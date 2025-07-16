Các tính năng phụ trợ thường dùng trên trang giao dịch Spot





Ngoài các tính năng giao dịch chính, trang giao dịch Spot của MEXC còn cung cấp nhiều tính năng phụ trợ khác để hỗ trợ người dùng giao dịch Spot một cách hiệu quả.





So với phiên bản web, trên phiên bản APP có thể không cung cấp nhiều tính năng phụ trợ toàn diện do các yếu tố như kích thước màn hình. Bài viết này sẽ sử dụng các tính năng phụ trợ trên phiên bản web để làm ví dụ.





Đăng nhập vào website chính thức của MEXC. Trên trang giao dịch Spot, nhấn vào nút [⚙️] ở góc trên cùng bên phải để truy cập vào trang Cài đặt - nơi có thể cài đặt các tính năng phụ trợ để đặt lệnh.













Tính năng Xác nhận đặt lệnh có thể giúp bạn xem xét và xác nhận lệnh trong quá trình đặt lệnh, ngăn ngừa những tổn thất có thể xảy ra do lỗi nhập thông tin và các yếu tố khác. Nhấn vào nút [⚙️] để truy cập trang Cài đặt, sau đó kéo nút tắt/bật ở bên phải [Xác nhận đặt lệnh] để mở, đồng thời chọn phương thức đặt lệnh để hoàn tất thiết lập.









MEXC sẽ sử dụng lệnh Limit làm ví dụ minh hoạ.





Nhấn vào [Limit] để chọn loại lệnh, sau đó mua 500 MX với giá 2 USDT. Sau khi nhấn [Mua MX], cửa sổ [Xác nhận đặt lệnh] sẽ xuất hiện. Bạn có thể xem chi tiết về lệnh Limit này bao gồm: Cặp giao dịch, loại/phương hướng, giá và số lượng. Sau khi xác nhận tất cả đều chính xác, nhấn vào [Xác nhận] để đặt lệnh.













Tương tự như tính năng Xác nhận đặt lệnh, tính năng Xác nhận lệnh lớn được thiết kế để ngăn ngừa tổn thất tài sản trong một giao dịch lớn. Trước khi chính thức đặt lệnh, tính năng này cho phép người dùng kiểm tra kỹ lệnh đã đặt. Bạn có thể đặt số tiền với ngưỡng riêng của bạn, và khi số tiền đặt lệnh lớn hơn hoặc bằng ngưỡng bạn đã đặt, tính năng Xác nhận lệnh lớn sẽ được kích hoạt. Nếu không, tính năng này sẽ không được kích hoạt.









MEXC sẽ sử dụng lệnh Limit làm ví dụ minh hoạ. Trong ví dụ này, ngưỡng để kích hoạt tính năng Xác nhận lệnh lớn là 1,000 USDT.





Nhấn vào [Limit] để chọn lệnh Limit, mua 600 MX với giá 2 USDT. Sau khi nhấn [Mua MX], cửa sổ Xác nhận lệnh lớn kèm dòng thông báo màu cam sẽ xuất hiện.





Trong cửa sổ [Xác nhận lệnh lớn], bạn có thể xem chi tiết về lệnh Limit này bao gồm: Cặp giao dịch, loại/phương hướng, giá và số lượng. Sau khi xác nhận tất cả đều chính xác, nhấn [Xác nhận] để đặt lệnh. Ngoài ra, nhấn [Huỷ] khi bạn muốn huỷ đặt lệnh.













Lệnh Market là loại lệnh thực hiện giao dịch nhanh chóng ở mức giá thị trường hiện tại. Vì lý do thị trường biến động mạnh, lệnh Market chỉ có thể khớp lệnh một phần. Nếu tính năng [Cửa sổ thông báo lệnh thị trường chưa được khớp hoàn toàn] đã được bật, bạn sẽ nhận được thông báo bằng cửa sổ bật lên khi lệnh thị trường của bạn chưa được khớp hoàn toàn.









