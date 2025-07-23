Mua token qua Launchpad: Hướng dẫn nắm bắt cơ hội lợi nhuận cao và phòng tránh rủi ro





Trên thị trường tiền mã hoá, việc tham gia vào các đợt ra mắt token mới - thường được gọi là Launchpad - là một cách phổ biến để tìm kiếm lợi nhuận vì được truy cập sớm vào các dự án tiềm năng. Launchpad đóng vai trò là nền tảng chính cho các đợt ra mắt này, tận dụng công nghệ blockchain để loại bỏ rào cản tài chính truyền thống và mang đến cơ hội đầu tư toàn cầu. Hiện nay, Launchpad được chia thành hai nhóm chính:





Launchpad trên CEX: Các Launchpad này hoạt động thông qua các sàn giao dịch tập trung (chẳng hạn như Các Launchpad này hoạt động thông qua các sàn giao dịch tập trung (chẳng hạn như MEXC và Binance) và tổ chức các đợt bán token lần đầu trên sàn (Initial Exchange Offering - IEO). Ưu điểm của mô hình này là độ tin cậy cao nhờ vào sự hậu thuẫn từ sàn, cùng với quy trình thẩm định dự án nghiêm ngặt nhằm bảo vệ người dùng. Ngoài ra, nguồn thanh khoản dồi dào từ CEX cũng giúp giao dịch sau niêm yết diễn ra sôi động, phù hợp với đa số người dùng.





Launchpad trên DEX: Được xây dựng trên các sàn giao dịch phi tập trung, các nền tảng này sử dụng hợp đồng thông minh và pool thanh khoản để phân bổ token thông qua các đợt chào bán lần đầu trên DEX (Initial DEX Offering - IDO). Các dự án sẽ hợp tác với DEX để thiết lập các tham số phát hành, và người dùng tham gia trực tiếp trên chuỗi. Tuy rào cản tham gia thấp hơn, nhưng rủi ro đi kèm cũng cao hơn.





Do đặc thù lợi nhuận cao đi kèm rủi ro lớn, bài viết này sẽ mang đến hướng dẫn toàn diện, bao gồm cơ hội và thách thức liên quan, các cơ chế bảo vệ của MEXC Launchpad, cũng như chiến lược thực tiễn để giúp nhà đầu tư tham gia vào các dự án mới một cách an toàn và hiệu quả hơn.













Giữa làn sóng bùng nổ của thị trường tiền mã hoá, Launchpad đã trở thành lựa chọn phổ biến nhờ rào cản tham gia thấp và tiềm năng sinh lời cao. Không giống như IPO truyền thống, Launchpad không yêu cầu vốn lớn hay điều kiện phức tạp, cho phép cả nhà đầu tư cá nhân cũng có thể tiếp cận các dự án ở giai đoạn sớm và hưởng lợi từ việc mua sớm.





Rào cản tham gia thấp: Ví dụ, MEXC Launchpad chỉ yêu cầu người dùng hoàn thành xác minh KYC và thực hiện một vài nhiệm vụ đơn giản để tham gia. Các Launchpad phi tập trung còn đơn giản hơn - thường chỉ cần kết nối ví - giúp giảm thiểu đáng kể rào cản gia nhập.





Tiềm năng sinh lời cao: Launchpad mang lại cơ hội mua token ở mức giá ưu đãi từ giai đoạn đầu. Chẳng hạn, token BEE đã ghi nhận mức tăng giá đáng kể sau khi ra mắt trên MEXC Launchpad, mang lại lợi nhuận lên tới 20 lần cho những người tham gia sớm.





Tuy nhiên, lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro cao. Nhà đầu tư cần cẩn trọng để tránh những tổn thất tiềm ẩn.









Dù rất hấp dẫn, Launchpad cũng tồn tại nhiều rủi ro, bao gồm rủi ro bên ngoài (liên quan đến thị trường, dự án và sàn giao dịch) và rủi ro vận hành nội bộ. Phần này tập trung vào rủi ro bên ngoài, còn rủi ro nội bộ sẽ được đề cập sau.





1.2.1 Rủi ro thị trường:





Các token được ra mắt thông qua Launchpad đối mặt với nhiều rủi ro thị trường. Trong ngắn hạn, giá có thể sụt giảm nhanh do áp lực bán hoặc tâm lý thị trường - đặc biệt là trên các nền tảng phi tập trung có thanh khoản hạn chế. Về dài hạn, khi xu hướng thị trường thay đổi và người dùng đổ xô theo các xu hướng mới, nhiều dự án rơi vào tình trạng "đạt đỉnh ngay ngày ra mắt".





Áp lực bán ngắn hạn: Sau các sự kiện phát hành token (TGE), nhà đầu tư sớm thường chốt lời ngay khi giá đạt đỉnh. Kết hợp với thanh khoản thấp, điều này dẫn đến biến động giá mạnh. Token thường tăng vọt trong ngày hoặc tuần đầu, sau đó lao dốc. Những nhà đầu tư cá nhân không kịp bán hoặc mua vào ở giá cao dễ bị thua lỗ.





Thanh khoản thấp & rủi ro thao túng giá: Một số token vốn hoá nhỏ trên nền tảng phi tập trung có thanh khoản ban đầu rất hạn chế, dễ bị thao túng giá thông qua các mô hình pump & dump. Giá có thể biến động mạnh với khối lượng giao dịch thấp, và nhà đầu tư cá nhân có thể bị mắc kẹt khi không còn người mua.





Biến động dài hạn: Theo dữ liệu từ CryptoRank (07/2024 – 07/2025), ngoại trừ nhóm Cơ sở hạ tầng blockchain (19 dự án, lợi nhuận trung bình ~100%), các lĩnh vực khác như Meme (15 dự án), dịch vụ Blockchain (80 dự án), GameFi (67 dự án), và DeFi (50 dự án) đều ghi nhận lợi nhuận trung bình âm, nhiều token giao dịch dưới mức giá niêm yết ban đầu.





Image Source Nguồn ảnh: https://cryptorank.io/ieo-platforms-roi





1.2.2 Rủi ro từ dự án





Sự gia tăng nhanh chóng về số lượng dự án trên các nền tảng Launchpad, cùng với chất lượng không đồng đều, tạo ra rủi ro đáng kể cho nhà đầu tư và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh lời.





Số lượng lớn, chất lượng không ổn định: Từ ngày 01/06 đến 01/07/2025, tổng cộng có 2,315 đợt bán token được triển khai trên các nền tảng Launchpad và IDO (dựa trên dữ liệu công khai). Dù số lượng dự án nhiều, nhưng nền tảng lại thiếu cơ chế thẩm định kỹ lưỡng, dẫn đến chất lượng dự án biến động lớn. Một số đội ngũ phát triển có thông tin không minh bạch, từng có hành vi sai phạm trong quá khứ hoặc công nghệ chưa khả thi - khiến nhà đầu tư khó nhận diện dự án đáng tin cậy và làm gia tăng nguy cơ bị thiệt hại bởi các hành vi gian lận từ phía đội ngũ dự án.





Lỗ hổng bảo mật & nguy cơ bị hack: Các dự án ra mắt trên nền tảng phi tập trung thường dựa vào công cụ tự động và niềm tin cộng đồng, thay vì được kiểm toán nghiêm ngặt, dẫn đến khó đảm bảo năng lực kỹ thuật hoặc an toàn hợp đồng. Nếu không có kiểm toán mã nguồn chuyên nghiệp, các lỗ hổng trong hợp đồng thông minh có thể bị tin tặc khai thác. Đặc biệt, các pool thanh khoản mới triển khai rất dễ trở thành mục tiêu tấn công. Nếu bị khai thác, hacker có thể rút cạn pool, gây thiệt hại nặng cho các nhà đầu tư tham gia vào vòng bán trước hoặc phân bổ token.





1.2.3 Rủi ro từ nền tảng





Bản thân các nền tảng Launchpad cũng đối mặt với các rủi ro như bị hack, lỗi hợp đồng thông minh hoặc sai sót trong vận hành. Cả nền tảng tập trung và phi tập trung đều từng ghi nhận các sự cố khiến tài sản người dùng bị xâm phạm do các vấn đề bảo mật. Bên cạnh đó, việc thiếu minh bạch và công bằng trong cơ chế phân bổ token có thể dẫn đến tình trạng cá voi thao túng hoặc nội bộ thao túng kết quả, gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của nhà đầu tư cá nhân.









