu đều suy yếu cùng lúc. Nếu xu hướng này vượt ngoài tầm kiểm soát, một làn sóng sa thải và sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp sẽ là không tránh khỏi. Do đó, loạt bình luận này nên được xem là mở ra dư địa chính sách để đối phó rủi ro tiềm ẩn, hơn là một "bữa tiệc ôn hoà sớm" dành cho thị trường.









Nếu kỳ vọng chính sách là tia lửa khởi phát cho đợt tăng giá, thì sự bùng nổ của ETH là kết quả tất yếu của nhiều lực tác động cộng hưởng.









Hiệu ứng bán non (short squeeze) trong thị trường quyền chọn là chất xúc tác trực tiếp nhất. Theo dữ liệu Coinglass ngày 27/08, các khoản thanh lý trong 24 giờ qua đạt $270 triệu, phần lớn tập trung vào các vị thế Short. Một lượng lớn nhà giao dịch ETH theo xu hướng giảm đã buộc phải đóng vị thế, khuếch đại đà tăng và biến đợt phục hồi thành một đợt bán non toàn diện.













Dữ liệu trên chuỗi cho thấy BitMine (BMNR) đã nhận 131,736 ETH trong 12 giờ qua. Tính đến ngày 27/08, lượng nắm giữ ETH của BitMine đạt khoảng 1.7 triệu ETH.









Đồng thời, các quỹ ETH Spot ETF đang ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng về lượng nắm giữ. Dòng vốn ròng duy trì liên tục cho thấy tổ chức đang vượt ra ngoài giao dịch ngắn hạn và bắt đầu định vị chiến lược. Điều này cho thấy đợt tăng của ETH được thúc đẩy nhiều hơn bởi dòng vốn cơ cấu từ tổ chức thay vì chỉ đến từ tâm lý của nhà đầu tư cá nhân.









Ngoài các yếu tố bên ngoài, sự tăng trưởng mạnh mẽ của hệ sinh thái Ethereum cũng là trụ cột quan trọng hỗ trợ đà tăng của ETH. Gần đây, các token trong mảng Layer 2, staking và hạ tầng đều ghi nhận mức tăng, phản ánh sự lạc quan về sự phát triển lâu dài của Ethereum.





Giải pháp Layer 2: Khi phí giao dịch trên Mainnet vẫn ở mức cao, các giải pháp Layer 2 đã trở thành yếu tố thiết yếu để giảm tắc nghẽn mạng và hạ chi phí. Các nền tảng như Arbitrum tiếp tục ghi nhận khối lượng giao dịch hàng ngày cao, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với lựa chọn giao dịch hiệu quả và chi phí thấp.

Bùng nổ staking: Nhu cầu staking Ethereum vẫn rất cao, thúc đẩy sự phát triển của các giao thức staking thanh khoản như Lido , với TVL tiếp tục mở rộng. Sự thịnh vượng của thị trường staking vừa tăng mức ETH bị khóa vừa củng cố niềm tin vào giá trị lâu dài của ETH.

Cải thiện hạ tầng: Các cải tiến liên tục đối với hạ tầng Ethereum đang giúp việc phát triển trở nên liền mạch và dễ tiếp cận hơn, thu hút nhiều nhà phát triển và dự án tham gia hệ sinh thái. Điều này từ đó thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi hơn và nâng cao giá trị nội tại của ETH.









Các tín hiệu ôn hoà từ Powell về việc cắt giảm lãi suất đã giảm bớt lo ngại về lãi suất tăng và cải thiện khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư - một sự thay đổi đặc biệt rõ nét trên thị trường tiền mã hoá. Là một tài sản rủi ro cao, ETH nhanh chóng trở thành tâm điểm trong bối cảnh này. Dòng vốn đã rời bỏ tài sản trú ẩn và chảy vào tài sản rủi ro, tiếp tục thúc đẩy đợt tăng giá của ETH.









Nhìn chung, sự bùng nổ của Ethereum vừa phản ánh kỳ vọng chính sách được khơi dậy từ phát biểu của Powell, vừa là kết quả của tâm lý thị trường, dòng vốn trên chuỗi và sự cộng hưởng của các câu chuyện tổ chức. Tuy nhiên, quỹ đạo tương lai vẫn cần được đánh giá một cách thận trọng.





Nếu Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất trong tháng 9, phản ứng tích cực từ thị trường có thể được khuếch đại, tiềm năng đưa ETH bước vào một chu kỳ bứt phá mới. Ngược lại, nếu việc cắt giảm bị trì hoãn hoặc nhỏ hơn kỳ vọng, thị trường có thể chứng kiến một đợt điều chỉnh mạnh - và một số nhà đầu tư mua theo đợt tăng đã bắt đầu cảm nhận tổn thất từ FOMO. Quan trọng hơn, cuộc chiến về câu chuyện của Ethereum mới chỉ bắt đầu. Bất kỳ bên nào thành công trong việc xây dựng khung định giá tương tự như "ETH-per-share" sẽ nắm giữ vị trí thống trị trong việc lý giải cấu trúc của thị trường.













Với vai trò là đơn vị nắm giữ ETH lớn nhất thế giới, BMNR đã tích lũy hơn 1.2 triệu ETH (trị giá khoảng $5 tỷ) với mục tiêu kiểm soát 5% nguồn cung ETH toàn cầu để nhận lợi nhuận staking. BMNR đóng vai trò là tiêu chuẩn cho quá trình tài chính hoá ETH và đại diện chính cho con đường tham gia của tổ chức.













Thông qua bộ phận StablecoinX, Ethena dự kiến sẽ mua lại $260 triệu token ENA (khoảng 8% nguồn cung lưu hành) trong vòng sáu tuần. Đồng thời, Ethena đã kích hoạt cơ chế "chuyển đổi phí", phân bổ doanh thu giao thức cho những người nắm giữ sENA với lợi nhuận dự kiến từ mức bảo thủ 4% mỗi năm đến hơn 10% trong kịch bản lạc quan. ENA đại diện cho một chiến lược tài sản tổng hợp linh hoạt cao với câu chuyện xoay quanh lợi nhuận rõ ràng.









TVL của Pendle đã vượt $10 tỷ, thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới. Module Boros của dự án đã chuyển đổi tỷ lệ Funding Vĩnh cửu thành các tài sản có thể giao dịch, thu hút lượng thanh khoản khổng lồ. Các chiến lược kết hợp với Ethena và Aave chiếm gần 60% mức tăng trưởng TVL. Pendle nổi bật như một tài sản DeFi cốt lõi được thúc đẩy bởi cả đổi mới công nghệ và sự chấp nhận từ tổ chức.









Đợt tăng giá lần này của Ethereum đến từ sự giao thoa đa chiều giữa tín hiệu chính sách, dòng vốn và các câu chuyện thị trường. Bài phát biểu của Powell đã châm ngòi, nhưng nhiên liệu thực sự đến từ sự tham gia của tổ chức, đợt bán non, tăng trưởng hệ sinh thái và sự tái định hình câu chuyện. ETH không còn chỉ là một tài sản, mà đang tiến hoá thành sân khấu trung tâm nơi các câu chuyện tài chính và cấu trúc vốn giao thoa. Trên sân khấu này, chính sách và thị trường, câu chuyện và niềm tin, rủi ro và cơ hội chắc chắn sẽ tiếp tục giao thoa và phát triển.









