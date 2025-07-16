Hướng dẫn thiết lập nhắc nhở niêm yết token mới





Sàn giao dịch MEXC uy tín và được người dùng đánh giá cao nhờ cung cấp các token xu hướng nhất và mức phí cực thấp. Chúng tôi cũng cam kết giúp tất cả người dùng có thể tiếp cận tiền mã hóa trong tầm tay. Vì vậy, để hỗ trợ người dùng theo dõi thị trường một cách toàn diện và đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ token mới niêm yết nào, MEXC đã giới thiệu tính năng nhắc nhở niêm yết token mới.













Mới nhấtnằm bên cạnh mục Top Futures và dưới mục Top tăng Spot. Danh sách Mới nhất hiển thị thông tin như tên cặp giao dịch mới nhất và đếm ngược đến thời gian niêm yết. Truy cập trang chủ website chính thức của MEXC , cuộn xuống để tìm "Nhiều token hot nhất toàn cầu", sau đó tìm mụcnằm bên cạnh mụcvà dưới mục. Danh sáchhiển thị thông tin như tên cặp giao dịch mới nhất và đếm ngược đến thời gian niêm yết.









Nhấn vào Thêm ở góc trên bên phải để truy cập trang web riêng có danh sách đầy đủ các token mới nhất (dưới mục Mới nhất) cùng với hiệu suất giá gần đây và liên kết đến trang giao dịch. Ngoài ra, trang này cung cấp thông tin toàn diện về tất cả các token sắp niêm yết.













Truy cập App MEXC, tại trang chủ nhấn vào mục Mới ở bên dưới. Kéo xuống để xem thông tin các token sắp được niêm yết, bao gồm tên cặp giao dịch và thời gian đếm ngược đến khi niêm yết.

















Trong mục Mới nhất, chọn bất kỳ token mới nào để được điều hướng đến trang giao dịch. Trên trang này, sẽ có đồng hồ đếm ngược ở giữa, hiển thị thời gian bắt đầu giao dịch của token.





Bên dưới đồng hồ đếm ngược, bật nút bên cạnh Nhắc tôi 30 phút trước khi niêm yết để kích hoạt nhắc nhở niêm yết token mới.









Nhấn nút > ở bên phải để tùy chỉnh cài đặt nhắc nhở niêm yết, ví dụ khi nào bạn muốn lời nhắc xuất hiện và phương thức nhận thông báo.





Ví dụ, bạn có thể chọn nhận cảnh báo trước khi niêm yết 30 phút, 10 phút hoặc 3 phút trước khi niêm yết, hoặc đặt thời gian nhắc nhở tùy chỉnh theo ý thích.





Hướng dẫn bật thông báo MEXC trên màn hình. Các phương thức thông báo khả dụng bao gồm Thông báo trên App, Thông báo hệ thống và Thông báo trên màn hình. Để biết hướng dẫn chi tiết về cách bật thông báo trên màn hình, vui lòng tham khảo









Lưu ý nếu bạn đã đặt lời nhắc bắt đầu giao dịch cho một cặp giao dịch cụ thể và lời nhắc này đã được kích hoạt, bạn sẽ không thể đặt lời nhắc mới cho cùng cặp giao dịch nữa.









1) Nhấn vào bất kỳ cặp token nào trong mục Mới, bạn sẽ được chuyển đến trang giao dịch tương ứng. Tại trang giao dịch, bạn có thể xem thời gian đếm ngược đến khi giao dịch bắt đầu.





2) Bên dưới đồng hồ đếm ngược, bật nút bên phải mục Nhắc tôi 30 phút trước khi niêm yết để hoàn tất việc cài đặt nhắc nhở khi token mới được niêm yết. Lưu ý bạn cần bật chức năng thông báo MEXC trên điện thoại trước khi kích hoạt tính năng này.





3) Nhấn vào dòng chữ Nhắc tôi 30 phút trước khi niêm yết để tùy chỉnh cài đặt nhắc nhở theo ý muốn.





4) Bạn có thể chọn nhắc nhở trước 30 phút, 10 phút, 3 phút trước khi niêm yết, hoặc tùy chỉnh thời gian theo ý muốn. Về phương thức thông báo, hiện hỗ trợ Thông báo đẩy trên App, Thông báo hệ thống và Thông báo trên màn hình. Lưu ý, thông báo trên màn hình chỉ áp dụng cho phiên bản Web.









Nếu nhắc nhở đã được đặt cho một cặp giao dịch và đã được kích hoạt, bạn sẽ không thể thiết lập nhắc nhở niêm yết mới cho cặp giao dịch này nữa.