Nếu đã bật tính năng Thông báo lệnh, khi lệnh chưa được thực hiện, hệ thống sẽ phát ra âm thanh cảnh báo và hiển thị thông báo ở góc dưới cùng bên phải, thông báo lệnh đã được đặt thành công. Bạn cũng có thể chọn phương thức thông báo yêu thích bằng cách chọn/bỏ chọn [Tin nhắn thông báo] hoặc [Âm thanh]









Tại MEXC, trong phần [Vị thế hiện tại] ở cuối trang giao dịch Spot, bạn có thể xem tình hình PNL của các loại token khác nhau đang nắm giữ. Tính năng này cung cấp màn hình hiển thị trực quan về tổng thể PNL hiện tại, cũng như PNL của riêng từng loại token khác nhau.





Đối với các token được mua hoàn toàn trên MEXC, hệ thống sẽ tính giá mua trung bình và cung cấp thông tin PNL hiện tại cho các vị thế hiện có. Tuy nhiên, nếu token đã được nạp một phần hoặc toàn bộ từ các sàn giao dịch khác sang MEXC, bạn có thể chỉnh sửa và cài đặt thủ công “Giá mua trung bình” để xem PNL hiện tại cho các vị thế.













Ngoài các tính năng liên quan đến đặt lệnh nêu trên, MEXC còn cung cấp nhiều tính năng phụ trợ khác nhau để hỗ trợ giao dịch Spot. Bạn có thể sử dụng những công cụ này dựa trên sở thích và nhu cầu cụ thể.









Nhiều nhà giao dịch có kinh nghiệm thích vẽ các đường trên biểu đồ K-Line để giúp dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai. MEXC cung cấp các công cụ vẽ cho phép người dùng nhanh chóng vẽ các đường cho nhiều hình thức phân tích chuyên nghiệp khác nhau, hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định sáng suốt khi đầu tư.





Để tìm hiểu thêm về Công cụ vẽ, vui lòng tham khảo Cách sử dụng công cụ vẽ (K-Line gốc)









Tính năng Chia sẻ ảnh chụp nhanh thường được kết hợp với Công cụ vẽ. Sau khi đưa ra dự đoán về xu hướng thị trường bằng Công cụ vẽ, nếu muốn chia sẻ ý tưởng với bạn bè, bạn có thể nhấn vào nút [Chụp nhanh] để hệ thống tạo hình ảnh trang K-Line hiện tại, giúp bạn dễ dàng chia sẻ những phân tích.













Hiển thị đa biểu đồ có thể nâng cao hiệu quả trong việc giám sát thị trường và giao dịch nhiều loại token khác nhau. Hiện tại, MEXC Spot chỉ hỗ trợ hiển thị đa biểu đồ ở chế độ TradingView. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tính năng này thông qua bài viết Hướng dẫn thay đổi bố cục biểu đồ K-line Futures









Giao dịch Spot tại MEXC cung cấp ba tuỳ chọn bố cục trang: Tiêu chuẩn, màn hình rộng và dọc. Bạn có thể chuyển đổi giữa các bố cục này dựa trên sở thích bằng cách nhấp vào nút [⚙️] ở góc bên phải trang giao dịch.



Ngoài ra, trang giao dịch Spot trên MEXC còn hỗ trợ tính năng kéo thả để điều chỉnh kích thước của các mục. Bạn có thể tùy chỉnh theo ý thích bằng cách nhấn giữ vào góc dưới bên phải [⌟] của mục và kéo để điều chỉnh kích thước.









Các tính năng phụ trợ trên trang giao dịch Spot giúp nâng cao hiệu quả giao dịch và giúp bạn không bỏ lỡ những thông tin quan trọng. Trong các hoạt động giao dịch hàng ngày, bạn có thể trải nghiệm các tính năng khác nhau này để tìm ra tính năng phù hợp với thói quen giao dịch của mình, ngoài ra còn giúp bạn giao dịch hiệu quả hơn.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.