Layer-1 mới nổi tạo nên kỳ vọng: Liệu Monad có thể khuấy đảo thị trường?

Monad là một dự án blockchain Layer-1 hiệu suất cao được thiết kế để khắc phục những hạn chế về thông lượng giao dịch và khả năng mở rộng của các blockchain truyền thống như Ethereum, đồng thời vẫn duy trì khả năng tương thích hoàn toàn với máy ảo Ethereum (Ethereum Virtual Machine - EVM).









Khi công nghệ blockchain tiếp tục mở rộng, sự phát triển nhanh chóng của ứng dụng phi tập trung (dApp) như DeFi, NFT và trò chơi dựa trên blockchain đã đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hiệu suất blockchain. Tuy nhiên, khi khối lượng giao dịch tăng vọt và mạng bắt đầu quá tải, gây tắc nghẽn hệ thống, vấn đề về khả năng mở rộng của Ethereum ngày càng trở nên rõ rệt. Trước tình trạng phí gas cao và thông lượng thấp, người dùng và nhà phát triển không ngừng tìm kiếm các giải pháp thay thế - và Monad được tạo ra để giải quyết những thách thức trên thông qua một mạng lưới blockchain hiệu quả và thân thiện với người dùng.













Monad đạt được hiệu suất cao và khả năng mở rộng nhờ các cải tiến cốt lõi sau:





Được xây dựng dựa trên các thuật toán đồng thuận kinh điển như Tendermint và HotStuff, Monad giới thiệu những cải tiến quan trọng. Cơ chế này sử dụng mô hình hai vòng, tập trung vào vai trò của leader với cấu trúc fan-out và fan-in để đảm bảo xác nhận khối nhanh và hoàn thiện, đồng thời giảm thiểu chi phí giao tiếp và độ trễ.





Xử lý song song: Monad hỗ trợ nhiều phiên bản EVM chạy đồng thời, phá vỡ các hạn chế của quá trình xử lý giao dịch tuần tự của Ethereum và giúp tăng đáng kể thông lượng giao dịch.





Thực hiện trì hoãn: Bằng cách tách rời sự đồng thuận và thực hiện, Monad cho phép các node xác định thứ tự giao dịch trong giai đoạn đồng thuận, đồng thời thực hiện các giao dịch độc lập trong giai đoạn sau, từ đó nâng cao hiệu quả việc sử dụng tài nguyên.





MonadDB: Hệ thống lưu trữ key-value được tối ưu hóa cho hiệu suất xác thực blockchain và truy vấn. Hệ thống này hỗ trợ tốc độ đọc/ghi cao, lưu trữ xác minh được tối ưu và tối thiểu việc tải phần cứng, hỗ trợ thực hiện song song và hoạt động I/O không đồng bộ của Monad.













Hiệu suất cao: Có khả năng xử lý lên đến 10,000 giao dịch mỗi giây, vượt trội hơn hẳn các nền tảng hiện có như Ethereum.





Độ trễ thấp: Thời gian xác nhận khối 1 giây, cho phép giao dịch tức thì.





Phí cực thấp: Giảm chi phí giao dịch, giúp DeFi, NFT và trò chơi trên blockchain dễ tiếp cận và thân thiện hơn với người dùng.





Khả năng tương thích EVM hoàn toàn: Nhà phát triển có thể chuyển dApp sang Monad mà không cần sửa đổi lớn đối với các hợp đồng thông minh Ethereum hiện có, giúp giảm rào cản kỹ thuật khi tham gia.













Tháng 02/2022: Đội ngũ sáng lập Monad bắt đầu xây dựng ý tưởng và thiết kế giao thức blockchain.

Tháng 02/2023: Huy động thành công $19 triệu ở vòng hạt giống để hỗ trợ phát triển công nghệ giai đoạn đầu.

Tháng 04/2024: Hoàn thành vòng gọi vốn Series A trị giá $225 triệu do Paradigm dẫn đầu, thể hiện niềm tin mạnh mẽ của thị trường vào tiềm năng công nghệ của Monad.

Tháng 12/2024: Thành lập Quỹ Monad để giám sát quản trị giao thức, tài trợ cho nhà phát triển, tăng trưởng hệ sinh thái và nâng cấp kỹ thuật.

Tháng 02/2025: Ra mắt Testnet công khai, cung cấp cho nhà phát triển môi trường thử nghiệm tương thích với EVM.









Sau khi huy động được hơn $244 triệu qua hai vòng gọi vốn, Monad đã thu hút được sự ủng hộ từ các nhà đầu tư lớn như Paradigm, Castle Island Ventures và Brevan Howard Digital.









aPriori: Nền tảng liquidity staking trong hệ sinh thái Monad, tập trung vào giá trị có thể khai thác của miner (miner extractable value - MEV), cung cấp cho người dùng các giải pháp staking hiệu quả.





Kintsu: Giao thức liquidity staking cho phép người dùng stake tài sản trong khi vẫn duy trì tính linh hoạt để sử dụng tài sản.





Kuru: Sàn giao dịch sổ lệnh phi tập trung (CLOB) được thiết kế để nâng cao trải nghiệm giao dịch của người dùng với cơ chế sổ lệnh hiệu quả.





Monad Pad: Nền tảng ra mắt token và NFT dựa trên Monad, cho phép đội ngũ dự án và nhà phát triển huy động vốn sớm thông qua các đợt bán trước hoặc mở bán công khai token hoặc NFT.













Kiến trúc thông lượng cao của Monad, hỗ trợ lên đến 10,000 giao dịch mỗi giây (TPS), cung cấp cơ sở hạ tầng có khả năng mở rộng cho các nền tảng DeFi, hệ sinh thái GameFi và các ứng dụng doanh nghiệp, thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi công nghệ Web3.









Với thời gian khối 1 giây và xử lý trong một slot, Monad cho phép xác nhận giao dịch tức thì mà không cần nhiều lần xác nhận khối, không giống như Ethereum. Tính năng độ trễ thấp này rất quan trọng để mang lại trải nghiệm liền mạch hơn trong các tình huống phản hồi nhanh, mang lại lợi ích cho người dùng phổ thông.









Phí cực thấp của Monad giúp các giao dịch nhỏ và thường xuyên trở nên khả thi, cho phép người dùng DeFi, game thủ và người dùng hàng ngày tham gia vào các ứng dụng Web3 với chi phí thấp hơn nhiều, từ đó mở rộng cơ sở người dùng nói chung.









Khả năng tương thích hoàn toàn của Monad với máy ảo Ethereum (EVM) cung cấp cho nhà phát triển một giải pháp chuyển đổi liền mạch. Khả năng tương thích này không chỉ khiến Monad trở thành một giải pháp thay thế hấp dẫn hơn cho Ethereum mà còn thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái bằng cách giảm rào cản phát triển, góp phần vào việc áp dụng công nghệ Web3 trên quy mô lớn hơn.





