Hướng dẫn Copy Trade MEXC (Web)





Copy Trade là quá trình sao chép các giao dịch và tất cả thao tác liên quan được thực hiện bởi Trader khác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quy trình Copy Trade trên trang web.









Mở trang web chính thức của MEXC và đăng nhập vào tài khoản. Ở trên cùng, nhấn vào [Futures] và chọn [Copy Trade] để vào trang Copy Trade MEXC.









Trên trang Copy Trade, cuộn xuống để xem các Trader hàng đầu được sắp xếp theo danh mục như Tổng thể, ROI cao nhất và PNL cao nhất. Bạn cũng có thể nhấn vào [Tất cả Trader] để xem danh sách đầy đủ các Trader hiện tại. Chọn Trader yêu thích và nhấn vào [Copy Trade] để vào trang Cài đặt thông số Copy Trade.









Ở phía bên trái của trang Cài đặt thông số Copy Trade, hãy chọn các cặp giao dịch Futures muốn sao chép. Bạn có thể nhấn vào nút "Tất cả" để chọn tất cả các cặp Futures, hoặc chọn một hoặc nhiều cặp Futures để sao chép.









Bên phải trang Cài đặt thông số Copy Trade, bạn có thể chọn từ ba phương pháp Copy Trade: [Tỷ lệ thông minh], [Số tiền cố định] và [Tỷ lệ cố định].





Tỷ lệ thông minh: Sao chép số tiền Trader phân bổ cho mỗi lệnh để mở vị thế.

Số tiền cố định: Đầu tư cùng một số tiền ký quỹ cho mỗi lần sao chép một giao dịch.

Tỷ lệ cố định: Số lượng của mỗi lệnh Copy Trade sẽ là một bội số nhất định của số lượng lệnh đã khớp của Trader.









Chúng tôi sẽ hướng dẫn quy trình Copy Trade bằng phương pháp Tỷ lệ thông minh. Các phương pháp Copy Trade khác có phương thức hoạt động tương tự.





Để tiến hành Copy Trade, số tiền Copy Trade ít nhất phải là 30 USDT. Nếu số dư tài khoản Spot không đáp ứng yêu cầu này, bạn có thể nhấn vào [Chuyển tài sản] để chuyển tài sản từ tài khoản Futures hoặc tài khoản Fiat sang.





Khi giá trị tài khoản đạt [SL tài khoản] do bạn đặt, Copy Trade sẽ kết thúc. Tất cả các lệnh sẽ được đóng theo giá thị trường và tài sản còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản Spot. Do biến động thị trường, giá trị tài khoản thực tế tại thời điểm kết thúc Copy Trade có thể khác với giá trị đã đặt.





Trong "Cài đặt thanh lý của Trader", bạn có thể chọn [Theo dõi để đóng] hoặc [Không theo dõi]. Tùy chọn này xác định vị thế Copy Trade của bạn có bị đóng khi vị thế của Trader bị thanh lý hay không.





Trong "Cài đặt khác", bạn có thể thiết lập các thông số bổ sung, bao gồm kiểm soát rủi ro, ký quỹ, đòn bẩy và cài đặt trượt giá.





Sau khi thiết lập tất cả các cài đặt, nhấn vào [Bước tiếp theo].









Xem lại cài đặt Copy Trade và sau khi xác nhận, nhấn vào [Nộp] để hoàn thành quy trình Copy Trade.













Trên trang [Trader hàng đầu] của MEXC Copy Trade, bạn có thể xem danh sách các Trader ban đầu được phân loại theo Tổng thể, ROI cao nhất, PNL cao nhất và nhiều người theo dõi nhất. Trên thẻ chi tiết Trader, bạn có thể xem nhiều thông tin khác nhau của từng Trader, bao gồm ROI 7 ngày, PNL 7 ngày, tỷ lệ thắng trong 7 ngày, tần suất giao dịch, tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận, v.v.









Bạn cũng có thể chọn mục [Tất cả Trader]. Trên trang Copy Trade MEXC, bạn có thể lựa chọn các Trader dựa trên các tiêu chí khác nhau, chẳng hạn như PNL 7 ngày, tổng ROI, tỷ lệ thắng, v.v., để tìm Trader yêu thích.





Trên hồ sơ của Trader, bạn cũng có thể xem dữ liệu và chiến lược giao dịch lịch sử. Bạn có thể tham khảo những dữ liệu này khi chọn Trader.





Lưu ý hiệu suất trong quá khứ của Trader không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Do đó, bạn nên phân bổ hợp lý số tiền Copy Trade, thiết lập TP/SL và đảm bảo tài sản cá nhân vẫn nằm trong phạm vi biến động có thể kiểm soát được.













Trên trang MEXC Copy Trade, nhấn vào [>] trên thẻ Trader.









Trên trang Copy Trade của tôi, nhấn vào [Trader của tôi] để xem các lệnh Copy Trade hiện tại với các Trader đang theo dõi. Bạn có thể nhấn vào [Ngừng theo dõi] hoặc [Chỉnh sửa].





Nhấn vào [Chỉnh sửa] sẽ đưa bạn trở lại trang Cài đặt thông số Copy Trade, nơi bạn có thể cài đặt lại loại Futures mà bạn muốn sao chép, và thực hiện các thay đổi đối với các phương pháp Copy Trade cùng các cài đặt khác. Bạn có thể nhấn vào [Ngừng theo dõi] để huỷ theo dõi Trader hiện tại.





Bằng cách nhấn vào biểu tượng bút chì trong cột Số tiền Copy Trade, bạn có thể tăng hoặc giảm số tiền Copy Trade. Lưu ý số tiền Copy Trade tối thiểu là 30 USDT.









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.