Trước những rủi ro đã nêu, nhà đầu tư nên ưu tiên lựa chọn các nền tảng có cơ chế bảo vệ rõ ràng. MEXC cung cấp một môi trường tương đối an toàn nhờ vào quy trình kiểm duyệt dự án nghiêm ngặt, cơ chế phân bổ công bằng, hệ thống bảo mật vững chắc và tài nguyên giáo dục cho nhà đầu tư.









MEXC đã xây dựng một khung đánh giá toàn diện, xem xét dự án trên nhiều khía cạnh như đổi mới công nghệ, tokenomics, đội ngũ phát triển và tiềm năng thị trường. Chỉ những dự án vượt qua vòng thẩm định kỹ lưỡng mới đủ điều kiện ra mắt trên MEXC Launchpad. Một số dự án còn nhận được hỗ trợ từ MEXC Ventures - càng củng cố tính khả thi và tiềm năng dài hạn của dự án. Quy trình chọn lọc trước này giúp loại bỏ các dự án chất lượng thấp, tiết kiệm thời gian cho người dùng và giảm thiểu rủi ro đầu tư một cách đáng kể.









Để khắc phục tình trạng cá voi chiếm ưu thế hoặc phân bổ nội bộ không minh bạch, MEXC Launchpad áp dụng mô hình phân bổ minh bạch và theo tỷ lệ. Người dùng cá nhân chỉ cần nắm giữ các token được chỉ định (ví dụ: USDT, USD1) để tham gia - không yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ phức tạp. Trong trường hợp không vượt hạn mức đăng ký, người dùng nhận token theo đúng tỷ lệ đã đăng ký. Trong trường hợp vượt hạn mức, token vẫn được phân bổ công bằng. Không giống như các mô hình xổ số hay phân bổ theo trọng số stake, cách làm này đảm bảo cơ hội ngang nhau cho tất cả người tham gia.









MEXC sử dụng hệ thống giám sát dựa trên AI cùng kiểm toán từ bên thứ ba (ví dụ: Hacken) để phát hiện và xử lý lỗ hổng hợp đồng thông minh theo thời gian thực. Nhằm hạn chế gian lận, tất cả người dùng đều phải hoàn thành xác minh KYC - giúp ngăn chặn việc mua token bằng bot làm ảnh hưởng đến người dùng thật.









Đầu tư Launchpad luôn đi kèm yếu tố đầu cơ và sự bất định. Người dùng cần trang bị khả năng đánh giá dự án và kỹ năng quản lý rủi ro. MEXC Learn cung cấp tài liệu hướng dẫn về cách đánh giá dự án, xác định thời điểm thoát lệnh và thiết lập lệnh dừng lỗ. Những tài nguyên này giúp người dùng đưa ra quyết định sáng suốt, ứng phó với biến động thị trường và tránh bẫy thanh khoản. Việc biết cách phân tích cơ bản dự án và thoát lệnh đúng lúc có thể giúp giảm thiểu tổn thất và nâng cao hiệu quả đầu tư.





Ngoài các rủi ro bên ngoài, quyết định đầu tư cá nhân cũng có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận. Phần tiếp theo sẽ phân tích các nguyên nhân thua lỗ phổ biến khi tham gia Launchpad ở cấp độ vi mô, cùng với các chiến lược giảm thiểu rủi ro tương ứng.













Chi phí cơ hội: Bỏ lỡ các cơ hội đầu tư tốt hơn

Nguồn vốn dùng để tham gia Launchpad sẽ không thể được phân bổ cho các cơ hội tiềm năng khác như giao dịch Spot hay staking để nhận lợi nhuận. Nếu dự án trên Launchpad hoạt động không hiệu quả, chi phí cơ hội này sẽ càng trở nên rõ rệt.





Rủi ro pháp lý: Sự không chắc chắn do thay đổi chính sách Ngành công nghiệp tiền mã hoá toàn cầu vẫn đang trong giai đoạn đầu, với nhiều quốc gia chưa có quy định rõ ràng hoặc liên tục thay đổi. Các hạn chế pháp lý mới có thể giới hạn quyền tham gia Launchpad của người dùng hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị của các token đã mua.





Bất cân xứng thông tin: Thông tin gây hiểu lầm và thiên kiến nhận thức





Nhà đầu tư cá nhân thường gặp bất lợi về thông tin khi tham gia Launchpad:





Marketing phóng đại từ phía dự án: Một số dự án có thể cường điệu hoá tiềm năng, công nghệ hoặc đội ngũ để thu hút đầu tư, dẫn đến định giá sai lệch.





