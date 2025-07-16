Hướng dẫn cài đặt Cảnh báo giá

Nhiều MEXCer khi giao dịch Spot hoặc Futures Vĩnh cửu bằng Ứng dụng MEXC thường phải đối mặt với những biến động thị trường đột ngột. Để nắm bắt các cơ hội tham gia phù hợp, người dùng cần thường xuyên theo dõi thị trường trong thời gian dài. Đối với những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, quen thuộc với các kỹ thuật giao dịch và những người mới tham gia giao dịch Futures, điều này chắc chắn sẽ trở thành một quá trình tiêu hao năng lượng. Nếu phần mềm giao dịch của bạn sở hữu một tính năng không chỉ cảnh báo bạn tham gia thị trường kịp thời khi có cơ hội mà còn cho phép bạn tập trung vào các vấn đề khác trong thời gian thị trường không sôi động hoặc ổn định, thì chắc chắn điều này có thể nâng cao hiệu quả quá trình giao dịch của bạn. Tính năng này được gọi là "Cảnh Báo Giá". Hôm nay, hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng tính năng Cảnh Báo Giá trên Ứng dụng MEXC.









Cảnh báo giá là một tính năng thông báo có thể tìm thấy trên trang giao dịch Spot và Futures của Ứng dụng MEXC. Logic đằng sau việc sử dụng Cảnh báo giá như sau: Bằng cách đặt các điều kiện kích hoạt cho cảnh báo giá, khi giá đạt đến các điều kiện được xác định trước này, Ứng dụng MEXC sẽ thông báo cho người dùng về mức giá hiện tại thông qua cả thông báo trong ứng dụng và thông báo tự động, đưa ra cảnh báo giá .









Khi sử dụng Cảnh báo giá, bạn cần đặt nhiều điều kiện kích hoạt khác nhau. Thông báo sẽ được gửi đến MEXCer khi giá kích hoạt các điều kiện khác nhau. Tuy nhiên, các điều kiện kích hoạt khác nhau sẽ phù hợp với các tình huống giao dịch khác nhau. Bạn cần hiểu logic sử dụng và các tình huống giao dịch có thể áp dụng của các điều kiện kích hoạt này;









Trên trang giao dịch Spot của MEXC, khi bạn truy cập vào trang Cảnh báo giá, chỉ có một điều kiện kích hoạt. Đó là:









Khi bạn sử dụng loại điều kiện kích hoạt này, điều đó có nghĩa là bạn đang theo dõi giá thị trường của một cặp giao dịch cụ thể có đạt đến một mức giá nhất định hay không. Do đó, trên giao diện này, bạn cần đặt giá chính xác làm điều kiện kích hoạt. Tại thời điểm này, một số nhà giao dịch có thể chọn tham gia thị trường dựa trên mức giá hiện tại.





Ví dụ





Khi giao dịch BTC/USDT, bạn đặt Cảnh báo giá ở mức 31,000 USDT. Nếu tại thời điểm đó, giá thị trường của BTC/USDT là 30,000 USDT, bạn sẽ nhận được thông báo Cảnh báo giá khi giá thị trường của cặp giao dịc Spot đó đạt 31,000 USDT.









Trên trang giao dịch Futures của MEXC, khi bạn truy cập trang Cảnh báo giá, tổng cộng 6 điều kiện kích hoạt sẽ được hiển thị:





Giá tăng





Giá giảm





Biến động 24H tăng





Biến động 24H giảm





Biến động 5 phút tăng





Biến động 5 phút giảm









Khi bạn sử dụng một trong hai điều kiện kích hoạt này, điều đó có nghĩa là bạn đang theo dõi giá thị trường của một cặp giao dịch nhất định có đạt đến một mức cụ thể hay không. Do đó, trên trang này, như một điều kiện kích hoạt, bạn cần đặt một mức giá chính xác. Tại thời điểm này, một số nhà giao dịch có thể chọn tham gia thị trường dựa trên mức giá hiện tại.





Ví dụ





Khi giao dịch BTC/USDT Futures Vĩnh cửu, nếu bạn đặt "Giá tăng trên" thành 31,000 USDT và giá thị trường của BTC/USDT Futures Vĩnh cửu là 30,000 USDT, bạn sẽ nhận được cảnh báo giá khi giá thị trường của BTC/USDT Futures Vĩnh cửu đạt 31,000 USDT.









Khi bạn sử dụng một trong hai điều kiện kích hoạt này, điều đó có nghĩa là bạn đang quan sát mức độ biến động của một cặp giao dịch cụ thể. Ngoài ra, do hai điều kiện kích hoạt này đưa ra khái niệm về khoảng thời gian, cụ thể là khoảng thời gian 24 giờ, nên dựa trên điều kiện được kích hoạt trong phạm vi dao động 24 giờ. Tóm lại, khi định cấu hình điều kiện kích hoạt này, bạn cần cài đặt giá trị phần trăm cụ thể.





Ví dụ





Khi giao dịch BTC/USDT Futures Vĩnh cửu, nếu bạn đặt giá trị phần trăm cho "Biến động giá 24H tăng" ở 10% và giá thị trường của BTC/USDT Futures Vĩnh cửu là 30,000 USDT, bạn sẽ nhận được cảnh báo giá nếu giá thị trường BTC/USDT Futures Vĩnh cửu đạt 33,000 USDT trong vòng 24 giờ.









