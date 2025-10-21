Giá chỉ số, giá hợp lý và giá giao dịch mới nhất









Giá chỉ số là giá trung bình có trọng số của tài sản cơ sở trên các sàn Spot lớn. Khi giá của tài sản cơ sở thay đổi, giá chỉ số sẽ được cập nhật liên tục để phản ánh giá trị thị trường hợp lý của cặp Futures. MEXC lựa chọn giá từ các sàn giao dịch lớn làm nguồn cho mỗi chỉ số Futures, đảm bảo việc định giá Futures được dựa trên dữ liệu thị trường theo thời gian thực.





Mục đích của việc thiết lập giá chỉ số là để giảm thiểu rủi ro do biến động giá và thao túng thị trường, mang lại mức giá tham chiếu ổn định hơn.









Giá chỉ số = (Phần trăm trọng lượng của sàn giao dịch A × Giá của tài sản cơ sở trên sàn giao dịch A + Phần trăm trọng lượng của sàn giao dịch B × Giá của tài sản cơ sở trên sàn giao dịch B + ... + Phần trăm trọng lượng của sàn giao dịch N × Giá của sàn giao dịch tài sản cơ sở trên sàn giao dịch N)





Phần trăm trọng lượng của sàn giao dịch i = Trọng lượng sàn i / Tổng trọng lượng

Tổng trọng lượng = Trọng lượng sàn A + Trọng lượng sàn B + ... + Trọng lượng sàn N





MEXC sẽ cập nhật định kỳ các thành phần và trọng số của giá chỉ số. Nếu điều kiện thị trường khắc nghiệt hoặc sai lệch giá bất thường xảy ra, MEXC sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ bổ sung, bao gồm nhưng không giới hạn việc thay đổi các thành phần và trọng số chỉ số mà không cần thông báo trước.









Nếu dữ liệu thị trường từ một sàn giao dịch cụ thể thường xuyên cập nhật chậm hoặc có giá chênh lệch đáng kể so với thị trường, thì dữ liệu giá của sàn giao dịch đó sẽ bị loại khỏi tính toán chỉ số. Nếu chất lượng dữ liệu của sàn giao dịch bị loại trừ phục hồi trở lại, sẽ được đưa lại vào tính toán.





Nếu giá Spot của một sàn giao dịch cụ thể lệch khỏi mức trung bình của tất cả các sàn giao dịch khoảng ±1%, MEXC sẽ thực hiện cơ chế bảo vệ giá và loại trừ giá Spot của sàn giao dịch đó (Trong điều kiện thị trường khắc nghiệt, sàn có thể điều chỉnh hệ số sai lệch trung bình cho các cặp giao dịch nhất định hoặc không bị ràng buộc bởi sự sắp xếp này).









Giá hợp lý được tính toán dựa trên giá chỉ số và đường trung bình động cơ sở giá vốn (Cost basis moving average).





Để cải thiện sự ổn định của thị trường và giảm thanh lý bắt buộc không cần thiết khi thị trường biến động bất thường, Futures Vĩnh cửu MEXC sử dụng hệ thống đánh dấu giá hợp lý được thiết kế đặc biệt. Thay vì sử dụng giá mới nhất, hệ thống sẽ đặt giá đánh dấu thành giá hợp lý. Điều này giúp ngăn chặn những sai lệch không đáng có giữa giá thị trường và giá chỉ số do thao túng thị trường hoặc thiếu thanh khoản, từ đó tránh được tình trạng thanh lý bắt buộc không cần thiết.





Trên trang giao dịch Futures MEXC, bạn có thể xem giá hợp lý nằm ở bên phải của cặp giao dịch. Ngoài ra, bạn có thể cài đặt ở đầu trang biểu đồ nến để hiển thị giá hợp lý.













Giá hợp lý = Trung bình (Phí bảo hiểm tỷ lệ Funding (Funding Rate Premium), giá hợp lý cơ sở trung bình (Mid-Price Basis Fair Price), giá mới nhất (Last Price))





Phí bảo hiểm tỷ lệ Funding = Giá chỉ số × (1 + Tỷ lệ Funding mới nhất × (Số giờ tính đến chu kỳ thanh toán phí Funding tiếp theo / Thời gian thanh toán phí Funding tính bằng giờ))

Giá hợp lý cơ sở trung bình = Giá chỉ số + Trung bình động của cơ sở (Giai đoạn xác định) = Giá chỉ số + Trung bình động [(Giá mua tốt nhất + Giá bán tốt nhất) / 2 - Giá chỉ số]

Giá mới nhất là giá giao dịch Futures mới nhất, được cập nhật theo thời gian thực.









Giá hợp lý chỉ ảnh hưởng đến giá thanh lý và PNL chưa thực hiện, không ảnh hưởng đến PNL đã thực hiện.





Điều này có nghĩa là khi lệnh của MEXCer được khớp, người dùng có thể thấy PNL chưa thực hiện dương hoặc âm ngay lập tức. Điều này xảy ra do có sự chênh lệch nhỏ giữa giá hợp lý và giá mới nhất. Đây là việc bình thường và không có nghĩa là MEXCer bị lỗ, điều bạn cần là chú ý đến giá thanh lý bắt buộc để tránh bị thanh lý sớm.









Giá giao dịch mới nhất đề cập đến mức giá mà các cặp Futures được giao dịch ngay lập tức trong sổ lệnh MEXC.





Bạn có thể xem mức giá này bằng cách nhấn vào tab Giao dịch mới nhất trong khu vực sổ lệnh trên trang giao dịch Futures MEXC.

















Truy cập trang giao dịch Futures trên MEXC. Di chuột qua Giá mới nhất ▼, Giá chỉ số ▼ hoặc Giá hợp lý ▼ phía trên biểu đồ nến, một menu thả xuống với ba tùy chọn giá sẽ xuất hiện. Nhấn chọn giá bạn muốn sử dụng để chuyển đổi giá.













1) Mở App MEXC và nhấn vào Futures ở dưới cùng.

2) Trên trang giao dịch Futures, chạm vào biểu tượng nến ở góc trên bên phải.

3) Trên trang biểu đồ nến, chạm vào biểu tượng xoay màn hình ở góc trên bên phải.

4) Trên biểu đồ nến chế độ ngang, chạm vào Giá mới nhất ▼, Giá chỉ số ▼ hoặc Giá hợp lý ▼ ở góc trên bên phải, một menu thả xuống với ba tùy chọn giá sẽ xuất hiện. Nhấn chọn giá bạn muốn sử dụng để chuyển đổi giá.