Ảnh hưởng từ KOL và truyền thông: Một số KOL hoặc kênh truyền thông có thể đưa nội dung thiên vị vì lợi ích cá nhân, khiến nhà đầu tư bị dẫn dắt và đầu tư mù quáng.





Thiên kiến nhận thức: Nhà đầu tư cá nhân có thể quá chú trọng lợi nhuận ngắn hạn, bỏ qua các yếu tố cơ bản và rủi ro dài hạn, hoặc ra quyết định bốc đồng do tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội).









Dù có nhiều rủi ro, nhà đầu tư vẫn có thể chủ động kiểm soát. Dưới đây là một số chiến lược giúp hạn chế rủi ro khi tham gia Launchpad:





Thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng (Due Diligence) Không nên chạy theo các câu chuyện "làm giàu nhanh" hoặc tin vào "tin nội bộ". Trước khi tham gia bất kỳ dự án Launchpad nào, hãy nghiên cứu chuyên sâu: đọc kỹ whitepaper, đánh giá đội ngũ phát triển và độ tin cậy, theo dõi mức độ tương tác của cộng đồng, phân tích đối thủ cạnh tranh và kiểm tra xem có được hậu thuẫn bởi nhà đầu tư tổ chức hay không.





Đa dạng hoá danh mục đầu tư

Đa dạng hoá nên được áp dụng theo hai hướng. Thứ nhất, đa dạng hoá dự án giúp nhà đầu tư phân bổ vốn vào nhiều dự án Launchpad khác nhau. Như vậy, nếu một dự án hoạt động không hiệu quả, lợi nhuận từ các dự án khác có thể bù đắp phần thua lỗ.Thứ hai, đa dạng hoá tài sản liên quan đến việc không chỉ phân bổ vốn vào Launchpad, mà còn vào các loại tài sản tiền mã hoá khác như tiền mã hoá lớn hoặc DeFi mining. Cách tiếp cận này giúp giảm thiểu tác động của biến động thị trường chung lên danh mục đầu tư tổng thể.





Quản lý ngân sách đầu tư Chỉ nên sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi. Trước khi tham gia Launchpad, hãy xác định mức tổn thất tối đa mà bạn có thể chấp nhận và lập ngân sách phù hợp. Tránh đầu tư toàn bộ tài sản vào một dự án.









Dưới đây là hướng dẫn từng bước giúp bạn tham gia MEXC Launchpad một cách hiệu quả, đồng thời tránh những sai lầm phổ biến trong quá trình tham gia.









Sự kiện → Launchpad trên thanh điều hướng. Tại đây, bạn có thể xem thông tin chi tiết về các dự án sắp ra mắt, quy tắc đăng ký và mốc thời gian cụ thể. Nếu bạn chưa đủ điều kiện tham gia, hãy hoàn tất các nhiệm vụ yêu cầu như giao dịch hoặc nạp trước khi đăng ký. Để truy cập trang đăng ký Launchpad, truy cập trang web MEXC và nhấntrên thanh điều hướng. Tại đây, bạn có thể xem thông tin chi tiết về các dự án sắp ra mắt, quy tắc đăng ký và mốc thời gian cụ thể. Nếu bạn chưa đủ điều kiện tham gia, hãy hoàn tất các nhiệm vụ yêu cầu như giao dịch hoặc nạp trước khi đăng ký.





Chọn pool bạn muốn tham gia, nhấn Đăng ký ngay để vào trang chi tiết, nhập số lượng token muốn cam kết và nhấn Xác nhận để hoàn tất đăng ký. Lưu ý rằng các sự kiện Launchpad thường có yêu cầu số lượng tham gia tối thiểu, và token dùng để đăng ký sẽ bị đóng băng tạm thời trong thời gian sự kiện.





Nếu đăng ký thành công, số tiền bạn cam kết sẽ bị khấu trừ và chuyển đổi thành token của dự án. Nếu không thành công (ví dụ: chưa hoàn thành nhiệm vụ, đăng ký vượt hạn mức, dự án huỷ niêm yết, hoặc bất thường tài khoản), số tiền sẽ được hoàn trả về tài khoản Spot trong vòng 24 giờ.





