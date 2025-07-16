Hướng dẫn sử dụng sao kê tài khoản Spot





MEXC cung cấp tính năng Sao kê tài khoản Spot, giúp người dùng xem lại lịch sử giao dịch Spot và hỗ trợ dữ liệu cho các quyết định đầu tư trong tương lai. Tính năng sao kê cũng có trong giao dịch MEXC Futures, bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây: " Làm thế nào để sử dụng [Sao kê Futures]?









Sao kê tài khoản Spot thể hiện chi tiết giao dịch do người dùng tạo ra trong quá trình giao dịch Spot trên MEXC. Trong Sao kê tài khoản Spot, người dùng có thể truy vấn và xuất các loại giao dịch cá nhân khác nhau, như giao dịch Spot, lịch sử nạp/rút/gửi, chuyển tài sản, sự kiện/tiết kiệm, v.v, giúp kiểm tra và quản lý tài sản cá nhân một cách hiệu quả, đưa ra kế hoạch hợp lý cho những khoản đầu tư tiếp theo.





Sự khác biệt giữa Sao kê tài khoản Spot và Lệnh Spot: (Tại góc trên cùng bên phải trang chủ MEXC, chọn [Lệnh] - [Lệnh Spot]).





1.1 Phạm vi sao kê chuyên sâu





Lệnh Spot chủ yếu ghi lại các hoạt động giao dịch Spot, bao gồm Lệnh hiện tại, Lịch sử lệnh và Lịch sử giao dịch. Hơn thế, Sao kê tài khoản Spot không chỉ bao gồm lịch sử giao dịch Spot mà còn bao gồm lịch sử nạp/rút/gửi, chuyển giao tài sản, sự kiện/tiết kiệm, chuyển đổi tài sản nhỏ sang MX, và các lịch sử giao dịch Spot khác.





1.2 Lịch sử trạng thái lệnh chuyên sâu





Lịch sử giao dịch trong Sao kê tài khoản Spot đều đã được hoàn thành, trong khi Lệnh Spot bao gồm lịch sử các lệnh Spot đang diễn ra, cụ thể là các lệnh hiện tại. Ngoài ra, mục lịch sử lệnh trong Lệnh Spot bao gồm thông tin các lệnh bị hủy.





1.3 Phạm vi lịch sử giao dịch Spot chuyên sâu





Sao kê tài khoản Spot và Lệnh Spot đều ghi lại lịch sử giao dịch của giao dịch Spot. Điểm khác biệt là Lệnh Spot chỉ ghi lại loại và số lượng token bạn đã mua hoặc bán, trong khi Sao kê tài khoản Spot bao gồm cả số lượng tương ứng của cặp giao dịch và phí giao dịch.

















Sao kê tài khoản Spot thể hiện tất cả các lịch sử giao dịch Spot liên quan đã hoàn thành. Bạn có thể nhanh chóng tìm thấy lịch sử giao dịch có liên quan với Sao kê tài khoản Spot.









Sao kê tài khoản Spot cung cấp tính năng lọc hai lớp giúp bạn nhanh chóng tìm thấy lịch sử giao dịch tương ứng.





Bạn có thể lọc các giao dịch khác nhau thông qua cấp độ đầu tiên, bao gồm Giao dịch Spot, Nạp/Rút/Gửi, Chuyển tài sản, Sự kiện/Tiết kiệm, Chuyển đổi tài sản nhỏ sang MX và Khác. Bên cạnh đó, bạn có thể lọc thứ cấp dựa trên tên Crypto, Loại giao dịch, Phương hướng và Thời gian để xác định chính xác lịch sử giao dịch đang tìm kiếm.





Sao kê tài khoản Spot cho phép người dùng xuất lịch sử sang thiết bị của mình và chỉnh sửa.













Truy cập và đăng nhập vào trang chủ của MEXC, chọn [Ví] ở góc trên bên phải và nhấn vào [Spot].









