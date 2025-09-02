Trong bài viết này, bạn sẽ khám phá những điều cơ bản về giao dịch Futures với MEXC Learn. Hướng dẫn đơn giản này sẽ giúp bạn dễ dàng hiểu được thị trường phái sinh. Futures là một dạng hợp đồng phái Trong bài viết này, bạn sẽ khám phá những điều cơ bản về giao dịch Futures với MEXC Learn. Hướng dẫn đơn giản này sẽ giúp bạn dễ dàng hiểu được thị trường phái sinh. Futures là một dạng hợp đồng phái
Learn/Hướng dẫn người mới/Futures/Giao dịch Futures là gì

Giao dịch Futures là gì

02/09/2025MEXC
0m
#Cơ Bản#Futures#Người Mới Bắt Đầu
Gravity
G$0.00533-1.13%
MemeCore
M$1.32617-0.39%
Brainedge
LEARN$0.0116-0.93%
Humanity
H$0.12701+8.74%
PoP Planet
P$0.01923+2.94%

Trong bài viết này, bạn sẽ khám phá những điều cơ bản về giao dịch Futures với MEXC Learn. Hướng dẫn đơn giản này sẽ giúp bạn dễ dàng hiểu được thị trường phái sinh.

Futures là một dạng hợp đồng phái sinh yêu cầu các bên giao dịch hoàn thành giao dịch của một tài sản vào một ngày và tỷ lệ cố định trong tương lai. Người mua và người bán phải tuân theo giá đã đặt khi hợp đồng tương lai được đặt. Điều kiện này có nghĩa là giá được quyết định trong hợp đồng phải được thanh toán, bất kể giá hiện tại của tài sản.

Hợp đồng tương lai có thể dành cho bất kỳ hàng hóa vật chất hoặc bất kỳ công cụ tài chính nào. Các hợp đồng này đủ chi tiết để liệt kê số lượng tài sản được bao hàm trong hợp đồng. Các hợp đồng tương lai thường được giao dịch trên các sàn giao dịch Futures giống như các hợp đồng được cung cấp bởi MEXC.

Futures là một công cụ phổ biến để phòng ngừa rủi ro khi giá thị trường giảm. Nhà giao dịch cũng sử dụng chúng để bảo vệ các giao dịch thông thường của họ khỏi biến động giá.

1. Futures hoạt động như thế nào?


Hợp đồng tương lai cho phép các nhà giao dịch ấn định giá của tài sản trong hợp đồng. Tài sản này có thể là bất kỳ loại hàng hóa nào được giao dịch phổ biến như dầu, vàng, bạc, ngô, đường và bông. Tài sản cơ sở cũng có thể là cổ phiếu, cặp tiền tệ, tiền điện tử và trái phiếu kho bạc.

Một hợp đồng tương lai sẽ khóa giá của bất kỳ tài sản nào trong số này vào một ngày trong tương lai. Một hợp đồng Futures tiêu chuẩn có ngày đáo hạn, còn được gọi là giá hết hạn và giá cố định. Ngày hoặc tháng đáo hạn thường được sử dụng để xác định hợp đồng Futures. Ví dụ, ngô tương lai hết hạn vào tháng Giêng được gọi là ngô tương lai tháng Giêng.

Là người mua hợp đồng tương lai, bạn sẽ bị ràng buộc sở hữu hàng hóa hoặc tài sản khi hợp đồng đáo hạn. Quyền sở hữu này có thể bằng tiền mặt và không phải lúc nào cũng phải là quyền sở hữu tài sản vật chất.
Điểm chính cần nhớ là người mua có thể bán hợp đồng Futures của họ cho người khác và giải phóng bản thân khỏi nghĩa vụ hợp đồng.

