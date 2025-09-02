Giao dịch Futures là gì





Trong bài viết này, bạn sẽ khám phá những điều cơ bản về giao dịch Futures với MEXC Learn. Hướng dẫn đơn giản này sẽ giúp bạn dễ dàng hiểu được thị trường phái sinh.





Futures là một dạng hợp đồng phái sinh yêu cầu các bên giao dịch hoàn thành giao dịch của một tài sản vào một ngày và tỷ lệ cố định trong tương lai. Người mua và người bán phải tuân theo giá đã đặt khi hợp đồng tương lai được đặt. Điều kiện này có nghĩa là giá được quyết định trong hợp đồng phải được thanh toán, bất kể giá hiện tại của tài sản.





Hợp đồng tương lai có thể dành cho bất kỳ hàng hóa vật chất hoặc bất kỳ công cụ tài chính nào. Các hợp đồng này đủ chi tiết để liệt kê số lượng tài sản được bao hàm trong hợp đồng. Các hợp đồng tương lai thường được giao dịch trên các sàn giao dịch Futures giống như các hợp đồng được cung cấp bởi MEXC.





Futures là một công cụ phổ biến để phòng ngừa rủi ro khi giá thị trường giảm. Nhà giao dịch cũng sử dụng chúng để bảo vệ các giao dịch thông thường của họ khỏi biến động giá.









Hợp đồng tương lai cho phép các nhà giao dịch ấn định giá của tài sản trong hợp đồng. Tài sản này có thể là bất kỳ loại hàng hóa nào được giao dịch phổ biến như dầu, vàng, bạc, ngô, đường và bông. Tài sản cơ sở cũng có thể là cổ phiếu, cặp tiền tệ, tiền điện tử và trái phiếu kho bạc.





Một hợp đồng tương lai sẽ khóa giá của bất kỳ tài sản nào trong số này vào một ngày trong tương lai. Một hợp đồng Futures tiêu chuẩn có ngày đáo hạn, còn được gọi là giá hết hạn và giá cố định. Ngày hoặc tháng đáo hạn thường được sử dụng để xác định hợp đồng Futures. Ví dụ, ngô tương lai hết hạn vào tháng Giêng được gọi là ngô tương lai tháng Giêng.





Là người mua hợp đồng tương lai, bạn sẽ bị ràng buộc sở hữu hàng hóa hoặc tài sản khi hợp đồng đáo hạn. Quyền sở hữu này có thể bằng tiền mặt và không phải lúc nào cũng phải là quyền sở hữu tài sản vật chất.

Điểm chính cần nhớ là người mua có thể bán hợp đồng Futures của họ cho người khác và giải phóng bản thân khỏi nghĩa vụ hợp đồng.









Làm thế nào để giao dịch Futures tại MEXC









trang chính của MEXC, đưa con trỏ đến “Futures” ở menu trên cùng rồi chọn “Futures” trong menu thả xuống hoặc chỉ cần nhấp vào liên kết này Mở, đưa con trỏ đến “Futures” ở menu trên cùng rồi chọn “Futures” trong menu thả xuống hoặc chỉ cần nhấp vào













Ứng dụng MEXC, nhấn vào “Futures” ở menu dưới cùng Nhấp vào, nhấn vào “Futures” ở menu dưới cùng









Giao dịch MEXC Futures cung cấp miễn phí tất cả các công cụ cần thiết cho mọi nhà giao dịch. Giao dịch thân thiện với người dùng và cung cấp tất cả thông tin cần thiết trong nháy mắt.





Web：









App：









Như được minh hoạ trong hình trên: Vị trí 1: Thanh menu ở trên cùng cho phép bạn chọn cặp Futures bạn muốn giao dịch. Vị trí 2: Phần dưới của màn hình thể hiện chi tiết vị thế và lệnh của bạn. Vị trí 3: Sổ lệnh bên trái màn hình giúp bạn có cái nhìn tổng quan về những gì các nhà giao dịch khác đang mua và bán để bạn biết điều gì đang xảy ra trên thị trường vào lúc này. Vị trí 4: Bên phải màn hình có nút đặt lệnh.







Để bắt đầu giao dịch trên MEXC Futures, bạn phải chuyển tiền từ tài khoản Spot của mình sang tài khoản phái sinh (hợp đồng) để giao dịch Futures





Khi đặt lệnh, bạn thiết lập giá và số lượng tài sản muốn giao dịch và xác nhận bằng cách nhấp các tùy chọn “Mua/Long” hoặc “Bán/Short”





Các tùy chọn Futures cung cấp tỷ lệ đòn bẩy khác nhau trên các kết hợp giao dịch khác nhau





Sàn giao dịch MEXC hỗ trợ đòn bẩy giao dịch lên tới 500x. Đòn bẩy tối đa phụ thuộc vào ký quỹ ban đầu và ký quỹ duy trì





Sàn giao dịch cho phép người dùng thay đổi các vị thế long và short của họ ở chế độ cross margin. Chẳng hạn, vị thế long là 30x và vị thế short là 90x. Để phòng ngừa rủi ro, nhà giao dịch có thể điều chỉnh đòn bẩy giao dịch từ 90x thành 30x





Nền tảng hỗ trợ các nhà giao dịch với các tùy chọn ký quỹ khác nhau bằng cách cung cấp các chế độ ký quỹ khác nhau.





Cross-margin chia sẻ số tiền ký quỹ với hai vị thế được mở đối với cùng một loại tiền điện tử. Bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào từ một vị thế có thể được sử dụng để điều chỉnh so với số dư của giao dịch khác.





Isolated margin chỉ chấp nhận ký quỹ so với vị thế đã mở. Trong trường hợp thua lỗ, giao dịch sẽ chỉ thua lỗ so với vị thế cụ thể khi thanh toán. Điều này khiến số dư của tiền điện tử không bị ảnh hưởng. Đây là tùy chọn tốt nhất cho tất cả các nhà giao dịch mới vì nó bảo vệ số dư tiền điện tử chính.





Theo cài đặt mặc định, tất cả các nhà giao dịch bắt đầu giao dịch ở chế độ isolated margin.









Giao dịch Futures mang lại rất nhiều lợi thế thu hút tất cả các nhà đầu tư. Vì chúng là các công cụ phái sinh tài chính dựa trên giá trị hoặc dựa trên tài sản tài chính nên rất hữu ích để quản lý rủi ro và phòng hộ trong khai thác và giao dịch tiền điện tử. Việc giảm thiểu rủi ro này khiến cho giao dịch Futures có hiệu quả hơn.



