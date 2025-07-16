1. Chuyển đổi số dư nhỏ sang MX có nghĩa là gì? Để đáp ứng nhu cầu giao dịch của người dùng, MEXC đã ra mắt tính năng [Chuyển đổi tài sản nhỏ]. Theo các quy tắc chuyển đổi, người dùng có thể chuyển đổ1. Chuyển đổi số dư nhỏ sang MX có nghĩa là gì? Để đáp ứng nhu cầu giao dịch của người dùng, MEXC đã ra mắt tính năng [Chuyển đổi tài sản nhỏ]. Theo các quy tắc chuyển đổi, người dùng có thể chuyển đổ
Learn/Khu Vực MX/Phân Tích Chủ Đề Thịnh Hành/Hướng dẫn c...nhỏ sang MX

Hướng dẫn chuyển đổi số dư nhỏ sang MX

16/07/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
#Người Mới Bắt Đầu
Humanity
H$0.06728-4.82%
MX Token
MX$2.5794-1.74%
Gravity
G$0.009178-5.18%
PoP Planet
P$0.1153+9.18%
MemeCore
M$2.01034-2.81%


1. Chuyển đổi số dư nhỏ sang MX có nghĩa là gì?


Để đáp ứng nhu cầu giao dịch của người dùng, MEXC đã ra mắt tính năng [Chuyển đổi tài sản nhỏ]. Theo các quy tắc chuyển đổi, người dùng có thể chuyển đổi tài sản nhỏ sang MX.

Quy tắc chuyển đổi:

  • Tính năng có thể được sử dụng tối đa 10 lần trong 24 giờ.
  • Có thể cùng lúc trao đổi tối đa 99 loại tài sản và giá trị của mỗi tài sản phải nhỏ hơn 5 USDT. Mức trao đổi tối đa tại một thời điểm là 50 USDT.
  • Các tài sản đã bị hủy niêm yết hoặc bị tạm dừng rút và nạp, cũng như các tài sản có biến động giá vượt quá 300.00% trong 12 giờ qua đều không được hỗ trợ.
  • Hiện tại, tính năng này chỉ hỗ trợ các cặp giao dịch USDT/USDC/ETH/BTC/USDP.
  • Nếu cặp giao dịch đã chọn của bạn không bao gồm USDT nhưng thuộc bất kỳ USDC/ETH/BTC/USDP nào, thì việc định giá và chuyển đổi sẽ dựa trên giá USDT tương ứng.
  • Phí 0.2% để chuyển đổi số dư nhỏ sang MX.

2. Hướng dẫn Chuyển đổi Số dư Nhỏ sang MX


I. [Website] Hướng dẫn chuyển đổi số dư nhỏ sang MX:


Bước 1: Đăng nhập vào website chính thức của MEXC. Ở góc trên cùng bên phải của trang chủ, nhấp vào [] - [Spot].



Bước 2: Trên trang Spot nhấp vào [Chuyển đổi số dư nhỏ sang MX] ở bên phải Danh sách tài sản.



Bước 3: Đánh dấu vào loại tiền điện tử có số dư nhỏ mà bạn muốn chuyển đổi sang MX và nhấp vào [Hoán đổi] ở góc trên cùng bên phải của giao diện.



Bước 4: Nhấp vào [Chuyển đổi ngay]



Bước 5: Chuyển đổi thành công, nhấp vào [Xác nhận].




II. [APP] Hướng dẫn chuyển đổi số dư nhỏ sang MX:


Bước 1: Nhấp vào [Ví] ở góc dưới cùng bên phải



Bước 2: Chọn [Spot] và nhấp vào [Chuyển đổi số dư nhỏ sang MX].




Bước 3: Đánh dấu vào loại tiền điện tử có số dư nhỏ mà bạn muốn chuyển đổi sang MX và nhấp vào [Hoán đổi] ở cuối trang



Bước 4: Nhấp vào [Xác nhận].



Bước 5: Chuyển đổi thành công, nhấp vào [Xác nhận].



Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Hãy đảm bảo hiểu biết thấu đáo về những rủi ro liên quan và đầu tư thận trọng. Hành động đầu tư của người dùng là độc lập và không được chỉ đạo bởi nền tảng này.


Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Giao dịch Demo trên MEXC Futures: Nâng cao kỹ năng giao dịch với không rủi ro

Giao dịch Demo trên MEXC Futures: Nâng cao kỹ năng giao dịch với không rủi ro

Trong giao dịch Futures tiền mã hoá, việc rèn luyện kỹ năng và chiến lược thường phải trả giá bằng vốn thật. Nhiều người mới tham gia thị trường thực mà chưa có sự chuẩn bị đầy đủ và phải đối mặt với

Sự kiện Futures MEXC: Hướng dẫn toàn diện để tối đa hoá phần thưởng khi giao dịch

Sự kiện Futures MEXC: Hướng dẫn toàn diện để tối đa hoá phần thưởng khi giao dịch

Trong thị trường giao dịch tiền mã hoá đầy cạnh tranh, việc lựa chọn một sàn không chỉ mang đến trải nghiệm giao dịch ổn định và hiệu quả mà còn liên tục cung cấp các quyền lợi bổ sung là điều vô cùng

Hướng dẫn toàn diện về TP và SL trong Futures: Quản lý rủi ro cơ bản & mẹo thực tiễn cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn toàn diện về TP và SL trong Futures: Quản lý rủi ro cơ bản & mẹo thực tiễn cho người mới bắt đầu

Trong thị trường tiền mã hoá, biến động giá có thể rất lớn, lợi nhuận hoặc thua lỗ có thể xảy ra chỉ trong tích tắc. Đối với người giao dịch Futures, lệnh TP và SL không chỉ là công cụ thiết yếu để qu

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng