Hướng dẫn giao dịch Spot trên biểu đồ K-line





MEXC ra mắt tính năng Đặt lệnh nhanh trên biểu đồ K-line, cho phép người dùng đặt lệnh Limit trực tiếp từ biểu đồ K-line.





Bạn có thể sử dụng tính năng này trên bất kỳ phiên bản biểu đồ K-line (Bản thường hoặc TradingView) và tính năng này được sử dụng giống nhau trên cả hai phiên bản. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ sử dụng biểu đồ K-line bản thường để làm ví dụ minh họa. Hiện tại, tính năng này chỉ có trên trang web và chưa hỗ trợ ở chế độ đa biểu đồ









Mở và đăng nhập vào trang web chính thức của MEXC, di chuyển chuột đến mục "Spot" và chọn [Spot] từ danh sách thả xuống để truy cập trang giao dịch.





Trên trang giao dịch, phía trên biểu đồ K-line, chọn "Đặt lệnh nhanh" trong mục Hiển thị để bật tính năng Đặt lệnh nhanh trên biểu đồ K-line.













Sau khi kích hoạt tính năng Đặt lệnh nhanh, di chuyển chuột đến biểu đồ K-line và biểu tượng [⊕] sẽ xuất hiện ở bên phải. Sau khi định vị chuột ở vị trí bên dưới giá mới nhất, nhấn vào biểu tượng [⊕] để hiển thị nút [Mua Limit].





Nhập số lượng mua mong muốn, sau đó nhấn vào nút [Mua Limit] màu xanh lá cây để đặt lệnh Mua Limit. Thông báo Đặt lệnh thành công sẽ xuất hiện, cho biết việc đặt lệnh đã thành công, như minh họa trong hình động bên dưới.









Để xem lệnh Mua Limit vừa đặt, kéo xuống phía dưới trang và kiểm tra mục "Lệnh hiện tại".









Đặt con trỏ chuột phía trên giá mới nhất, nhấn vào biểu tượng [⊕] để hiển thị nút [Bán Limit]. Nhập số lượng bán mong muốn, sau đó nhấn vào nút [Bán Limit] màu đỏ để đặt lệnh Bán Limit. Thông báo Đặt lệnh thành công sẽ xuất hiện, cho biết việc đặt lệnh đã thành công, như minh họa trong hình động bên dưới.









Để xem lệnh Bán Limit vừa đặt, kéo xuống phía dưới trang và kiểm tra mục "Lệnh hiện tại".





Việc đặt lệnh Limit trên biểu đồ K-line cho phép người dùng trực tiếp theo dõi giá thị trường và nâng cao hiệu quả đặt lệnh. Hiện tại, giao dịch Spot chỉ hỗ trợ đặt lệnh Limit trên biểu đồ K-line. Nếu bạn muốn thực hiện các chiến lược giao dịch phức tạp hơn, vui lòng chuyển sang khu vực đặt lệnh.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.