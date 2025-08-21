Hướng dẫn giao dịch Copy Trade (App)





Copy Trade là quá trình sao chép các giao dịch được thực hiện bởi các Trader khác, bao gồm tất cả thao tác của họ. Trước đó, MEXC đã giới thiệu Hướng dẫn giao dịch Copy Trade (Web) . Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn giao dịch Copy Trade trên App MEXC.









1) Mở trang chủ App MEXC và nhấn vào [Thêm].





2) Chọn [Copy Trade] trong mục [Giao dịch] để vào trang giao dịch Copy Trade.





3) Trên trang giao dịch Copy Trade, cuộn xuống và bạn sẽ thấy danh sách các Trader hàng đầu được phân loại theo Tổng thể, PNL cao, ROI cao, v.v. Bạn cũng có thể nhấn vào [Tất cả Trader] để xem danh sách tất cả các Trader hiện tại. Chọn Trader yêu thích và nhấn vào [Copy Trade] để vào trang cài đặt giao dịch Copy Trade.









4) Trên trang cài đặt Copy Trade, chọn cặp giao dịch Copy Trade muốn theo dõi. Bạn có thể chọn [Tất cả] để theo dõi tất cả các cặp Futures hoặc chọn ít nhất một hoặc nhiều cặp Futures để theo dõi.





5) Tiếp tục cuộn xuống sẽ thấy ba loại tùy chọn Copy Trade để lựa chọn: [Tỷ lệ thông minh], [Số tiền cố định] hoặc [Tỷ lệ cố định].

Tỷ lệ thông minh: Sao chép kích thước vị thế của Trader dựa trên tỷ lệ vốn của mỗi lệnh.

Số tiền cố định: Đầu tư cùng một số tiền ký quỹ cho mỗi lần sao chép một giao dịch.

Tỷ lệ cố định: Số lượng của mỗi lệnh Copy Trade sẽ là một bội số nhất định của số lượng lệnh đã khớp của Trader.





Chúng tôi sẽ hướng dẫn quy trình giao dịch Copy Trade bằng phương pháp Tỷ lệ thông minh. Các phương pháp giao dịch Copy Trade khác có phương thức hoạt động tương tự.





6) Giao dịch Copy Trade yêu cầu số tiền giao dịch ít nhất là 30 USDT. Nếu số dư tài khoản Spot không đáp ứng yêu cầu này, bạn có thể nhấn vào [Chuyển tài sản] để chuyển tài sản từ tài khoản Futures hoặc tài khoản Fiat sang.



Khi giá trị tài khoản đạt [SL tài khoản] do bạn đặt, Copy Trade sẽ kết thúc. Tất cả các lệnh sẽ được đóng theo giá thị trường và tài sản còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản Spot. Do biến động thị trường, giá trị tài khoản thực tế tại thời điểm kết thúc Copy Trade có thể khác với giá trị đã đặt.





Trong "Cài đặt thanh lý của Trader", bạn có thể chọn có theo dõi thanh lý vị thế hoặc không. Nghĩa là, nếu vị thế của Trader bị thanh lý, bạn có thể quyết định giao dịch Copy Trade cũng bị thanh lý theo hay không.





Trong "Cài đặt khác", bạn có thể điều chỉnh "Kiểm soát rủi ro", "Ký quỹ", "Đòn bẩy và cài đặt trượt giá".





Sau khi thiết lập tất cả các cài đặt, nhấn vào [Bước tiếp theo].





7) Xem lại cài đặt Copy Trade và sau khi xác nhận, nhấn vào [Nộp] để hoàn tất quy trình Copy Trade.













Trên trang [Trader hàng đầu] của MEXC Copy Trade, bạn có thể thấy danh sách các Trader ban đầu được phân loại theo Tổng thể, ROI cao nhất, PNL cao nhất và Nhiều người theo dõi nhất. Trên thẻ chi tiết Trader, bạn có thể xem nhiều thông tin khác nhau của từng Trader, bao gồm ROI 7 ngày, PNL 7 ngày, Tỷ lệ thắng trong 7 ngày, Tần suất giao dịch, Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận, v.v.





Trên trang [Tất cả Trader], bạn có thể lựa chọn các Trader dựa trên các tiêu chí khác nhau, chẳng hạn như PNL 7 ngày, Tổng ROI, Tổng tỷ lệ thắng, v.v., để tìm Trader yêu thích.





Sau khi chọn Trader yêu thích, nhấn vào hồ sơ để vào trang chi tiết về Trader. Trên trang này, bạn có thể truy cập tất cả thông tin liên quan đến giao dịch của Trader. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Trader đã chọn bằng cách xem lại các phần "Hiệu suất", "Thống kê giao dịch dẫn đầu" và "Người theo dõi" do MEXC cung cấp.









Lưu ý hiệu suất trong quá khứ của Trader không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Do đó, bạn nên phân bổ hợp lý số tiền Copy Trade, thiết lập TP/SL và đảm bảo tài sản cá nhân vẫn nằm trong phạm vi biến động có thể kiểm soát được.









Trên trang chủ MEXC Copy Trade, nhấn vào biểu tượng [>] trên thẻ hồ sơ để truy cập trang [Copy Trade của tôi], chọn [Trader của tôi] để xem các giao dịch Copy Trade hiện có của bạn. Nhấn vào [Ngừng theo dõi] hoặc [Chỉnh sửa].





Nhấn vào [Chỉnh sửa] sẽ đưa bạn trở lại trang Cài đặt thông số Copy Trade, nơi bạn có thể cài đặt lại loại Futures mà bạn muốn sao chép và thực hiện thay đổi đối với các cài đặt chung hoặc nâng cao, chẳng hạn như phương pháp Copy Trade. Nhấn vào [Ngừng theo dõi] sẽ huỷ theo dõi Trader hiện tại.





Bằng cách nhấn vào biểu tượng bút chì trong cột Số tiền Copy Trade, bạn có thể tăng hoặc giảm số tiền Copy Trade. Lưu ý số tiền Copy Trade tối thiểu là 30 USDT.









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.