Tương tự, khi bạn sử dụng một trong hai điều kiện kích hoạt này, điều đó có nghĩa là bạn vẫn đang quan sát mức độ biến động của một cặp giao dịch cụ thể. Tuy nhiên, điều kiện kích hoạt là trong vòng 5 phút, ngắn hơn đáng kể so với 24 giờ. Tương tự, điều kiện này dựa trên phạm vi dao động 5 phút. Do đó, khi thiết lập điều kiện kích hoạt này, bạn vẫn cần đặt giá trị phần trăm cụ thể.





Ví dụ





Khi giao dịch BTC/USDT Futures Vĩnh cửu, nếu bạn đặt giá trị phần trăm cho "Biến động 5 phút tăng" ở mức 10% và giá thị trường của BTC/USDT Futures Vĩnh cửu là 30,000 USDT, bạn sẽ nhận được cảnh báo giá nếu giá thị trường của BTC/USDT Futures Vĩnh cửu đạt 33,000 USDT trong vòng 5 phút.

















































Nếu điều kiện cảnh báo giá được kích hoạt, bạn sẽ nhận được thông báo trong ứng dụng và bạn cũng sẽ nhận được thông báo tương ứng trên thiết bị di động của mình. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể tìm thấy chúng trong phần Hộp thư đến trên trang chủ.













Nếu bạn cho rằng điều kiện cảnh báo giá cụ thể đã được cài đặt không chính xác và bạn muốn xóa và thực hiện đặt lại, hãy nhấn vào biểu tượng thùng rác.

















































Lấy điều kiện "Giá tăng" làm ví dụ, khi bạn đã đặt giá trị (ví dụ: 30,000 USDT), hãy nhấn vào [Tạo cảnh báo].





Sau khi thiết lập xong sẽ hiển thị thông báo "Đã tạo cảnh báo thành công".













Lấy điều kiện "Biến động 24H tăng" làm ví dụ, sau khi bạn đã đặt giá trị (ví dụ: 10%), hãy nhấn vào [Tạo cảnh báo].





Sau khi thiết lập xong sẽ hiển thị thông báo "Đã tạo cảnh báo thành công".













Lấy điều kiện "Biến động 5 phút tăng" làm ví dụ, sau khi bạn đã đặt giá trị (ví dụ: 10%), hãy nhấn vào [Tạo cảnh báo].





Sau khi thiết lập xong sẽ hiển thị thông báo "Đã tạo cảnh báo thành công".













Nếu điều kiện cảnh báo giá được kích hoạt, bạn sẽ nhận được thông báo trong ứng dụng và bạn cũng sẽ nhận được thông báo tương ứng trên thiết bị di động của mình. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể tìm thấy trong phần Hộp thư đến trên trang chủ.













Nếu bạn cho rằng một điều kiện cảnh báo giá cụ thể đã được đặt không chính xác và bạn muốn xóa và đặt lại: Lấy ví dụ về việc xóa điều kiện "Biến động 5 phút tăng", nhấn vào biểu tượng xóa rồi nhấn vào [Xóa] trong cửa sổ tự động "Xác nhận".













Cảnh báo giá là công cụ hỗ trợ giao dịch cực kỳ thiết thực có thể được sử dụng trong nhiều tình huống giao dịch khác nhau. Trong phần giao dịch Futures của Ứng dụng MEXC, bạn có thể đạt được mục tiêu vào lệnh, mở vị thế cũng như chốt lời và cắt lỗ bằng cách thiết lập cảnh báo giá. Có 6 loại cảnh báo giá và bạn có thể chọn sử dụng chúng một cách nhạy bén dựa trên nhu cầu cụ thể của mình. Ví dụ: Nếu bạn lo ngại về các mức giá cụ thể thì điều kiện "Giá tăng/giảm" có thể phù hợp hơn. Nếu bạn tập trung vào phạm vi dao động trong ngày hoặc ngắn hạn thì các điều kiện "Tăng/giảm trong 24H" và "Tăng/giảm trong 5 phút" có thể phù hợp hơn. Tăng/giảm trong 24H kích hoạt cảnh báo giá khi giá thị trường đạt đến điều kiện giá đã đặt, trong khi Tăng/giảm trong 5 phút yêu cầu giá thị trường phải đáp ứng điều kiện giá đã đặt trong khoảng thời gian được chỉ định để bạn nhận được cảnh báo giá.









Cảnh báo giá hiện không khả dụng trên website.





Thông báo trên thiết bị di động có thể không thành công do sự cố mạng. Hãy đảm bảo kết nối internet luôn ổn định.





Thời gian thông báo giá bị ảnh hưởng bởi kiểu máy và hệ điều hành trên điện thoại của bạn, điều này có thể dẫn đến rủi ro chậm trễ. Vì vậy, hãy thận trọng và quản lý rủi ro của bạn. Ngoài ra, vui lòng đảm bảo Ứng dụng MEXC chạy ở chế độ nền trên thiết bị di động và bật thông báo.





Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiềm ẩn rủi ro và việc đầu tư cần được tiếp cận một cách thận trọng. Nội dung này không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đưa ra quyết định dựa trên mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.