Kiến Thức Cơ Bản Về Biểu Đồ K-Line

Biểu đồ nến, còn được gọi là biểu đồ K-line, được thể hiện bằng đồ thị xu hướng giá, bao gồm giá cao nhất, giá thấp nhất và biến động giá. Lịch sử của biểu đồ nến bắt nguồn từ thế kỷ 18 tại Nhật Bản, nguồn gốc từ cuốn sách "Sakata Senho" được viết bởi Munehisa Homma. "Sakata Senho" trình bày chi tiết các chiến lược giao dịch được Munehisa Homma sử dụng trên thị trường gạo, dần dần phát triển thành biểu đồ nến. Năm 1990, Steve Nison đã giới thiệu "Kỹ thuật lập biểu đồ nến Nhật Bản" cho thế giới phương Tây và chính thức giới thiệu biểu đồ nến cho giai đoạn tài chính toàn cầu.





Ngày nay, biểu đồ nến được sử dụng để phản ánh giá của nhiều thị trường khác nhau, bao gồm ngoại hối (AKA Forex hoặc FX), chỉ số chứng khoán, hàng hóa, cổ phiếu, trái phiếu chính phủ và tiền mã hoá. Giá giao dịch của các sản phẩm đầu tư này được ghi lại và sau đó được trình bày bằng biểu đồ nến. Đối với bất kỳ ai học phân tích kỹ thuật trong giao dịch, phân tích biểu đồ nến là một kỹ năng cần thiết. Biểu đồ nến tạo thành nền móng của tất cả các lý thuyết giao dịch, làm nổi bật tầm quan trọng của chúng.





Biểu đồ nến bao gồm 4 yếu tố: ① Giá mở ② Giá đóng ③ Giá Cao ④ Giá Thấp.







① Giá mở

Giá mở đề cập đến giá giao dịch đầu tiên mà tại đó một loại tiền mã hoá nhất định được mua hoặc bán trong một khoảng thời gian cụ thể trên thị trường.





② Giá đóng

Giá đóng đề cập đến giá giao dịch mới nhất mà tại đó một loại tiền mã hoá nhất định được mua hoặc bán trong một khoảng thời gian cụ thể trên thị trường.





③ Giá Cao

Giá cao đề cập đến giá giao dịch cao nhất mà tại đó một loại tiền mã hoá nhất định được mua hoặc bán trong một khoảng thời gian cụ thể trên thị trường.





④ Giá Thấp

Giá thấp đề cập đến giá giao dịch thấp nhất mà tại đó một loại tiền mã hoá nhất định được mua hoặc bán trong một khoảng thời gian cụ thể trên thị trường.





① Nến tăng

Nến tăng đề cập đến K-line trong đó giá đóng cao hơn giá mở. Trong giao dịch tiền mã hoá, một nến màu xanh lá đại diện cho một thanh nến tăng giá.

Một nến tăng cho thấy lực mua mạnh với khối lượng mua vượt khối lượng bán.









② Nến giảm

Nến giảm đề cập đến K-line trong đó giá mở cao hơn giá đóng. Trong giao dịch tiền mã hoá, nến màu đỏ đại diện cho một nến giảm.

Một nến giảm cho thấy lực bán mạnh với khối lượng bán vượt khối lượng mua.









③ Nến tăng có Bóng trên và Bóng dưới

Bóng trên thể hiện sự khác biệt giữa giá cao nhất và giá đóng, trong khi bóng dưới thể hiện sự khác biệt giữa giá thấp nhất và giá mở.

Một nến tăng có bóng trên và dưới cho thấy sự tương tác toàn diện giữa người mua và người bán. Người mua đẩy giá cao hơn tạo ra giá cao, trong khi người bán đẩy giá thấp hơn và tạo ra giá thấp. Tuy nhiên, bên mua đã chiến thắng bên bán vì giá đóng cuối cùng cao hơn giá mở, dẫn đến một nến tăng.









④ Nến giảm có Bóng trên và Bóng dưới

Trong trường hợp này, bóng trên thể hiện sự khác biệt giữa giá cao nhất và giá mở cửa, trong khi bóng dưới thể hiện sự khác biệt giữa giá thấp nhất và giá đóng cửa.

Một nến giảm có bóng trên và bóng dưới cho thấy sự tương tác toàn diện giữa người mua và người bán. Người mua cố gắng đẩy giá cao hơn, tạo ra mức giá cao, trong khi người bán đẩy giá thấp hơn, tạo ra mức giá thấp. Tuy nhiên, bên bán chiếm ưu thế so với bên mua, vì giá mở kết thúc cao hơn giá đóng, dẫn đến một nến giảm.









⑤ Nến hình búa

Nến hình búa dùng để chỉ một nến có thân nhỏ (có thể là tăng hoặc giảm) với bóng dưới lớn hơn hoặc bằng hai lần kích thước của thân và nhìn chung, không có bóng trên.

Trong giao dịch tiền mã hoá, nến màu đỏ tượng trưng cho búa giảm giá, trong khi nến màu xanh lá tượng trưng cho búa tăng giá.

Chênh lệch giữa kích thước thân búa và bóng dưới càng lớn thì giá trị tham chiếu càng quan trọng. Nến hình búa có thể xuất hiện dưới dạng tăng hoặc giảm. Sự hiện diện của nến hình búa thường cho thấy khả năng đảo chiều hoặc bật lên của giá.









⑥ Nến búa ngược

Nến búa ngược đề cập đến một nến có bóng trên dài và thân nhỏ (có thể là tăng hoặc giảm) và nói chung, không có bóng dưới.

Trong giao dịch tiền mã hoá, nến màu đỏ tượng trưng cho búa ngược giảm, trong khi nến màu xanh lá tượng trưng cho búa ngược tăng.

Nến búa đảo ngược ngụ ý khả năng đảo ngược xu hướng từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Và có thể xuất hiện tăng hoặc giảm, với phiên bản tăng cho thấy tiềm năng tăng rõ rệt hơn.









⑦ Nến Doji

Nến Doji đề cập đến nến có giá đóng bằng hoặc rất gần với giá mở và có rất ít hoặc không có khối nào trên đường.

Chân nến Doji biểu thị sự tạm dừng hoặc do dự trên thị trường. Gợi ý có sự bất đồng đáng kể giữa người mua và người bán, và xu hướng giá tiếp theo là không chắc chắn.













Có hàng chục mô hình nến phổ biến, nhưng ở đây, chúng tôi sẽ giới thiệu 4 mô hình phổ biến nhất: ① Morning Star ② Evening Star ③ Three Red Soldiers ④ Three Green Soldiers.





① Morning Star

Mô hình Morning Star bao gồm ba nến. Nến đầu tiên là một nến giảm, và sự khác biệt nằm ở nến thứ hai, có thể là một nến giảm hoặc tăng nhỏ, theo sau là một nến tăng. Mô hình Morning Star là một mô hình đảo chiều tăng giá. Nếu mô hình này xuất hiện trong một xu hướng giảm thì cần lưu ý vì cho thấy tín hiệu đảo ngược xu hướng rõ ràng và là một cơ hội mua rất tốt.









② Evening Star

Mô hình Evening Star thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, bao gồm ba nến. Nến đầu tiên là nến tăng cỡ lớn hoặc trung bình, tiếp theo là nến tăng hoặc giảm nhỏ và nến thứ ba là nến giảm cỡ lớn hoặc trung bình. Giá đóng của nến thứ ba phải nằm dưới mức giữa của nến tăng đầu tiên. Mô hình Evening Star biểu thị giá đã đạt đến đỉnh và thị trường có thể sẽ bước vào một xu hướng giảm.









③ Three Black Crows

Trong các thị trường tài chính truyền thống, Three Red Soldiers được coi là một mô hình tăng giá. Tuy nhiên, trong lĩnh vực tiền mã hoá, nến màu đỏ đại diện cho nến giảm. Do đó, Three Red Soldiers được coi là một mô hình giảm giá trong phạm vi tiền mã hoá. Three Red Soldiers bao gồm ba nến đỏ giảm liên tiếp và giá đóng hoặc giá thấp của mỗi nến thấp hơn giá trước đó. Khi Three Red Soldiers xuất hiện, có khả năng cao là xu hướng giảm sẽ tiếp tục diễn ra.









④ Three White Soldiers

Trong các thị trường tài chính truyền thống, Three Green Soldiers được coi là một mô hình giảm. Tuy nhiên, trong lĩnh vực tiền mã hoá, nến màu xanh lá đại diện cho nến tăng. Do đó, Three Green Soldiers được coi là một mô hình tăng giá trong phạm vi tiền mã hoá. Three Green Soldiers bao gồm ba nến xanh tăng liên tiếp. Đây là một mô hình nến rất phổ biến và khi xuất hiện, có nhiều khả năng xu hướng tăng sẽ xuất hiện.



