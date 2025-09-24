Hướng dẫn Copy Trade dành cho Trader





Copy Trade là một chiến lược đầu tư trong giao dịch tiền mã hóa, cho phép nhà đầu tư tự động sao chép lệnh của các Trader giàu kinh nghiệm. Đối với người mới, chưa có nhiều kiến thức hoặc trải nghiệm giao dịch thực tế, Copy Trade là cách đơn giản để tham gia thị trường. Còn với các nhà giao dịch chuyên nghiệp, bạn có thể đăng ký trở thành Trader dẫn dắt, vừa nhận lợi nhuận từ giao dịch, vừa nhận thêm hoa hồng từ người sao chép.









trang web chính thức MEXC, chọn Futures → Copy Trade, để truy cập trang Copy Trade. Trên, chọn, để truy cập trang Copy Trade.









Trên trang Copy Trade, nhấn vào Trở thành Trader.









Làm theo hướng dẫn trên màn hình để xác minh xem Email có phải là địa chỉ đã dùng để đăng ký tài khoản của bạn không. Nếu chưa đăng ký, bạn cần cung cấp một địa chỉ để nhận các cập nhật quan trọng, bao gồm trạng thái xét duyệt trở thành Trader. Ngoài Email là trường bắt buộc, thông tin Telegram và số điện thoại là tùy chọn, bạn có thể bổ sung nếu cần.





Sau khi nhấn vào ô Điều khoản Trader, nhấn Nộp và chờ kết quả xét duyệt. MEXC sẽ thông báo kết quả qua Email, tin nhắn nội bộ hoặc SMS trong vòng 1-2 ngày làm việc. Khi được phê duyệt, bạn đã có thể bắt đầu Copy Trade.









Lưu ý: Khi đăng ký trở thành Trader, bạn không thể theo dõi Trader khác. Nếu đang theo dõi, vui lòng hủy trước khi nộp đơn. Sau khi trở thành Trader, bạn sẽ không thể theo dõi bất kỳ Trader nào.









Sau khi trở thành Trader Copy Trade, vào trang Copy Trade và nhấn biểu tượng > để truy cập trang Copy Trade cá nhân.









Trên trang Giao dịch dẫn đầu của tôi, bạn có thể xem thống kê giao dịch dẫn đầu, lợi nhuận chia sẻ, danh sách người theo dõi, danh sách theo dõi và tùy chỉnh thông tin trong phần Cài đặt, bao gồm nickname, tiểu sử, ảnh đại diện và các cặp giao dịch Copy Trade.













MEXC cho phép người dùng chia sẻ giao dịch theo hai cách:

Công khai: Mọi người đều có thể xem và theo dõi giao dịch của bạn

Riêng tư: Chỉ những người được mời mới có thể xem giao dịch của bạn. Không hiển thị công khai, và bạn có thể thay đổi cài đặt này một lần mỗi ngày.





Trong chế độ Riêng tư, bạn có thể thiết lập tỷ lệ chia lợi nhuận lên đến 50%.









Khi bạn bật chế độ Copy Trade Riêng tư, người dùng có thể chọn một trong các tùy chọn sau:

1) Cho phép tất cả người dùng theo dõi giao dịch của bạn miễn là có liên kết hoặc mã mời của bạn

2) Chỉ cho phép người dùng đã đăng ký bằng mã mời của bạn theo dõi giao dịch





Lưu ý:

1) Những Trader chọn tuỳ chọn này sẽ không xuất hiện trên trang Copy Trade, danh sách Người theo dõi, hoặc danh sách Trader hàng đầu. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể tìm thấy các Trader này thông qua tính năng tìm kiếm.

2) Chỉ những người dùng được mời mới có thể theo dõi giao dịch của Trader. Người dùng tìm thấy Trader thông qua tìm kiếm vẫn cần nhập mã mời chính xác để Copy Trade.

3) Nếu Trader đã có người theo dõi, cần phải huỷ toàn bộ Người theo dõi trước khi chuyển sang chế độ Riêng tư. Không thể chuyển chế độ nếu có Người theo dõi hoạt động.

4) Sau khi chuyển đổi giữa chế độ Công khai và Riêng tư, không thể thay đổi lại trong ngày hôm đó.





Khi cài đặt chế độ Riêng tư, Trader có thể vào trang Người theo dõi và nhấn Mời ngay.









Trên trang Lời mời riêng, nhấn Tạo liên kết, điền Tin nhắn mời và số lượng mời, chọn phạm vi mời, sau đó nhấn Xác nhận để tạo liên kết mời độc quyền của bạn. Người dùng được mời có thể theo dõi bạn và bắt đầu Copy Trade qua liên kết này.













Trên trang Giao dịch dẫn đầu của tôi, nhấn Cài đặt để tùy chỉnh. Bạn có thể bật/tắt giao dịch dẫn đầu, cho phép hoặc giới hạn người theo dõi, chỉ cho phép người được mời theo dõi và ẩn lịch sử vị thế với người theo dõi. Ngoài ra, bạn có thể chỉnh sửa ảnh đại diện, cặp giao dịch Copy Trade, nickname và tiểu sử. Khi hoàn tất, nhấn Nộp để lưu thay đổi.





Giải thích các thuật ngữ chính:

Giao dịch dẫn đầu: Khi bật, người theo dõi có thể sao chép lệnh của bạn.

Cho phép theo dõi: Nếu tắt, người dùng mới không thể theo dõi bạn. Nếu bật, họ có thể theo dõi.

Chỉ những người dùng được tôi mời mới có thể theo dõi: Nếu tắt, mọi người dùng đều có thể theo dõi. Nếu bật, chỉ những người bạn mời mới có thể theo dõi.

Chỉ người theo dõi mới có thể xem lịch sử vị thế: Khi bật, chỉ người theo dõi mới có thể xem vị thế hiện tại và lịch sử vị thế của bạn.





Lưu ý: Hiện tại, Copy Trade chỉ hỗ trợ USDT-M Futures ở chế độ phòng hộ. Mức đòn bẩy tối đa sẽ khác nhau tùy theo cặp giao dịch Futures. Vui lòng kiểm tra thông tin hiển thị trên trang để biết chi tiết.













Sau khi hoàn tất cài đặt Copy Trade, nhấn Bắt đầu giao dịch. Cửa sổ Điều kiện giao dịch dẫn đầu hợp lệ sẽ bật lên, giúp bạn kiểm tra Các cặp giao dịch dẫn đầu hiện tại và Giao dịch dẫn đầu khả dụng. Lưu ý tổng ổng tài sản tài khoản Futures của bạn không được ít hơn 100.00 USDT. Sau khi xác nhận thông tin đã chính xác, nhấn Xác nhận để chuyển đến trang giao dịch Futures.





Nếu bạn chọn Không nhắc lại, cửa sổ Điều kiện giao dịch dẫn đầu hợp lệ sẽ không xuất hiện trong những lần nhấn Bắt đầu giao dịch tiếp theo. Thay vào đó, bạn sẽ được chuyển thẳng đến trang giao dịch Futures.









Dựa trên cặp Copy Trade đã cài đặt, chẳng hạn như BTCUSDT, hãy mở một vị thế trên trang giao dịch Futures. Sau khi vị thế được mở, quay lại trang Giao dịch dẫn đầu của tôi. Trong Thống kê Giao dịch dẫn đầu, mục Hiện tại, bạn sẽ thấy lệnh vừa tạo.





Nhấn Đóng vị thế, vị thế của bạn và của người theo dõi sẽ được đóng theo giá thị trường, hoàn tất Copy Trade. Nếu Trader đóng một phần vị thế, các lệnh sao chép của người theo dõi cũng sẽ được đóng theo tỷ lệ tương đương.













Trên trang Giao dịch dẫn đầu của tôi, vào tab Thống kê Giao dịch dẫn đầu, sau đó chọn Lịch sử để xem lịch sử Copy Trade.













Trên trang Giao dịch dẫn đầu của tôi, nhấn Người theo dõi để xem danh sách người theo dõi, thời gian theo dõi và tổng tài sản trong tài khoản Copy Trade. Để tạm thời loại trừ một người theo dõi, nhấn Loại trừ trong mục Thao tác. Lưu ý: Bạn chỉ có thể xóa người theo dõi nếu người dùng này không có vị thế mở và tổng tài sản dưới 5 USDT.









Bạn có thể đăng ký tăng giới hạn người theo dõi khi số lượng người theo dõi đạt 900.









Nếu không muốn bất kỳ ai theo dõi, bạn có thể tắt tùy chọn Cho phép theo dõi trong phần Cài đặt.









Trên trang Giao dịch dẫn đầu của tôi, nhấn vào Dữ liệu lợi nhuận chia sẻ để xem chi tiết lợi nhuận được chia sẻ.





Quy tắc chia sẻ lợi nhuận: Lợi nhuận chia sẻ được thanh toán vào lúc 00:00 (UTC+8) hàng ngày, tính cho 24 giờ trước đó. Chu kỳ thanh toán kéo dài từ 00:00 ngày hôm trước đến 00:00 ngày hiện tại (UTC+8). Việc chia sẻ lợi nhuận chỉ áp dụng khi tổng PNL của người theo dõi trong khoảng thời gian này là dương.





Tỷ lệ lợi nhuận chia sẻ: Mặc định là 10%. Bạn có thể yêu cầu điều chỉnh, nhưng chỉ được thay đổi một lần mỗi ngày.









Quy trình trên App MEXC tương tự phiên bản Web. Chỉ cần mở App MEXC, nhấn vào Thêm → Futures → Copy Trade để truy cập trang Copy Trade. Sau khi đăng ký trở thành Trader thành công, bạn có thể bắt đầu giao dịch.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ nhằm mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.