Số lượng token bạn nhận được phụ thuộc vào việc sự kiện có vượt hạn mức đăng ký hay không. Nếu không vượt hạn mức, bạn nhận đủ số token theo lượng đã đăng ký. Nếu vượt, token sẽ được phân bổ theo tỷ lệ.









Bỏ lỡ thời điểm niêm yết và đỉnh giá ngắn hạn: Giá token thường biến động mạnh ngay khi niêm yết, với các đỉnh giá có thể xuất hiện trong thời gian rất ngắn. Việc không theo dõi sát thời gian niêm yết có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội bán tốt và bị kẹt ở vùng giá cao.





Không có kế hoạch chốt lời: Một số người dùng do dự không bán sau khi giá tăng mạnh ban đầu, hy vọng giá sẽ tiếp tục tăng, nhưng lại bỏ lỡ toàn bộ cơ hội. Để tránh điều này, bạn nên đặt mục tiêu chốt lời rõ ràng và lên kế hoạch từ trước để giảm tác động của tâm lý FOMO và đảm bảo hành động kịp thời.









Nắm rõ mốc thời gian dự án: Chú ý các giai đoạn quan trọng: thời gian đăng ký, phân bổ token, và thời điểm niêm yết. Theo dõi các kênh chính thức của MEXC và dự án để cập nhật thông tin theo thời gian thực. Làm quen với mô hình niêm yết thường gặp của dự án, bao gồm sàn giao dịch nào niêm yết trước và xu hướng giá kỳ vọng.





Đặt lệnh TP/SL ngay khi niêm yết: Với token nhận được từ Launchpad, hãy xác định trước các mức chốt lời (TP) và cắt lỗ (SL). Ví dụ: đặt mục tiêu lợi nhuận 50% hoặc 100%, và bán một phần hoặc toàn bộ khi đạt được. Đồng thời, thiết lập mức cắt lỗ để giới hạn thua lỗ. Nếu giá giảm dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng, hãy thoát lệnh dù đang lỗ để tránh lỗ sâu hơn. Việc có sẵn kế hoạch giúp hạn chế quyết định cảm tính.









Launchpad, với cơ chế phân bổ token giai đoạn đầu độc đáo, thực sự đã mở ra cánh cửa cho nhà đầu tư cá nhân tiếp cận các dự án tiềm năng từ sớm. Đối với những ai đang tìm kiếm làn sóng tăng trưởng tiếp theo hoặc kỳ vọng lợi nhuận cao, việc tham gia sớm có thể mang lại mức sinh lời đáng kể. Tuy nhiên, đầu tư luôn là cuộc chơi của việc quản lý rủi ro - và Launchpad cũng không phải ngoại lệ. Đây là con dao hai lưỡi: một mặt mang lại cơ hội sinh lời lớn, mặt khác lại ẩn chứa nhiều bất định và thách thức.





Trước các dạng rủi ro như thua lỗ vốn, chi phí cơ hội, rủi ro thanh khoản, lỗ hổng bảo mật, biến động chính sách và bất cân xứng thông tin, chiến lược đầu tư cần vượt lên trên yếu tố may mắn hay cảm tính. Thay vào đó, nhà đầu tư cần dựa trên nền tảng nghiên cứu kỹ lưỡng, lập kế hoạch cẩn trọng và thực thi có kỷ luật. Các nền tảng như MEXC Launchpad cung cấp công cụ và khuôn khổ hỗ trợ người dùng giảm thiểu rủi ro, nhưng cuối cùng, việc tránh thua lỗ phụ thuộc vào chính khả năng đánh giá rủi ro và sự kỷ luật trong hành động của nhà đầu tư.





Là một sàn giao dịch chất lượng cao, MEXC Launchpad giúp người dùng tiếp cận các dự án tiềm năng từ sớm. Tuy nhiên, để thực sự kiểm soát rủi ro và đạt được lợi nhuận như kỳ vọng, người dùng cần hiểu rõ cách cân bằng giữa cơ hội và rủi ro.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp trong tài liệu này không cấu thành lời khuyên đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ hình thức tư vấn chuyên môn nào khác, cũng không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin này chỉ nhằm mục đích tham khảo và không đưa ra lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu rõ các rủi ro liên quan và luôn cẩn trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm cho các quyết định đầu tư của người dùng.