Nhấn vào [Sao kê tài khoản Spot] ở phía bên phải để vào trang tương ứng.









Trên trang Sao kê tài khoản Spot, bạn có thể xem tất cả lịch sử giao dịch Spot của mình.





Lịch sử này được phân thành các loại như [Giao dịch Spot], [Nạp/Rút/Gửi], [Chuyển tài sản], [Sự kiện/Tiết kiệm], [Chuyển đổi tài sản nhỏ sang MX] và [Khác]. Bạn có thể xem lịch sử giao dịch theo các danh mục khác nhau.





Ngoài ra, bạn có thể tinh chỉnh thêm tìm kiếm bằng cách chọn các tùy chọn như [Crypto], [Loại giao dịch], [Phương hướng] và [Khoảng thời gian] để tìm sao kê tài khoản Spot cụ thể.









Dưới đây là ví dụ đối với [Nạp/Rút/Gửi].





Trang hiện tại hiển thị bản tóm tắt tất cả các giao dịch nạp và rút tiền mã hoá (bao gồm phí nạp, rút, gửi tài sản) từ ngày 30/01 đến ngày 15/02, bao gồm tất cả các giao dịch vào và ra tài khoản.





Bạn có thể chọn phạm vi thời gian để xem lịch sử nạp và rút trong 30 ngày qua. Nếu muốn xem thời gian dài hơn, bạn có thể nhấn vào nút "Xem chi tiết >" ở bên phải.









Bạn cũng có thể nhấn vào nút [Xuất] ở bên phải. Sau đó, chọn các tùy chọn cho [Loại giao dịch], [Token], [Phương hướng] và [Thời gian]. Sau đó chọn xem có mã hóa tệp hay không và nhấn vào [Tạo].





Sau khi sao kê được tạo, kéo trang Xuất sao kê tài khoản Spot xuống đến mục [Hồ sơ đăng ký] và nhấn vào [Tải xuống] để lưu về máy.













Mở App MEXC và nhấn vào biểu tượng [Ví] ở góc dưới bên phải. Sau đó, chọn [Ví Spot] và nhấn vào biểu tượng hóa đơn ở góc trên cùng bên phải. Trên trang Lịch sử Spot, nhấn vào [Bộ lọc] để mở các tuỳ chọn lọc cho sao kê tài khoản Spot.





Trong mục [Loại sao kê], có thể tìm kiếm sao kê tài khoản Spot theo các loại khác nhau, chẳng hạn như [Giao dịch Spot], [Nạp/Rút/Gửi], [Chuyển tài sản], [Sự kiện/Tiết kiệm], [Chuyển đổi tài sản nhỏ sang MX] và [Khác].





Bạn có thể tinh chỉnh thêm tìm kiếm bằng cách chọn các tùy chọn như [Crypto], [Loại giao dịch], [Phương hướng] và [Khoảng thời gian] để tìm sao kê tài khoản Spot cụ thể.









Không giống như trên trang web, khi xuất sao kê tài khoản Spot thông qua App, bạn sẽ nhận được Email hoặc tin nhắn sau khi sao kê được tạo.





Ví dụ: Đối với Email, trên trang Lịch sử Spot của App MEXC, nhấn vào nút xuất ở góc trên bên phải, sau đó chọn [Gửi email cho tôi]. Bảng sao kê sẽ được gửi đến địa chỉ Email được liên kết với tài khoản.









Xin lưu ý việc tải xuống và xuất sao kê tài khoản Spot có giới hạn số lần hàng tháng. Vui lòng tham khảo trang xuất để biết giới hạn cụ thể. Vui lòng xuất sao kê hợp lý theo nhu cầu để tránh việc xuất quá thường xuyên.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền mã hóa tiềm ẩn rủi ro. Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác. Đây không phải là khuyến nghị để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Cần ý thức những rủi ro liên quan và đầu tư thận trọng. Hoạt động đầu tư của người dùng hoàn toàn độc lập với nội dung bài viết này.