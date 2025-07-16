1. zkSync là gì? zkSync là một giải pháp mở rộng Layer 2 do nhóm Matter Labs phát triển, nhằm tăng cường khả năng mở rộng của mạng Ethereum bằng cách sử dụng công nghệ Rollup dựa trên bằng chứng Zero-1. zkSync là gì? zkSync là một giải pháp mở rộng Layer 2 do nhóm Matter Labs phát triển, nhằm tăng cường khả năng mở rộng của mạng Ethereum bằng cách sử dụng công nghệ Rollup dựa trên bằng chứng Zero-
Hướng dẫn kiểm tra tiến trình nạp trên mạng zkSync Era

16/07/2025
#Cơ Bản#Layer2
1. zkSync là gì?


zkSync là một giải pháp mở rộng Layer 2 do nhóm Matter Labs phát triển, nhằm tăng cường khả năng mở rộng của mạng Ethereum bằng cách sử dụng công nghệ Rollup dựa trên bằng chứng Zero-knowledge.

Hiện tại, zkSync hoạt động trên hai chuỗi: zkSync Lite và zkSync Era. zkSync Lite ra mắt trên Mainnet Ethereum vào ngày 15/06/2020, đạt thông lượng khoảng 300 TPS (Giao dịch mỗi giây) nhưng không tương thích với máy ảo Ethereum (EVM). zkSync Era ra mắt vào ngày 24/03/2023, hỗ trợ tính năng hợp đồng thông minh và đạt thông lượng trên 20,000 TPS. Thông thường, khi đề cập đến mạng zkSync, đó thường là zkSync Era.

Nếu quan tâm đến mạng Layer 2 và các nội dung liên quan, bạn có thể đọc các bài viết "Tìm hiểu Ethereum Layer 2 trong một ví dụ đơn giản" và "ZK Rollup rất được mong đợi: Đó là gì?" để tìm hiểu thêm.

2. Trì hoãn xử lí lệnh (Execution Delay) là gì?


Trì hoãn xử lý lệnh là một cơ chế độc đáo của zkSync Era, đề cập đến việc khóa thời gian cho mỗi khối L2 được nạp trên L1 trước khi zkSync Era được xử lý và xác nhận. Ban đầu, thời gian trì hoãn là 24 giờ và khi hệ thống trở nên ổn định hơn, thời gian này sẽ giảm dần cho đến khi được loại bỏ hoàn toàn. Trì hoãn xử lý lệnh không chỉ ảnh hưởng đến các cầu nối liên chuỗi tiêu chuẩn của zkSync ETH và ERC20, mà còn ảnh hưởng đến bất kỳ cầu nối liên chuỗi tùy chỉnh nào do các đội ngũ khác xây dựng.

Do cơ chế Trì hoãn xử lý lệnh, khi nạp bằng mạng zkSync Era trên MEXC, bạn sẽ nhận được cửa sổ bật lên thông báo việc nạp trên chuỗi sẽ mất 23 giờ để xác minh.


2.1 Ưu điểm của Trì hoãn xử lý lệnh


Để đảm bảo an ninh cho toàn bộ mạng, cơ chế Trì hoãn xử lý lệnh cho phép nhóm zkSync có đủ thời gian để xác minh các giao dịch trong một khối trước khi trở thành giao dịch cuối cùng. Điều này ngăn chặn các tình huống mà hacker có thể khai thác các lỗ hổng một cách nhanh chóng. Ngay cả khi hacker phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến zkSync và xâm nhập thành công vào các máy chủ chạy zkSync, nhóm zkSync vẫn có đủ thời gian để phát hiện lỗ hổng, tiến hành điều tra và khởi động các giao thức quản trị để đóng băng mạng lưới.

3. Hướng dẫn kiểm tra tiến trình nạp trên mạng zkSync Era


Nếu muốn tìm hiểu cách nạp tiền mã hoá trên MEXC, bạn có thể tham khảo các bài viết "Hướng dẫn nạp tiền mã hóa trên MEXC (Website)" và "Hướng dẫn nạp tiền mã hóa trên MEXC (App)".

Bài viết này chủ yếu tập trung về việc kiểm tra tiến trình và trạng thái nạp, sử dụng ví dụ về nạp token ZK.

Truy cập trang web chính thức của zkSync Era (https://explorer.zksync.io/), sao chép địa chỉ rút và dán vào ô tìm kiếm, nhấn vào biểu tượng tìm kiếm [🔍] và bạn sẽ được chuyển đến trang địa chỉ rút.


Cuộn xuống trang địa chỉ rút để xem tất cả các hoạt động giao dịch liên quan.

Theo thứ tự thời gian, giao dịch đầu tiên được liệt kê là khoản nạp mà người dùng vừa khởi tạo. Nhấn vào hash giao dịch tương ứng để truy cập vào trang giao dịch.


Trên trang chi tiết hash giao dịch, bạn có thể xem trạng thái của khoản nạp. "Processed" là khoản nạp đã được xử lý bởi mạng zkSync Era và "Sending" là khoản nạp đang chờ được nạp trên mạng Ethereum.

Ngoài "Sending", giao dịch nạp cũng cần phải trải qua các bước "Validating" (Xác minh) và "Executing" (Thực hiện thành công) trước khi được ghi nhận. Như đã đề cập trước đó, do cơ chế Trì hoãn xử lý lệnh, sẽ có thời gian khóa cho mỗi khối L2 được nạp trên L1 trước khi giao dịch được thực hiện và hoàn thành.

Trên trang chi tiết hash giao dịch, bạn có thể kiểm tra địa chỉ rút, địa chỉ nạp và số lượng token trong mục "Tokens Transferred" (Số lượng Token được chuyển).


Khi nạp thành công, trạng thái khoản nạp trên trang chi tiết hash giao dịch tương ứng sẽ thay đổi thành "Processed" và "Executed," cho biết giao dịch đã được mạng zkSync Era xử lý và thực hiện thành công trên mạng Ethereum.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.


