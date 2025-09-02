Quy trình rút token trên MEXC?





Bạn có thể chuyển tài sản tiền mã hoá sang ví cá nhân bằng cách sử dụng tính năng rút trên MEXC. Ngoài ra, bạn cũng có thể chuyển tài sản giữa những người dùng MEXC bằng cách sử dụng tính năng chuyển nội bộ. Cùng tìm hiểu quy trình từng bước cho mỗi thao tác.









1) Trên trang web chính thức của MEXC, nhấn vào [Ví] ở góc trên bên phải và chọn [Rút token].









2) Chọn [Crypto] bạn muốn rút, nhập [Địa chỉ], chọn [Mạng] và điền [Số lượng]. Sau khi kiểm tra thông tin, nhấn vào [Gửi].









Lưu ý:

Địa chỉ rút là địa chỉ rút tiền mã hoá, còn được gọi là địa chỉ ví. Đây là một mã định danh duy nhất bao gồm một chuỗi dài các số và chữ cái, được sử dụng để chỉ định tài khoản hoặc ví mà tiền mã hoá sẽ được chuyển đến.





Mạng chuyển là mạng được sử dụng để xử lý các giao dịch và chuyển tiền mã hoá. Các loại tiền mã hoá khác nhau có thể sử dụng các mạng blockchain khác nhau, ví dụ: Bitcoin sử dụng mạng Bitcoin và Ethereum sử dụng mạng Ethereum, v.v. Một số loại tiền mã hoá hỗ trợ nhiều mạng, vì vậy chọn đúng mạng trong tình huống này rất quan trọng. Ví dụ: Với USDT, bạn cần kiểm tra USDT thuộc mạng ERC-20 hay TRC-20. Chọn sai mạng có thể dẫn đến việc không rút được tài sản.









Khi rút tài sản, bạn phải đáp ứng yêu cầu về số lượng rút tối thiểu. Nếu số lượng rút của bạn thấp hơn mức yêu cầu này, vui lòng thêm token tương ứng cho đến khi đạt số lượng tối thiểu trước khi thực hiện rút. Phí rút sẽ được tính và có thể khác nhau tùy theo phí mạng.

MEXC cam kết mang đến trải nghiệm người dùng tốt nhất. Nếu bạn thấy nền tảng khác hỗ trợ phí rút thấp hơn, vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình và liên kết trang web đến bộ phận CSKH trực tuyến để phản hồi. Khi rút một số loại tiền mã hoá, bạn cần điền Memo. Nếu không cung cấp Memo, khoản rút có thể không được hiển thị. Để biết thêm chi tiết về Memo, vui lòng tham khảo bài viết " Memo/Tag là gì? ".





3) Nhập Mã xác minh Email sau khi nhận được, điền Mã Authenticator và nhấn [Gửi].









4) Chờ quá trình rút được xử lý thành công.













1) Trên trang web chính thức của MEXC, nhấn vào [Ví] ở góc trên bên phải và chọn [Rút token].









2) Chọn tiền mã hoá bạn muốn chuyển.





3) Chọn [Người dùng MEXC], hiện hỗ trợ chuyển khoản qua [Email], [Số điện thoại] hoặc [MEXC UID]. Nhập thông tin tài khoản của người nhận.





4) Điền thông tin tương ứng và số lượng chuyển. Sau đó, nhấn vào [Gửi].









5) Điền Mã xác minh Email và Mã Authenticator, sau đó nhấn vào [Gửi].









6) Quá trình chuyển đã hoàn tất.













1) Nhấn vào [Ví] ở góc dưới bên phải App.

2) Nhấn vào [Rút].

3) Chọn loại tiền mã hoá bạn muốn rút.

4) Chọn phương thức rút [Rút On-chain].









5) Điền Địa chỉ rút, chọn Mạng và điền Số lượng rút. Sau đó, nhấn vào [Xác nhận].

6) Đọc lưu ý, sau đó nhấn vào [Xác nhận].

7) Sau khi kiểm tra chính xác các thông tin chi tiết, nhấn vào [Xác nhận rút].

8) Điền Mã xác minh Email và Mã Google Authenticator. Sau đó, nhấn vào [Xác nhận].













1) Trên App, nhấn vào [Ví] ở góc dưới bên phải.

2) Nhấn vào [Rút].

3) Chọn loại tiền mã hoá bạn muốn rút.

4) Chọn phương thức rút [Chuyển nội bộ MEXC].









5) Nhập thông tin tài khoản người nhận và số lượng, sau đó nhấn vào [Gửi]. Hiện có ba phương thức chuyển được hỗ trợ: Email, Số điện thoại và UID.

6) Kiểm tra để đảm bảo thông tin chính xác và nhấn vào [Xác nhận].

7) Điền Mã xác minh Email và Mã Google Authenticator, sau đó nhấn vào [Xác nhận].

8) Quá trình chuyển đã hoàn thành.













1. Đối với các loại tiền mã hoá hỗ trợ nhiều chuỗi như USDT, vui lòng đảm bảo chọn mạng tương ứng khi thực hiện yêu cầu rút.





2. Nếu tiền mã hoá cần rút yêu cầu Memo, vui lòng đảm bảo sao chép Memo chính xác từ nền tảng nhận và nhập đúng. Nếu không, tài sản có thể bị mất sau khi thực hiện rút.





3. Sau khi nhập địa chỉ, nếu trang hiển thị địa chỉ không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại địa chỉ hoặc liên hệ CSKH MEXC để được hỗ trợ thêm.





4. Tuỳ thuộc vào từng loại tiền mã hoá sẽ có phí rút khác nhau, người dùng có thể xem sau khi chọn tiền mã hoá trên trang rút.





5. Bạn có thể xem số lượng rút tối thiểu và phí rút tương ứng của từng loại tiền mã hoá trên trang rút.