2. Làm thế nào để giao dịch Futures tại MEXC


Làm thế nào để giao dịch Futures tại MEXC

2.1 Nếu MEXCer có ý định giao dịch trên web, vui lòng làm theo các hướng dẫn bên dưới để sử dụng trang MEXC để mua tiền điện tử Futures:


Mở trang chính của MEXC, đưa con trỏ đến “Futures” ở menu trên cùng rồi chọn “Futures” trong menu thả xuống hoặc chỉ cần nhấp vào liên kết này



2.2 Nếu MEXCer có ý định giao dịch trên thiết bị di động, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để mua tiền điện tử Futures trên Ứng dụng MEXC:


Nhấp vào Ứng dụng MEXC, nhấn vào “Futures” ở menu dưới cùng



Giao dịch MEXC Futures cung cấp miễn phí tất cả các công cụ cần thiết cho mọi nhà giao dịch. Giao dịch thân thiện với người dùng và cung cấp tất cả thông tin cần thiết trong nháy mắt.

Web



App


Như được minh hoạ trong hình trên:
Vị trí 1: Thanh menu ở trên cùng cho phép bạn chọn cặp Futures bạn muốn giao dịch.
Vị trí 2: Phần dưới của màn hình thể hiện chi tiết vị thế và lệnh của bạn.
Vị trí 3: Sổ lệnh bên trái màn hình giúp bạn có cái nhìn tổng quan về những gì các nhà giao dịch khác đang mua và bán để bạn biết điều gì đang xảy ra trên thị trường vào lúc này.
Vị trí 4: Bên phải màn hình có nút đặt lệnh.

3. Giao dịch Futures trên MEXC


Để bắt đầu giao dịch trên MEXC Futures, bạn phải chuyển tiền từ tài khoản Spot của mình sang tài khoản phái sinh (hợp đồng) để giao dịch Futures

Khi đặt lệnh, bạn thiết lập giá và số lượng tài sản muốn giao dịch và xác nhận bằng cách nhấp các tùy chọn “Mua/Long” hoặc “Bán/Short”

Các tùy chọn Futures cung cấp tỷ lệ đòn bẩy khác nhau trên các kết hợp giao dịch khác nhau


Sàn giao dịch MEXC hỗ trợ đòn bẩy giao dịch lên tới 500x. Đòn bẩy tối đa phụ thuộc vào ký quỹ ban đầu và ký quỹ duy trì


Sàn giao dịch cho phép người dùng thay đổi các vị thế long và short của họ ở chế độ cross margin. Chẳng hạn, vị thế long là 30x và vị thế short là 90x. Để phòng ngừa rủi ro, nhà giao dịch có thể điều chỉnh đòn bẩy giao dịch từ 90x thành 30x


Nền tảng hỗ trợ các nhà giao dịch với các tùy chọn ký quỹ khác nhau bằng cách cung cấp các chế độ ký quỹ khác nhau.

  • Cross-margin chia sẻ số tiền ký quỹ với hai vị thế được mở đối với cùng một loại tiền điện tử. Bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào từ một vị thế có thể được sử dụng để điều chỉnh so với số dư của giao dịch khác.

  • Isolated margin chỉ chấp nhận ký quỹ so với vị thế đã mở. Trong trường hợp thua lỗ, giao dịch sẽ chỉ thua lỗ so với vị thế cụ thể khi thanh toán. Điều này khiến số dư của tiền điện tử không bị ảnh hưởng. Đây là tùy chọn tốt nhất cho tất cả các nhà giao dịch mới vì nó bảo vệ số dư tiền điện tử chính.

Theo cài đặt mặc định, tất cả các nhà giao dịch bắt đầu giao dịch ở chế độ isolated margin.


4. Tại sao các nhà giao dịch chọn Futures?


Giao dịch Futures mang lại rất nhiều lợi thế thu hút tất cả các nhà đầu tư. Vì chúng là các công cụ phái sinh tài chính dựa trên giá trị hoặc dựa trên tài sản tài chính nên rất hữu ích để quản lý rủi ro và phòng hộ trong khai thác và giao dịch tiền điện tử. Việc giảm thiểu rủi ro này khiến cho giao dịch Futures có hiệu quả hơn.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các tài liệu này không liên quan đến việc cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và đây không phải là lời khuyên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin chứ không phải tư vấn tài chính. Bạn nên đảm bảo bạn đã hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan trước khi đầu tư.

