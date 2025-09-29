Hướng dẫn phòng tránh thanh lý: Tận dụng Thêm ký quỹ tự động để bảo vệ vị thế

Trong giao dịch Futures tiền mã hoá, quản lý ký quỹ là một kỹ năng quan trọng mà mọi nhà giao dịch cần nắm vững, vì điều này quyết định trực tiếp cả lợi nhuận và kiểm soát rủi ro. Trong số các công cụ được MEXC cung cấp, tính năng Thêm ký quỹ tự động giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Bằng cách tự động thêm ký quỹ vào vị thế khi cần thiết, công cụ này giúp nhà giao dịch giảm rủi ro bị thanh lý và tăng cường sự linh hoạt trong chiến lược giao dịch.





Thêm ký quỹ tự động. Trong giao dịch Futures tiền mã hoá, ký quỹ đề cập đến số tiền mà một nhà giao dịch nạp vào để mở và duy trì vị thế. Khi biến động thị trường khiến vị thế đến gần giá thanh lý , hệ thống có thể tự động đóng vị thế, dẫn đến tổn thất lớn hơn. Để giảm rủi ro bị thanh lý, MEXC đã ra mắt tính năng









Thêm ký quỹ tự động là cơ chế tự động phân bổ thêm ký quỹ cho một vị thế Isolated hiện có nhằm nâng cao mức ký quỹ và ngăn ngừa thanh lý. Khi tính năng này được bật, nếu vị thế sắp chạm ngưỡng thanh lý, ký quỹ khả dụng sẽ tự động được chuyển vào vị thế đó để giúp tránh thanh lý.





Mỗi lần thêm ký quỹ tự động tương ứng với số tiền cần thiết để đáp ứng ký quỹ duy trì cho vị thế đó. Sau khi ký quỹ được thêm, hệ thống sẽ tính toán lại mức giá thanh lý có lợi hơn. Trong quá trình Thêm ký quỹ tự động, hệ thống sẽ hủy trước bất kỳ lệnh chờ nào liên quan đến vị thế để đảm bảo việc chuyển ký quỹ diễn ra suôn sẻ.









Kích hoạt tự động : Khi vị thế đến gần giá thanh lý, hệ thống sẽ ngay lập tức phân bổ thêm ký quỹ.

Thêm theo từng đợt : Mỗi lần thêm tương ứng với số tài sản cần thiết để đáp ứng ký quỹ duy trì của vị thế.

Giá thanh lý được tối ưu : Khi ký quỹ được thêm, hệ thống sẽ tính toán lại mức giá thanh lý có lợi hơn.

Ưu tiên hủy lệnh: Trước khi chuyển tài sản, hệ thống sẽ hủy bất kỳ lệnh chờ chưa khớp nào liên quan đến vị thế để đảm bảo ký quỹ khả dụng.





Nói đơn giản, tính năng này "tự động nạp thêm" cho vị thế, giảm khả năng bị thanh lý do biến động thị trường.









Bật tính năng Thêm ký quỹ tự động giúp nhà giao dịch quản lý rủi ro tốt hơn trong thị trường biến động. Ưu điểm chính bao gồm:





Giảm rủi ro thanh lý : Hệ thống tự động thêm tài sản, ngăn vị thế bị thanh lý quá sớm do những biến động ngắn hạn của thị trường.

Linh hoạt hơn : Mang lại cho nhà giao dịch nhiều thời gian hơn để điều chỉnh chiến lược và quản lý vị thế hiệu quả.

Giá thanh lý được cải thiện : Sau khi thêm ký quỹ, giá thanh lý mới và có lợi hơn sẽ được tính toán, nâng cao độ an toàn của vị thế.

Kiểm soát rủi ro tự động: Nhà giao dịch không cần theo dõi thị trường liên tục, vì hệ thống sẽ tự động thực hiện thêm ký quỹ vào những thời điểm quan trọng.





Tuy nhiên, nhà giao dịch cũng cần lưu ý:

Nếu biến động giá bất lợi tiếp tục, hệ thống sẽ rút liên tục từ số dư khả dụng cho đến khi hết tài sản.

Trong điều kiện thị trường biến động mạnh, thanh lý vẫn có thể xảy ra ngay cả sau khi đã thêm ký quỹ.









MEXC cung cấp tính năng Thêm ký quỹ tự động, cho phép tự động chuyển tài sản khả dụng từ ví của bạn vào ký quỹ vị thế khi vị thế Isolated có nguy cơ bị thanh lý.





Cần lưu ý mặc dù tính năng này giảm khả năng bị thanh lý, nhưng trong điều kiện thị trường biến động mạnh, có thể dẫn đến mất toàn bộ tài sản trong Tài khoản Futures.





Ở cuối trang giao dịch Futures, trong mục Vị thế, bật nút Thêm ký quỹ tự động để kích hoạt.













Lưu ý: Thêm ký quỹ tự động chỉ khả dụng trong chế độ Isolated margin và không được hỗ trợ trong chế độ Cross margin.













Khi sử dụng tính năng Thêm ký quỹ tự động, nhà giao dịch nên đặt mức ký quỹ ban đầu theo khả năng chấp nhận rủi ro và chiến lược giao dịch. Trên thực tế, điều này có nghĩa là đánh giá biến động thị trường và kinh nghiệm giao dịch cá nhân để xác định mức ký quỹ vừa bảo vệ vị thế mở, vừa tối ưu hiệu quả vốn.









Thêm ký quỹ tự động không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro giao dịch. Tính năng này được thiết kế như một biện pháp bảo vệ khi vị thế gặp rủi ro thanh lý, chứ không phải thay thế cho quản lý rủi ro. Vì vậy, nhà giao dịch nên sử dụng tính năng này kết hợp với chiến lược SL, đặt ra các mức SL rõ ràng. Khi giá thị trường chạm đến điểm SL, vị thế có thể được đóng ngay để ngăn thua lỗ thêm.









Điều kiện thị trường thay đổi liên tục. Khi sử dụng tính năng Thêm ký quỹ tự động, nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường và điều chỉnh chiến lược giao dịch phù hợp. Ví dụ, các tin tức tích cực hoặc tiêu cực lớn có thể gây ra biến động giá mạnh. Trong trường hợp này, nhà giao dịch cần đánh giá mức độ rủi ro của vị thế dựa trên tầm quan trọng của tin tức và quyết định có điều chỉnh mức ký quỹ hoặc điểm SL hay không.









Nhà giao dịch nên thường xuyên rà soát hiệu quả giao dịch của mình và đánh giá tính hiệu quả của Thêm ký quỹ tự động. Dựa trên các lần rà soát này, bạn có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch và cài đặt Thêm ký quỹ tự động để liên tục cải thiện việc kiểm soát rủi ro cũng như lợi nhuận tổng thể.





Thêm ký quỹ tự động là công cụ quản lý rủi ro quan trọng được MEXC cung cấp. Nhà giao dịch cần hiểu rõ nguyên tắc hoạt động, cài đặt hợp lý, và sử dụng kết hợp với chiến lược SL, cùng việc theo dõi chặt chẽ điều kiện thị trường để đạt được giao dịch an toàn và ổn định hơn. Luôn nhớ rằng giao dịch tiềm ẩn rủi ro và cần được tiếp cận thận trọng. Trước khi sử dụng bất kỳ tính năng giao dịch nào, bạn cần có hiểu biết đầy đủ về các rủi ro liên quan.





Để tìm hiểu thêm về lệnh gọi ký quỹ, bạn có thể đọc " Thêm ký quỹ là gì? " để biết thêm chi tiết.