Bài viết phổ biến

Câu hỏi thường gặp liên quan đến tài khoản

Câu hỏi thường gặp liên quan đến tài khoản

1. Đăng nhập1.1 Làm thế nào để đăng nhập khi không thể truy cập số điện thoại hoặc Email?Nếu bạn nhớ mật khẩu đăng nhập tài khoản:Trên Web: Tại trang đăng nhập chính thức, nhập tài khoản và mật khẩu,

Cách Gửi Bitcoin? Hướng Dẫn Chi Tiết Từng Bước

Cách Gửi Bitcoin? Hướng Dẫn Chi Tiết Từng Bước

Gửi bitcoin lúc đầu có thể có vẻ phức tạp, nhưng thực ra nó khá đơn giản một khi bạn hiểu những điều cơ bản. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu mọi thứ cần biết về cách gửi bitcoin an toàn và hiệu quả. Bạ

Bitcoin vs Vàng: Tài sản nào thắng thế như một kho lưu trữ giá trị?

Bitcoin vs Vàng: Tài sản nào thắng thế như một kho lưu trữ giá trị?

Cuộc tranh luận giữa bitcoin vs vàng đã trở nên gay gắt khi cả hai tài sản đạt mức định giá lịch sử vào năm 2025. Vàng đã tăng mạnh với giá trên $3,000 mỗi ounce trong khi Bitcoin giao dịch trên $100,

Tại Sao Bitcoin Có Giá Trị? 5 Lý Do Chính Đằng Sau Giá Của Nó

Tại Sao Bitcoin Có Giá Trị? 5 Lý Do Chính Đằng Sau Giá Của Nó

Bitcoin đã tăng từ vài xu lên hàng chục nghìn đô la, nhưng nhiều người vẫn tự hỏi làm thế nào tiền kỹ thuật số không có tài sản thực tế đảm bảo lại có thể có giá trị. Bài viết này giải thích các yếu t

Bài viết liên quan

Thanh Lý Bắt Buộc Là Gì?

Thanh Lý Bắt Buộc Là Gì?

1. Thanh lý bắt buộc là gì?Thanh lý bắt buộc xảy ra khi số tiền ký quỹ đạt đến mức ký quỹ duy trì, dẫn vị thế bị thanh lý và bị mất toàn bộ số tiền ký quỹ duy trì. Khi giá hợp lý đạt đến giá thanh lý,

Futures dự đoán là gì? Phương thức giao dịch Futures đơn giản và dễ tiếp cận

Futures dự đoán là gì? Phương thức giao dịch Futures đơn giản và dễ tiếp cận

Giao dịch Futures tiền mã hoá thu hút vô số nhà đầu tư nhờ đòn bẩy cao và khả năng nhận lợi nhuận dù thị trường tăng hay giảm. Tuy nhiên, các cơ chế phức tạp như ký quỹ, đòn bẩy và giá thanh lý thường

Hướng dẫn phòng tránh thanh lý: Tận dụng Thêm ký quỹ tự động để bảo vệ vị thế

Hướng dẫn phòng tránh thanh lý: Tận dụng Thêm ký quỹ tự động để bảo vệ vị thế

Trong giao dịch Futures tiền mã hoá, quản lý ký quỹ là một kỹ năng quan trọng mà mọi nhà giao dịch cần nắm vững, vì điều này quyết định trực tiếp cả lợi nhuận và kiểm soát rủi ro. Trong số các công cụ

Hướng dẫn Copy Trade dành cho Trader

Hướng dẫn Copy Trade dành cho Trader

Copy Trade là một chiến lược đầu tư trong giao dịch tiền mã hóa, cho phép nhà đầu tư tự động sao chép lệnh của các Trader giàu kinh nghiệm. Đối với người mới, chưa có nhiều kiến thức hoặc trải nghiệm

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng